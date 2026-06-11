4 thực phẩm "đại kỵ" với thịt bò, nhiều người vẫn ăn mà không hề hay biết

Tưởng là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng 4 thực phẩm này lại được khuyên nên tránh ăn cùng thịt bò.

Thịt bò "kho dinh dưỡng" nhiều người ăn mà không biết hết công dụng

Thịt bò từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, người dùng cũng cần lưu ý một số nguyên tắc kết hợp thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày.

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của thịt bò

Thịt bò chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và các vitamin nhóm B. Đây đều là những thành phần quan trọng giúp duy trì sức khỏe, hỗ trợ phát triển cơ bắp và tăng cường chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Giàu protein chất lượng cao

Protein trong thịt bò chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp xây dựng và duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi thể lực sau vận động hoặc sau khi ốm. Đây là lý do thịt bò thường được khuyến khích trong thực đơn của người tập luyện thể thao và những người cần tăng cường sức khỏe.

Bổ sung sắt hiệu quả

Thịt bò là nguồn cung cấp sắt heme dồi dào dạng sắt mà cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Nhờ đó, việc bổ sung thịt bò hợp lý có thể góp phần phòng ngừa thiếu máu và cải thiện tình trạng mệt mỏi do thiếu sắt.

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất

Ngoài protein và sắt, thịt bò còn chứa vitamin B6, vitamin B12, kẽm, selen cùng nhiều khoáng chất quan trọng khác. Những dưỡng chất này có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, tham gia vào quá trình sản xuất hormone và duy trì sức khỏe tổng thể.

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Theo dữ liệu dinh dưỡng, trong 100g thịt bò xay chưa nấu chín có khoảng:

247 kcal

17,44g protein

19,07g chất béo

1,97mg sắt

274mg kali

4,23mg kẽm

2,15mcg vitamin B12

Theo y học cổ truyền, thịt bò có vị ngọt, tính bình, tác động vào kinh tỳ và vị, có tác dụng bổ tỳ ích vị, dưỡng huyết, tăng cường sức khỏe gân cốt. Thực phẩm này đặc biệt phù hợp với người suy nhược, ăn uống kém, đau lưng, mỏi gối hoặc cần phục hồi thể trạng.

4 thực phẩm không nên ăn cùng thịt bò, không phải ai cũng biết

Dù bổ dưỡng, thịt bò có thể gây hại nếu kết hợp với một số thực phẩm sau:

Đậu đen

Thịt bò chứa nhiều sắt, giúp tăng cường hồng cầu và sản sinh máu. Tuy nhiên, đậu đen lại giàu chất xơ, có thể cản trở cơ thể hấp thụ sắt. Để tận dụng tối đa lợi ích của cả hai, bạn nên dùng chúng cách nhau ít nhất 4 giờ.

Để thưởng thức thịt bò một cách an toàn và bổ dưỡng, hãy chú ý tránh kết hợp với các thực phẩm trên. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chế độ ăn uống lành mạnh, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Một chế độ ăn cân bằng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích từ thịt bò mà không lo ảnh hưởng sức khỏe.

Hải sản

Nhiều người thích ăn lẩu với cả thịt bò và hải sản, nhưng sự kết hợp này không lý tưởng. Thịt bò giàu phốt pho trong khi hải sản chứa nhiều canxi và magie. Khi ăn cùng, các chất này có thể tạo thành hợp chất khó hấp thụ, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu và giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Sản phẩm từ đậu nành

Thịt bò và đậu nành (như đậu phụ, sữa đậu nành) đều chứa purin - một chất chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Nếu ăn cùng, lượng axit uric tích tụ có thể tăng, gây nguy cơ mắc bệnh gout hoặc các vấn đề về xương khớp. Vì vậy, hãy tránh kết hợp hai thực phẩm này trong cùng bữa ăn.

Lươn

Kết hợp thịt bò với lươn có thể gây đầy bụng, khó tiêu và cản trở hấp thụ dinh dưỡng. Đặc biệt, nếu tiêu thụ thường xuyên, sự kết hợp này có thể gây hại cho cơ thể, đặc biệt ở trẻ nhỏ, do hệ tiêu hóa và thải độc của trẻ còn yếu. Để an toàn, hãy ăn hai thực phẩm này riêng biệt.