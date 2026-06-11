Không phải cá thu hay cá hồi, đây mới là loại cá mùa hè phải ăn: Tốt từ tim đến não, 1 miếng bằng 2 viên dầu cá

Rất quen với người Việt nhưng nhiều người chưa từng nghĩ thứ cá này giàu dinh dưỡng đến thế. Thậm chí, nhiều người đến hôm nay mới hay nó là... cá.

Nhắc đến những loại cá giàu dinh dưỡng, nhất là omega-3, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi hay cá thu. Thế nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Yang Szu Han (Trung Quốc), có một loại cá quen thuộc ở chợ Việt lại đang bị không ít người đánh giá thấp về giá trị dinh dưỡng, đó là lươn.

Nhiều người không biết rằng lươn thực chất là một loài cá thuộc nhóm cá xương (Osteichthyes), là động vật có xương sống sống dưới nước và hô hấp bằng mang. Dù sở hữu thân dài, da trơn và ngoại hình khá giống rắn, lươn vẫn được các nhà khoa học xếp vào nhóm cá. Loài này thường sống ở môi trường nước ngọt, đặc biệt là ruộng lúa, ao hồ, kênh rạch và vùng đầm lầy. Loài lươn đồng phổ biến ở Việt Nam có tên khoa học là Monopterus albus.

Vào mùa hè, khi cơ thể dễ mệt mỏi, chán ăn và mất nước, lươn là thực phẩm rất đáng đưa vào thực đơn nhờ chứa lượng protein chất lượng cao, omega-3, vitamin A, vitamin D cùng nhiều dưỡng chất quan trọng. Đặc biệt, theo bác sĩ Yang, lượng omega-3 trong một miếng lươn nhỏ có thể tương đương khoảng 2 viên dầu cá.

6 lợi ích nổi bật khi ăn lươn

Nếu ăn lươn điều độ và đúng cách, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Nổi bật trong đó là:

1. Bảo vệ tim mạch nhờ hàm lượng omega 3 dồi dào

Một trong những điểm nổi bật nhất của lươn là chứa nhiều axit béo không bão hòa omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. EPA giúp giảm triglyceride trong máu, hỗ trợ hạn chế tình trạng tích tụ mỡ trong thành mạch. Điều này góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, việc bổ sung omega-3 từ thực phẩm tự nhiên được xem là lựa chọn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

2. Nuôi dưỡng não bộ, hỗ trợ trí nhớ

Nếu EPA nổi bật với vai trò bảo vệ tim mạch thì DHA lại được xem là dưỡng chất quan trọng đối với não bộ. Bác sĩ Yang cho biết, DHA tham gia cấu tạo màng tế bào thần kinh, hỗ trợ khả năng ghi nhớ và tập trung. Ở người lớn tuổi, việc bổ sung đầy đủ DHA còn giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Đây cũng là lý do omega- 3 thường xuất hiện trong các sản phẩm hỗ trợ não bộ.

3. Giàu protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp

Trong 100g lươn có khoảng 18,1g protein. Loại protein này tương đối dễ hấp thu và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đang phát triển, người trưởng thành cho tới người cao tuổi.

Đối với người lớn tuổi, việc bổ sung đủ protein giúp hạn chế tình trạng mất cơ theo tuổi tác. Với người tập luyện thể thao, lươn cũng là nguồn đạm chất lượng không kém các loại thịt nạc phổ biến.

4. Tốt cho mắt, giảm tình trạng khô mắt

Lươn còn chứa lượng vitamin A khá cao dưới dạng dễ hấp thu. Vitamin A giúp duy trì sức khỏe của giác mạc và các tế bào niêm mạc, từ đó hỗ trợ thị lực và giảm nguy cơ khô mắt. Đây là dưỡng chất đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

5. Giúp xương chắc khỏe và tăng cường miễn dịch

Không chỉ giàu vitamin A, lươn còn cung cấp vitamin D. Theo bác sĩ Yang, vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, góp phần duy trì mật độ xương và phòng ngừa loãng xương. Bên cạnh đó, vitamin D còn tham gia điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus tốt hơn.

6. Hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới

Lươn từ lâu đã được xem là thực phẩm bồi bổ cơ thể, đặc biệt với nam giới. Loại thực phẩm này cung cấp lượng protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp duy trì thể lực, hỗ trợ quá trình sản sinh năng lượng và góp phần duy trì chức năng sinh lý ở nam giới. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, lươn thường xuất hiện trong thực đơn phục hồi sức khỏe và tăng cường thể trạng tại nhiều nước châu Á.

5 sai lầm khi ăn lươn nhất định phải tránh xa

Theo bác sĩ Yang, hấp, hầm hoặc nấu canh là những cách chế biến lươn giúp giữ lại nhiều dưỡng chất hơn và tốt cho sức khỏe nhất. Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu, lươn cũng cần được sử dụng đúng cách. Bạn cần tránh xa những sai lầm khá phổ biến nhiều người mắc phải khi ăn lươn như:

- Ăn lươn chưa nấu chín kỹ: Lươn sống có thể chứa ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh. Cần nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng.

- Chiên ngập dầu hoặc tẩm quá nhiều gia vị: Cách chế biến này làm tăng lượng chất béo và calo, đồng thời làm giảm lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

- Ăn quá nhiều lươn trong một bữa: Lươn giàu dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng. Một chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

- Mua lươn không rõ nguồn gốc: Lươn được nuôi hoặc bảo quản không đảm bảo có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

- Người có cơ địa dị ứng hải sản hoặc dị ứng với lươn nên thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, không nên kết hợp lươn với thực phẩm sống, tái để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa và nhiễm khuẩn.

Nguồn và ảnh: Family Doctor, Health TVBS