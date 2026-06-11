Cụ ông ngừng tim, suýt mất mạng sau khi ăn chuối

Từ một loại trái cây vừa ngon vừa bổ, chuối có thể nhanh chóng biến thành "thuốc độc" nếu bạn ăn sai cách. Nhất là với người có bệnh nền hay đang dùng thuốc.

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Ninh Ba (Trung Quốc) khiến nhiều người giật mình tỉnh ngộ về thói quen ăn uống, bồi bổ vô tội vạ của mình.

Bệnh nhân là ông Trương, 73 tuổi, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng lơ mơ, nhịp tim rối loạn nghiêm trọng và suýt chút nữa đã không thể qua khỏi. Đáng nói, thứ suýt lấy đi mạng sống của cụ ông không phải độc dược gì cao siêu mà chính là những quả chuối chín vô cùng quen thuộc ngoài chợ Việt.

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Sai lầm chết người từ việc "tự làm bác sĩ"

Theo thông tin từ tờ China Blue News , ông Trương có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp nhiều năm nay và phải dùng thuốc điều trị đều đặn.

Thời gian gần đây, cơ thể ông bỗng xuất hiện các triệu chứng suy nhược toàn thân, hai chân thường xuyên bủn rủn, yếu ớt và run rẩy không đứng vững. Thay vì đến bệnh viện thăm khám, ông Trương lại tự làm bác sĩ cho chính mình khi suy diễn dựa trên kinh nghiệm cá nhân rằng cơ thể đang bị thiếu kali nghiêm trọng và trời nắng nóng miễn dịch giảm do thiếu chất.

Sẵn nghe mọi người kháo nhau chuối là vựa kali dồi dào, cụ ông lập tức lên kế hoạch tự chữa bệnh bằng chế độ ăn uống. Đều đặn mỗi ngày suốt nửa tháng trời, ông Trương ăn từ 3 đến 4 quả chuối cùng lúc với hy vọng sức khỏe sẽ sớm cải thiện.

Tuy nhiên, sức khỏe đâu chẳng thấy, tình trạng suy nhược ngày càng trầm trọng khiến ông rơi vào trạng thái lờ đờ, bất tỉnh và được gia đình đưa đi cấp cứu trong đêm.

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Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu đã khiến gia đình sốc nặng. Nồng độ kali trong máu của ông Trương đã vọt lên mức 7,94 mmol/L, vượt xa ngưỡng bình thường là từ 3,5 đến 5,5 mmol/L. Đây là mức tăng kali máu cực kỳ nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân và gây ngừng tim. Đội ngũ y tế đã phải lập tức tiến hành cấp cứu tim mạch, lọc máu khẩn cấp kết hợp dùng thuốc đặc trị mới có thể giật lại mạng sống của cụ ông từ tay tử thần.

Tại sao ăn chuối lại gây ngừng tim, quá tải kali?

Các bác sĩ điều trị cấp cứu cho biết, tăng kali máu là một sát thủ thầm lặng cực kỳ nguy hiểm. Khi nồng độ ion kali trong máu tăng quá cao, chúng sẽ cản trở quá trình truyền tín hiệu điện trong tim. Điều này ngay lập tức dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim cấp tính, rung tâm thất, làm tim ngừng đập đột ngột và gây tử vong nhanh chóng nếu không được can thiệp y khoa kịp thời.

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chuối vốn là loại trái cây bổ dưỡng nhưng lại có thể gây ngừng tim. Các chuyên gia y tế giải thích rõ ràng rằng bản chất quả chuối hoàn toàn không có lỗi, lỗi nằm ở cách ăn sai lầm trên nền bệnh lý sẵn có của người bệnh.

Đối với những người khỏe mạnh, chức năng thận hoạt động tốt sẽ chịu trách nhiệm lọc và đào thải lượng ion kali dư thừa ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu vô cùng hiệu quả. Do đó, người bình thường ăn chuối với lượng vừa phải hoàn toàn không gặp bất cứ rủi ro nào cho sức khỏe.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ đảo ngược hoàn toàn đối với người cao tuổi, người có bệnh nền suy thận mãn tính hoặc những người phải sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp lâu năm như ông Trương.

Nhóm đối tượng nguy cơ cao này có chức năng thận đã suy giảm đáng kể, khiến khả năng bài tiết kali bị tê liệt. Việc nạp liên tục 3 đến 4 quả chuối cùng một lúc trong nhiều ngày sẽ tạo ra một áp lực quá tải khủng khiếp. Lượng kali không thể thoát ra ngoài, tích tụ lại trong máu và trực tiếp biến thành độc dược tấn công làm ngừng tim.

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Bên cạnh quả chuối, các bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo đắt giá về các loại thực phẩm giàu kali khác rất phổ biến ngoài chợ như cam, sầu riêng, rau bina, khoai tây và các loại hạt dinh dưỡng. Người lớn tuổi có bệnh nền huyết áp, thận tuyệt đối không được tự ý tiêu thụ một lượng lớn các món này trong thời gian ngắn.

Bi kịch suýt mất mạng của ông Trương là lời cảnh tỉnh đắt giá cho cộng đồng. Các triệu chứng như yếu tay chân, mệt mỏi toàn thân có thể là tín hiệu của bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết chứ không đơn thuần là thiếu chất. Đừng bao giờ đánh cược mạng sống bằng cách tự chữa bệnh tại nhà thông qua những kinh nghiệm truyền miệng mù quáng.

Nguồn và ảnh: China Blue News, Yahoo, Sohu