Một bác sĩ tim mạch cảnh báo: Có 5 điều TUYỆT ĐỐI không làm trước 9 giờ sáng!

Không ít người sẽ phải giật mình khi nhận ra những điều bác sĩ tim mạch "cấm kỵ" vào mỗi sáng lại là việc mình đang làm mỗi ngày.

Nhiều người nghĩ rằng trái tim chỉ gặp nguy hiểm khi vận động mạnh hoặc căng thẳng kéo dài. Thế nhưng theo các chuyên gia tim mạch, vài giờ đầu tiên sau khi thức dậy mới là một trong những thời điểm nhạy cảm nhất trong ngày của trái tim.

Lúc này, huyết áp bắt đầu tăng nhanh, nhịp tim tăng dần để chuẩn bị cho các hoạt động thường ngày. Không ít nghiên cứu cũng ghi nhận nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường tăng vào buổi sáng.

Tiến sĩ Timir Baman Barraghi, bác sĩ tim mạch tại Mỹ cho rằng những thói quen tưởng vô hại trước 9 giờ sáng đôi khi lại đang âm thầm tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch. Ông cảnh báo có 5 việc tuyệt đối đừng làm trước 9h sáng, bởi vì làm giờ nào chúng cũng có hại nhưng nếu làm vào khoảng thời gian này thì áp lực tàn phá tim mạch sẽ tăng gấp nhiều lần:

1. Bật dậy khỏi giường ngay khi vừa mở mắt

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Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể cần thời gian để chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Nếu vừa mở mắt đã bật dậy, lao xuống giường hoặc vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, huyết áp và nhịp tim có thể thay đổi đột ngột.

Người trẻ khỏe mạnh thường không nhận thấy vấn đề rõ rệt. Tuy nhiên, ở người trung niên, người cao tuổi hoặc người có bệnh tim mạch, thói quen này có thể gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Tiến sĩ Barraghi, khuyến nghị nên nằm thêm vài phút, vận động nhẹ tay chân rồi từ từ ngồi dậy.

2. Dùng cà phê hoặc nước tăng lực để "đánh thức" cơ thể

Trên thực tế, có những người không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu một ly cà phê đậm đặc. Thậm chí có người uống nước tăng lực ngay sau khi thức dậy.

Theo tiến sĩ Barraghi, đây không phải lựa chọn lý tưởng cho tim mạch. Nước tăng lực thường chứa lượng lớn caffeine, đường và các chất kích thích khác. Trong khi đó, nhiều loại latte hoặc cà phê pha sẵn cũng chứa lượng đường đáng kể.

Khi cơ thể vừa thức giấc, việc nạp một lượng lớn caffeine hoặc đường có thể khiến nhịp tim tăng nhanh hơn, huyết áp tăng cao hơn và tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch. Đặc biệt, thói quen uống cà phê khi bụng đói hoặc dùng cà phê thay bữa sáng càng không được khuyến khích.

3. Vừa thức dậy đã lao ngay vào điện thoại và công việc

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Không ít người mở mắt ra là kiểm tra email, tin nhắn công việc hoặc tin tức, lướt mạng xã hội. Việc tiếp xúc với những thông tin gây áp lực ngay từ sáng sớm khiến hormone căng thẳng tăng cao hơn bình thường. Điều này có thể kéo theo sự gia tăng của huyết áp và nhịp tim.

Bắt đầu ngày mới bằng vài phút thư giãn, hít thở sâu hoặc đi lại nhẹ nhàng sẽ có lợi cho tim mạch hơn nhiều so với việc lập tức cuốn vào guồng công việc.

4. Ăn sáng bằng bánh ngọt và thực phẩm chế biến sẵn

Một chiếc bánh sừng bò, bánh muffin cùng vài lát thịt xông khói có vẻ là bữa sáng tiện lợi. Tuy nhiên, đây lại không phải lựa chọn tốt cho trái tim.

Tiến sĩ Barraghi cảnh báo, các loại bánh ngọt thường chứa nhiều tinh bột tinh chế và đường. Trong khi đó, xúc xích, thịt xông khói hay giăm bông lại có hàm lượng natri và chất béo bão hòa cao.

Sự kết hợp này có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh, đồng thời làm gia tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể ngay từ đầu ngày. Nạp nhiều đường và tinh bột tinh chế trước 9h sáng là một lựa chọn tồi tệ cho trái tim cũng như sức khỏe tổng thể.

5. Tập luyện quá sức khi cơ thể chưa thực sự tỉnh táo

Tập thể dục buổi sáng là thói quen lành mạnh. Tuy nhiên, tập quá nặng ngay sau khi ngủ dậy lại là câu chuyện khác.

Chạy nước rút, tập cường độ cao hoặc nâng tạ nặng khi cơ thể còn chưa khởi động đầy đủ hoặc đang thiếu năng lượng do đói bụng có thể khiến huyết áp và nhịp tim tăng đột ngột. Tiến sĩ Barraghi khuyến cáo nên bắt đầu bằng những động tác khởi động nhẹ, đi bộ hoặc vận động cường độ vừa phải trước khi bước vào các bài tập nặng hơn. Ngoài ra, nên ăn sáng nhẹ và uống một chút nước trước khi tập luyện, không tập ngoài trời quá sớm, nhất là vào mùa lạnh.

Ảnnh minh họa

Bác sĩ tim mạch khuyên làm gì vào buổi sáng?

Theo tiến sĩ Barraghi, không cần theo đuổi một buổi sáng hoàn hảo hay quá quy tắc. Điều quan trọng là xây dựng những thói quen ổn định và dễ duy trì.

Một buổi sáng lý tưởng nên bắt đầu bằng việc thức dậy từ từ, uống nước, ăn sáng cân bằng với protein và chất xơ, hạn chế chất kích thích, đồng thời dành vài phút để cơ thể thích nghi trước khi bước vào nhịp sống bận rộn. Cũng nên tránh xa những cảm xúc tiêu cực, chất kích tích từ rượu bia, caffeine, thuốc lá... Đặc biệt là nên ăn sáng trước 9 giờ, ăn no khoảng 70 - 90%.

Những thay đổi nhỏ này có thể không tạo ra khác biệt ngay lập tức, nhưng về lâu dài lại là món quà quý giá chính bạn dành cho trái tim và sức khỏe của mình!

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Healthy D