Bé trai 9 tuổi suy thận cấp sau khi ăn 1 chiếc bánh

Trong khi cậu con trai bé nhỏ phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu dài 4 tiếng đồng hồ, người mẹ liên tục gào khóc và trách mình. Cô lẩm bẩm rằng sẽ không bao giờ cho con ăn loại bánh này nữa!

Một chiếc bánh tiramisu mua ở quầy hàng ven đường đã khiến cậu bé 9 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ và đối mặt với biến chứng suy thận cấp nguy hiểm. Điều khiến nhiều người giật mình là mọi chuyện ban đầu chỉ giống một cơn đau bụng thông thường, rất dễ bị xem nhẹ.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Ling Ken thuộc Bệnh viện Liên hợp Vũ Hán (Trung Quốc), bệnh nhi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ngày sốt cao và tiêu chảy liên tục.

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Người mẹ kể lại, cậu bé đã ăn một chiếc bánh tiramisu mua tại quầy hàng ven đường ở chợ đêm. Sau khi ăn vài giờ, cậu bé bắt đầu đau bụng, sốt và tiêu chảy. Bố mẹ nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa nên đưa tới phòng khám địa phương. Bác sĩ tại đây nghe câu chuyện xong, kiểm tra triệu chứng cũng chỉ kê đơn thuốc và yếu cầu gia đình theo dõi tại nhà.

Không ai ngờ tình trạng lại chuyển biến nhanh đến vậy. Chỉ sang ngày thứ 3, bụng cậu bé chướng căng bất thường. Những cơn đau trở nên dữ dội đến mức không thể chịu nổi. Lượng nước tiểu giảm rõ rệt, da xuất hiện các vết bầm tím lạ, cơ thể rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Khi được chuyển tới Bệnh viện Liên hợp Vũ Hán, các bác sĩ tại đây lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. "Bệnh nhi bị phình đại tràng nhiễm độc, thủng đại tràng dẫn tới viêm phúc mạc và nhiễm trùng huyết. Nguy hiểm hơn, tình trạng nhiễm trùng nặng đã kéo theo biến chứng suy thận cấp. Nhìn chung là rất nguy kịch", Tiến sĩ Ling Ken kể lại.

Ngay sau đó, đứa trẻ mới 9 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật mở bụng kéo dài khoảng 4 giờ để cắt bỏ phần ruột tổn thương và loại bỏ các mô hoại tử. Sau đó, cậu bé được chuyển tới khoa hồi sức tích cực theo dõi và điều trị theo từng triệu chứng. May mắn, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi hiện đã ổn định.

Tại sao chỉ ăn một chiếc bánh tiramisu cũng gây suy thận cấp?

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, rất nhiều người lập tức tỏ ra lo ngại về món bánh tiramisu. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở bản thân chiếc bánh.

Tiramisu là món tráng miệng phổ biến được làm từ bánh quy, phô mai, kem sữa và trứng. Nếu được chế biến đúng quy trình và bảo quản đúng tiêu chuẩn, đây vẫn là thực phẩm an toàn và ngon miệng. Vấn đề nằm ở chiếc bánh cậu bé ăn không an toàn.

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Chiếc bánh này có giá rẻ, là bánh tươi nhưng lại được bày bán ngoài trời mà không đóng gói, không được bảo quản lạnh đúng cách. Theo Tiến sĩ Ling Ken, những thực phẩm như vậy có nguy cơ bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm như Salmonella hoặc các chủng E.coli gây bệnh.

Đặc biệt, tiramisu thường sử dụng nguyên liệu như trứng và sản phẩm từ sữa. Đây đều là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu quá trình chế biến, vận chuyển hoặc bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Còn về căn bệnh suy thận cấp sau khi ăn chiếc bánh trên, Tiến sĩ Ling Ken nói: "Nhiều người nghĩ ngộ độc thực phẩm chỉ gây đau bụng hoặc tiêu chảy vài ngày rồi khỏi. Thực tế, trong những trường hợp nặng, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi tiêu chảy và sốt kéo dài, cơ thể mất nước liên tục, lượng máu đến thận giảm khiến khả năng lọc chất thải bị ảnh hưởng.

Nếu tình trạng mất nước kết hợp với nhiễm trùng nặng hoặc nhiễm trùng huyết, thận có thể bị tổn thương cấp tính, dẫn đến suy thận cấp. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời".

Những dấu hiệu không nên chủ quan sau khi ăn thực phẩm nghi ngờ mất an toàn

Thông qua câu chuyện của bé trai 9 tuổi, Tiến sĩ Ling Ken khuyến cáo chúng ta cần cẩn trọng hơn trong ản uống, nhất là với đối tượng trẻ em. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín thật sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu này sau khi ăn uống:

- Sốt rất cao hoặc sốt kéo dài nhiều ngày

- Tiêu chảy liên tục hoặc đi ngoài nhiều lần

- Đau bụng dữ dội

- Nôn ói nhiều

- Tiểu ít bất thường

- Khát nước liên tục, môi khô, mắt trũng

- Lừ đừ, mệt mỏi hoặc có biểu hiện mất nước

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Khi người mẹ liên tục khóc lóc và trách mình, nói rằng sẽ không bao giờ cho con ăn bánh tiramisu nữa dù đó là món con yêu thích nhất, Tiến sĩ Ling Ken không khỏi xót xa. Một lần nữa, vị Tiến sĩ nhấn mạnh rằng bản thân chiếc bánh tiramisu không phải thủ phạm.

Điều thực sự nguy hiểm là thực phẩm được chế biến hoặc bảo quản không bảo đảm an toàn vệ sinh. Chỉ một lần sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn cũng có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, tổn thương đường ruột hay suy thận cấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: QQ, China News