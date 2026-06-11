Ca mổ lấy thai đặc biệt: Đón bé 3,3kg chào đời và bóc tách thành công 9 khối u xơ tử cung

Bóc tách thành công 9 khối u xơ tử cung với tổng trọng lượng 2,1kg, đồng thời đón bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh là kết quả của ca phẫu thuật phức tạp vừa được Khoa Phụ sản phối hợp cùng Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thực hiện thành công.

Đa u xơ tử cung kích thước lớn trong thai kỳ

Sản phụ L.T.M (33 tuổi, Hà Nội) được phát hiện đa u xơ tử cung trong thời gian mang thai và theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông từ tuần thứ 34. Trong suốt quá trình này, các bác sĩ thường xuyên đánh giá tình trạng thai nhi và sự phát triển của các khối u để tiên lượng nguy cơ, chuẩn bị phương án can thiệp tối ưu khi thai đủ điều kiện mổ.

Khi nhập viện mổ lấy thai vào thời điểm 38 tuần 4 ngày, sản phụ có thể trạng gầy yếu, thiếu máu nhẹ. Đáng chú ý, các khối u xơ đã phát triển với kích thước lớn, chèn ép và dính vào nhiều cơ quan lân cận - những yếu tố đặt thêm gánh nặng lên êkíp phẫu thuật.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thực hiện ca mổ lấy thai kết hợp bóc tách 9 khối u xơ tử cung cho sản phụ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, mổ lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung là kỹ thuật không hiếm gặp trong sản khoa. Tuy nhiên, độ khó của mỗi ca lại phụ thuộc hoàn toàn vào "bản đồ" khối u trong cơ thể từng sản phụ - tức là số lượng, kích thước, vị trí và mức độ xâm lấn của khối u đối với cơ quan lân cận.

Với trường hợp này, ê-kíp đối diện đồng thời với nhiều khối u xơ. Không chỉ nhiều về số lượng, các khối u còn có kích thước lớn và đã xâm lấn, dính chặt vào thành bụng, gan, ruột và mạc nối. Mỗi vị trí dính là một điểm rủi ro: chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể gây tổn thương cơ quan xung quanh hoặc dẫn đến tình trạng chảy máu khó kiểm soát - đặc biệt nguy hiểm trên một sản phụ vốn đã thiếu máu và vừa trải qua mổ lấy thai.

Trước những yếu tố nguy cơ trên, Khoa Phụ sản và Khoa Ngoại đã phối hợp xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các phương án hồi sức, truyền máu và xử trí tình huống có thể phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Phối hợp liên chuyên khoa xử trí thành công ca phẫu thuật phức tạp

Ca mổ được thực hiện dưới sự dẫn dắt của TTƯT.BS.CKII Hàn Văn Bạ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và TTND.TS.BS.CKII Nguyễn Huy Bạo - Khoa Phụ sản.

Sau khi tiến hành mổ lấy thai an toàn và đón bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh, êkíp chuyển sang giai đoạn thách thức nhất: bóc tách tỉ mỉ 9 khối u xơ với tổng trọng lượng 2,1kg. Do các khối u liên quan phức tạp đến nhiều tổ chức xung quanh, các bác sĩ phải thao tác chính xác từng milimét, đồng thời kiểm soát chảy máu chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện.

Các khối u xơ tử cung kích thước lớn lần lượt được đưa ra trong ca phẫu thuật.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Phụ sản và Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ 2,1kg khối u xơ được bóc tách thành công, không gây tổn thương cho cơ quan lân cận. Sản phụ hiện được theo dõi hậu phẫu tích cực, sức khỏe nhanh chóng ổn định. Đây là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn thai kỳ và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Sự phối hợp giữa Khoa Phụ sản và Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là yếu tố then chốt giúp xử trí thành công ca bệnh phức tạp.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thường xuyên tiếp nhận và xử trí thành công nhiều ca sản khoa phức tạp: từ thai phụ có bệnh lý nền, tiền sản giật, rau tiền đạo - rau cài răng lược, thai phụ lớn tuổi cho đến các trường hợp mang thai kèm khối u lớn như ca mổ vừa qua.

Sự đầu tư bài bản về đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị hiện đại cùng quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đã giúp bệnh viện trở thành địa chỉ được nhiều thai phụ tin tưởng lựa chọn.

Thành công của ca bệnh này cũng là minh chứng cho thấy: với những thai kỳ có yếu tố nguy cơ chồng lấn, việc theo dõi sớm, đánh giá đầy đủ và lựa chọn cơ sở y tế có khả năng huy động phối hợp đa chuyên khoa là điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé - ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất.