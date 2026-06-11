Nhập viện vì đau bất thường, nam bệnh nhân 27 tuổi khiến bác sĩ "sốc" khi lấy ra thứ không ngờ tới

Nhập viện vì những cơn đau bất thường, nam bệnh nhân 27 tuổi khiến đội ngũ y bác sĩ bất ngờ khi phát hiện và lấy ra một "vật thể lạ" ẩn sâu trong cơ thể mà không ai ngờ tới.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp tai nạn hy hữu khi mũi tên bắn cá bật ngược, đâm xuyên sâu vùng hàm mặt.

Bệnh nhân là anh T. 27 tuổi, trú tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng má phải, chảy máu tại chỗ và còn nguyên dị vật kim loại cắm xuyên qua mặt.

Hình ảnh chẩn đoán cho thấy dị vật kim loại xuyên sâu vùng hàm mặt người bệnh. Ảnh: BVCC

Khai thác tiền sử bệnh, nam thanh niên cho biết khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc sử dụng cung bắn cá, mũi tên bất ngờ bật ngược với lực mạnh và lao thẳng vào mặt. Sau tai nạn, bệnh nhân được người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận dị vật kim loại xuyên vào vùng má phải theo hướng trước - sau, với chiều sâu ước tính khoảng 15cm. Người bệnh được chỉ định chụp CT-Scanner khẩn cấp để đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả chụp cho thấy dị vật cản quang đi từ vùng dưới hàm, xuyên chếch qua cơ cắn bên phải và nằm sát nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng của vùng hàm mặt.

Mũi tên được các bác sĩ lấy ra an toàn sau ca phẫu thuật cấp cứu. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là ca chấn thương phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương các mạch máu và dây thần kinh lớn nếu xử trí không đúng cách, ê-kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Sau phẫu thuật, dị vật được lấy ra an toàn, các tổn thương được xử lý triệt để. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt khuyến cáo: Với các tai nạn bị dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra ngoài. Hành động này có thể vô tình làm rách mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương nghiêm trọng hơn các cơ quan nội tạng lân cận.

Cách xử trí đúng nhất là cố định dị vật tại chỗ, hạn chế tối đa di chuyển người bệnh và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Vụ việc trên cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi sử dụng các dụng cụ săn bắt tự chế. Việc tuân thủ các quy định an toàn là bắt buộc để tránh những sự cố đáng tiếc.