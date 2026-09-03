Một năm giảm 15 kg, vòng eo nhỏ đi 25cm: YouTuber tiết lộ 3 thay đổi giúp thoát khỏi vòng luẩn quẩn ăn kiêng - ăn quá mức

Từng nhiều lần giảm cân rồi lại tăng trở lại, thậm chí rơi vào trạng thái ăn uống mất kiểm soát và tự trách bản thân, YouTuber Alivia D’Andrea cuối cùng đã giảm khoảng 15 kg trong một năm, vòng eo nhỏ hơn khoảng 25,4 cm. Điều đáng nói, hành trình của cô không bắt đầu bằng việc nhịn ăn hay ép cân mà là thay đổi cách nhìn về dinh dưỡng, tập luyện và mối quan hệ với thực phẩm.

Từng ăn kiêng khắc nghiệt rồi rơi vào vòng luẩn quẩn ăn quá mức

Alivia D’Andrea từng chia sẻ công khai hành trình thay đổi vóc dáng của mình trên YouTube. Ban đầu, cô chỉ muốn tập luyện để cơ thể săn chắc hơn nhưng nhanh chóng nhận ra giảm cân khó hơn tưởng tượng.

Có thời điểm, Alivia lựa chọn những món rất ít năng lượng như táo, salad dưa chuột với mong muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên, sau đó cô lại không kiểm soát được việc ăn bánh quy, bột bánh quy hay pizza.

Sau những lần ăn quá mức, cảm giác tội lỗi và thất vọng lại xuất hiện. Alivia từng thừa nhận cô khóc vì cảm thấy mình thất bại trong việc giảm cân, thậm chí có cảm giác thực phẩm đang kiểm soát cuộc sống và khiến cô mất tự tin.

Những trải nghiệm này khiến cô nhận ra một điều quan trọng: vấn đề không chỉ nằm ở cân nặng mà còn ở cách một người đối xử với thức ăn.

Không còn chỉ nhìn vào con số trên cân

Bước ngoặt đến khi Alivia bắt đầu làm việc với huấn luyện viên Steve và xây dựng lại kế hoạch giảm mỡ dựa trên 3 yếu tố: dinh dưỡng, tập luyện sức mạnh và cardio.

Thay vì chỉ cố gắng ăn càng ít càng tốt để số cân giảm xuống, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thành phần cơ thể và khả năng duy trì cơ bắp.

Tập luyện sức mạnh trở thành một phần quan trọng trong hành trình này. Theo hướng dẫn mà cô chia sẻ, việc đánh giá sự thay đổi vóc dáng không nên chỉ dựa vào cân nặng mà còn cần xem xét số đo cơ thể và tỷ lệ mỡ.

Điều này cũng giải thích vì sao đôi khi cân nặng không thay đổi nhiều nhưng cơ thể vẫn có thể trở nên săn chắc, gọn gàng hơn.

Từng nghĩ ăn càng ít càng nhanh giảm cân, nhưng kết quả lại ngược lại

Một trong những bài học lớn nhất Alivia rút ra là việc cắt giảm thức ăn quá mức có thể khiến cô khó duy trì kế hoạch lâu dài.

Cô từng có thói quen nếu hôm trước ăn nhiều thì ngày hôm sau cố gắng giảm lượng calo xuống thật thấp để “bù lại”. Nhưng cách này lại dễ khiến cô rơi vào trạng thái đói và tiếp tục ăn quá mức vào những ngày sau đó.

Dần dần, Alivia từ bỏ suy nghĩ “ăn nhiều hôm nay thì ngày mai phải nhịn”. Thay vào đó, cô tập trung xây dựng một chế độ ăn có thể duy trì trong thời gian dài.

Cô cũng chủ động giảm lượng đường tinh luyện, tìm hiểu thêm về thực phẩm và thời điểm ăn uống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là cô không còn coi một bữa ăn thiếu hoàn hảo là lý do để từ bỏ toàn bộ kế hoạch.

Một bữa ăn nhiều hơn dự định không có nghĩa cả quá trình giảm cân đã thất bại.

3 yếu tố giúp cô giảm 15kg: Ăn uống hợp lý, tập sức mạnh và cardio

Sau một năm, Alivia giảm khoảng 15 kg và vòng eo nhỏ hơn khoảng 10 inch, tương đương 25,4 cm.

Nhưng sự thay đổi này không diễn ra chỉ sau vài tuần. Những tháng đầu tiên, cô không phải lúc nào cũng nhìn thấy kết quả rõ ràng như mong đợi.

Thay vì bỏ cuộc, Alivia tiếp tục duy trì việc tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn và kết hợp các bài tập cardio. Theo thời gian, ba yếu tố này dần được cân bằng và cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt.

1. Dinh dưỡng

Thay vì nhịn đói hoặc cắt giảm thức ăn cực đoan, cô hướng đến chế độ ăn có thể duy trì lâu dài, đồng thời chú ý hơn đến chất lượng thực phẩm và lượng đường bổ sung.

2. Tập luyện sức mạnh

Các bài tập sức mạnh giúp cô xây dựng và duy trì cơ bắp trong quá trình giảm mỡ. Vì thế, mục tiêu không chỉ là “nhẹ cân hơn” mà còn hướng tới một cơ thể săn chắc và khỏe hơn.

3. Cardio

Cardio được kết hợp cùng tập sức mạnh để tăng cường vận động và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng. Quan trọng là duy trì đều đặn thay vì tập quá sức trong thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

Giảm cân thành công không phải là “ăn càng ít càng tốt”

Câu chuyện của Alivia cho thấy giảm cân bền vững không đơn giản là phép tính “ăn ít hơn = giảm cân”.

Cắt giảm năng lượng quá mức có thể khiến một số người khó duy trì chế độ ăn, dễ đói và hình thành vòng lặp hạn chế ăn uống rồi ăn quá mức. Vì vậy, thay vì tìm cách ép cân thật nhanh, mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng một lối sống mà cơ thể và tâm lý đều có thể thích nghi lâu dài.

Với Alivia, thành quả lớn nhất sau một năm không chỉ là giảm 15kg hay vòng eo nhỏ đi hơn 25 cm, mà còn là việc cô không còn cảm thấy thức ăn kiểm soát cuộc sống của mình.

Hành trình này cũng nhắc rằng một cơ thể khỏe mạnh không được quyết định bởi duy nhất con số trên cân. Dinh dưỡng cân bằng, tập luyện sức mạnh, vận động phù hợp và khả năng duy trì thói quen trong thời gian dài mới là nền tảng quan trọng để thay đổi vóc dáng theo hướng bền vững.