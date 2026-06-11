Sắp có khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến ung thư

Các chuyên gia cảnh báo thế giới đang tiến gần tới một cuộc khủng hoảng nhân lực điều trị ung thư khi ngày càng nhiều bác sĩ muốn rời bỏ nghề trong khi số ca mắc bệnh liên tục gia tăng.

Một báo cáo mới được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) ở Chicago cho thấy tình trạng thiếu nhân lực kết hợp với tỷ lệ ung thư gia tăng và dân số già hóa có thể khiến nhiều hệ thống y tế trên thế giới bị quá tải từ năm 2050.

Theo báo cáo đăng trên tạp chí Lancet Oncology, thế giới có thể thiếu hụt tới 100 triệu nhân viên chăm sóc ung thư vào năm 2050. Những vị trí thiếu hụt nghiêm trọng nhất được dự báo là nhân viên chẩn đoán và điều dưỡng, kéo theo nguy cơ thời gian chờ khám kéo dài và chất lượng điều trị suy giảm.

Hiện nay, áp lực chăm sóc bệnh nhân ung thư đã khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Tại nhiều quốc gia, hệ thống y tế đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Các chuyên gia cho rằng chính phủ các nước cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch quốc gia về phòng chống ung thư, tăng đầu tư cho giáo dục, công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên sâu nhằm ứng phó với thách thức dài hạn này.

Số ca ung thư tiếp tục tăng mạnh

Báo cáo được công bố trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư trên toàn cầu không ngừng gia tăng, đặc biệt là ở nhóm người dưới 50 tuổi.

Các nhà nghiên cứu dự báo đến năm 2050 sẽ có khoảng 35 triệu ca ung thư mới mỗi năm trên toàn thế giới, tương đương gần 100.000 ca được chẩn đoán mỗi ngày.

Nhóm tác giả nhận định: "Ung thư đang trở thành một đại dịch thầm lặng, với khoảng 35,3 triệu ca mắc mới và 18,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu vào năm 2050."

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 20% bác sĩ chuyên khoa ung thư đã rời công việc lâm sàng trong vòng một thập kỷ qua. Đây là tín hiệu đáng lo ngại khi nhu cầu điều trị ngày càng lớn.

Tỷ lệ mắc ung thư trên toàn cầu không ngừng gia tăng, đặc biệt là ở nhóm người dưới 50 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Julie R. Gralow nhận định báo cáo đã đưa ra một bức tranh đáng báo động về một thảm họa y tế toàn cầu đang đến gần. Theo bà, thế giới sẽ không thể giải quyết gánh nặng ung thư nếu thiếu một lực lượng nhân viên y tế được đào tạo bài bản và phân bổ hợp lý.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Mark Lawler, cho biết: "Những gì chúng tôi phát hiện thực sự gây sốc. Chúng ta không thể chờ đến năm 2050 mới xem các dự báo có chính xác hay không. Hành động phải bắt đầu ngay từ bây giờ."

Một phần ba bệnh nhân ung thư trên thế giới chưa được chẩn đoán

Các chuyên gia cho biết việc chẩn đoán ung thư hiện nay đã gặp nhiều khó khăn khi khoảng một phần ba bệnh nhân trên toàn cầu chưa được phát hiện bệnh.

Mặc dù các phương pháp điều trị đang ngày càng tiến bộ, hệ thống sàng lọc ung thư lại chưa theo kịp tốc độ phát triển đó. Điều này khiến nhiều trường hợp được phát hiện muộn, làm giảm hiệu quả điều trị.

Theo các nhà khoa học, bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa như duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc, việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân lực y tế cần được xem là ưu tiên cấp bách.

Nhiều trường hợp được phát hiện muộn, làm giảm hiệu quả điều trị. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Peter Kingham, Giám đốc chương trình nghiên cứu và đào tạo ung thư toàn cầu tại Memorial Sloan Kettering Cancer Center, cho rằng tuổi thọ con người ngày càng tăng đồng nghĩa với việc nhiều người sống đủ lâu để đối mặt với nguy cơ ung thư.

Ông nhấn mạnh đây không phải là thất bại của y học mà là thành quả của những tiến bộ y tế trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đòi hỏi các quốc gia phải có những chiến lược tham vọng hơn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ung thư ngày càng lớn trong tương lai.

Nếu không có những khoản đầu tư mạnh mẽ cho nhân lực và hệ thống điều trị từ hôm nay, nhiều chuyên gia lo ngại rằng cuộc chiến chống ung thư trong những thập kỷ tới sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.