Bị rắn cạp nia cắn, người đàn ông làm điều khiến nhiều người "lạnh gáy"

Một nam bảo vệ bị rắn độc cắn vào chân. Thay vì chỉ tìm cách đến bệnh viện, người đàn ông còn mang theo một thứ khiến những người có mặt tại đây không khỏi bất ngờ. Sự việc đáng chú ý xảy ra ở bang Odisha (Ấn Độ).

Theo lời kể của các bác sĩ, một nam bảo vệ ở Odisha đã đạp xe đến bệnh viện với con rắn cạp nia để trong túi nylon. Trước đó, người này đã bị con rắn cắn vào chân trong lúc đang làm việc.

Nạn nhân là anh Mochiram Tudu, sống ở huyện Mayurbhanj. Anh Tudu sau đó gặp biến chứng và được chuyển đến bệnh viện ở Baripada để tiếp tục điều trị.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, anh Tudu đang trực tại văn phòng của một dự án thủy lợi ở thị trấn Udala vào khoảng 20h ngày 4/9 thì bất ngờ bị rắn cắn vào chân.

Ban đầu, người đàn ông không nhận ra mình bị rắn cạp nong cắn và không xác định được con rắn đã cắn mình thuộc loài nào.

Ảnh: Etvbharat

Nhưng sau khi nhận thấy tình hình nghiêm trọng, anh Tudu đã bắt con rắn, giết nó rồi cho vào một túi nylon. Sau đó, anh đạp xe đến Bệnh viện tuyến huyện Udala, mang theo cả con rắn đã chết để các bác sĩ xác định loài và hỗ trợ điều trị. Các bác sĩ tại bệnh viện xác định con rắn là rắn cạp nia và khẩn trương tiến hành điều trị cho Tudu.

Tình trạng của anh Tudu chuyển biến xấu nên các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Cao đẳng Y khoa PRM ở Baripada để tiếp tục điều trị.

Anh Tudu hiện vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện Baripada.

Các chuyên gia lưu ý, khi không may bị rắn cắn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh. Người bị cắn nên nhanh chóng rời khỏi khu vực có rắn để tránh bị tấn công lần nữa. Nếu điều kiện cho phép, có thể ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp lại hình ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện, từ đó xác định chính xác họ rắn để dùng đúng loại huyết thanh đơn giá hoặc đa giá. Lưu ý, tuyệt đối không nên đuổi theo hay tấn công rắn độc sau khi bị cắn, vì hành động này có thể kích động con rắn và gây thêm thương tích.

Nạn nhân cần tháo nhẫn, vòng tay hoặc các vật dụng bó sát ở chi bị cắn vì vùng tổn thương có thể sưng nề nhanh, dễ gây ra hội chứng chèn ép khoang dẫn đến hoại tử thiếu máu cục bộ. Vết thương nên được rửa nhẹ nhàng bằng nhiều nước sạch hoặc nước xà phòng trong khoảng 15-20 phút để giảm lượng nọc độc còn sót lại trên da. Sau đó, dùng băng gạc sạch che phủ vết thương để tránh nhiễm trùng.

Tuyệt đối không tự ý rạch vết thương hay nặn máu với mục đích hút nọc độc, không cố tình dùng dây garô thắt chặt chi. Việc garô sai cách không ngăn được nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ hoại tử chi và gây sốc nhiễm độc khi nới lỏng vòng thắt. Người dân cũng không được đắp các loại lá cây, thuốc nam theo kinh nghiệm truyền miệng vì dễ gây nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.

Sau sơ cứu ban đầu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn cắn trong thời gian sớm nhất. Trong lúc di chuyển, cần cố định chi bị cắn bằng nẹp giống như cố định gãy xương, hạn chế cử động và giữ phần chi bị cắn thấp hơn hoặc ngang bằng với vị trí tim để làm chậm quá trình vận chuyển nọc độc theo hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết về tim.