1 thói quen nhiều nam giới thường làm khi lái xe có thể khiến tim mạch “lâm nguy”, tăng nguy cơ ung thư

Đây là thói quen thường bắt gặp ở nam giới khi lái xe.

Một trong những thói quen xấu ở nam giới khi tham gia giao thông chính là hút thuốc lá. Đây là hình ảnh không hề hiếm gặp.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam), dưới góc độ y học và an toàn giao thông, hút thuốc lá khi lái xe không chỉ gây hại cho sức khỏe người hút mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với những người xung quanh.

Khói thuốc lá là hỗn hợp độc hại của hơn 7.000 hóa chất và khi hít vào có thể cản trở các quá trình quan trọng trong cơ thể. Một trong những quá trình này là việc cung cấp máu giàu oxy đến tim và phần còn lại của cơ thể.

Hút thuốc lá còn là nguyên nhân hàng đầu của ung thư phổi, được cho là liên quan đến khoảng 90% ca mắc. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư như benzene, formaldehyde và nitrosamine. Những chất này có thể làm tổn thương tế bào phổi, dẫn đến đột biến gen và làm tăng nguy cơ ung thư.

Hút thuốc lá khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa)

Khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh

Ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến người hút, hút thuốc lá còn tiềm ẩn nguy cơ đối với những người xung quanh.

Người ngồi sau xe máy có thể phải hít trực tiếp khói thuốc từ người điều khiển. Khi xe di chuyển, luồng gió thường cuốn khói về phía sau, khiến người ngồi sau gần như trở thành người hút thuốc thụ động.

Tại các nút giao đông người, khi phương tiện dừng đèn đỏ hoặc ùn tắc, những người tham gia giao thông đứng sát nhau tạo thành vùng phơi nhiễm gần. Khói thuốc từ đầu điếu thuốc và hơi thở của người hút có thể đi thẳng vào đường hô hấp của những người xung quanh.

Trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc bệnh tim mạch là những nhóm đặc biệt cần được bảo vệ.

“Với ô tô, nguy cơ còn đáng lưu ý hơn do đây là không gian kín. Khi hút thuốc trong cabin, bụi mịn và các chất độc trong khói thuốc lá có thể nhanh chóng lan ra nhiều vị trí. Việc mở cửa kính cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ”, bác sĩ Hoàng cho hay.

Đáng nói, tác hại không kết thúc khi điếu thuốc được dập tắt. Các chất từ khói thuốc có thể bám trên ghế, quần áo, dây an toàn và nhiều bề mặt trong xe, tạo thành khói thuốc tồn dư. Nicotine bám trên bề mặt có thể tiếp tục phản ứng với các chất trong không khí và hình thành những hợp chất có hại.

Trẻ em thường xuyên chạm vào ghế, cửa xe, dây an toàn rồi đưa tay lên miệng nên càng dễ bị phơi nhiễm. Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với xe taxi, xe hợp đồng và xe khách.

Một tài xế hút thuốc khi không có khách vẫn có thể để lại các chất tồn dư trong cabin, ảnh hưởng đến những hành khách sử dụng phương tiện sau đó, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Hút thuốc khi lái xe còn làm tăng nguy cơ tai nạn

Không chỉ khói thuốc, chính việc hút thuốc trong khi điều khiển phương tiện cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người lái xe phải đồng thời điều khiển phương tiện, châm thuốc, giữ điếu thuốc, gạt tàn và xử lý các tình huống giao thông.

Chỉ một vài giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Nguy hiểm hơn, đầu điếu thuốc đang cháy có nhiệt độ rất cao. Khi gặp gió hoặc lúc người hút gạt tàn, các hạt tro nóng có thể bay về phía sau, rơi vào mặt hoặc mắt người đi đường.

Nếu tàn thuốc rơi vào mắt, người bị nạn có thể bị bỏng giác mạc - lớp trong suốt ở phía trước nhãn cầu, có vai trò quan trọng đối với thị lực. Đáng lo ngại, phản xạ nhắm mắt đột ngột khi đang điều khiển xe cũng dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Hút thuốc lá trong khi đang lái xe vì thế không còn là câu chuyện của riêng một thói quen cá nhân mà là hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia giao thông.

Không hút thuốc khi điều khiển phương tiện, không hút thuốc trong ô tô và đặc biệt không hút thuốc khi có trẻ em là những việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.