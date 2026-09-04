Chuyên gia chỉ 5 thói quen đơn giản mỗi sáng giúp nam giới bảo vệ sức khỏe thận

Không cần đến những phương pháp phức tạp, một số thói quen nhỏ được duy trì đều đặn vào buổi sáng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe thận và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm chức năng lọc chất thải khỏi máu, điều chỉnh lượng nước và chất điện giải, đồng thời tham gia kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, các vấn đề về thận thường tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi chức năng cơ quan này đã suy giảm đáng kể.

Suy thận thường diễn biến âm thầm, nam giới không nên chủ quan (Ảnh: AI)

Theo các chuyên gia, duy trì lối sống lành mạnh là một trong những cách quan trọng để bảo vệ thận về lâu dài. Với nam giới, 5 thói quen đơn giản dưới đây có thể được thực hiện ngay từ đầu ngày.

1. Uống nước sau khi thức dậy

Sau một đêm ngủ, cơ thể không được bổ sung nước trong nhiều giờ và vẫn tiếp tục mất nước thông qua hô hấp, mồ hôi. Vì vậy, uống nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bổ sung lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không cần thiết phải uống thật nhiều nước ngay lập tức. Mỗi người nên uống theo nhu cầu và duy trì lượng nước phù hợp trong suốt cả ngày.

Màu nước tiểu cũng có thể là một dấu hiệu tham khảo về tình trạng hydrat hóa. Nước tiểu màu vàng nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước, trong khi nước tiểu vàng đậm có thể xuất hiện khi cơ thể thiếu nước.

Dù vậy, màu nước tiểu còn chịu ảnh hưởng bởi thực phẩm, thuốc và một số tình trạng sức khỏe. Nếu nước tiểu có máu, nhiều bọt kéo dài hoặc xuất hiện những thay đổi bất thường kèm đau khi đi tiểu, đau vùng lưng, hông, người bệnh nên đi khám. Đặc biệt, người mắc bệnh thận hoặc suy tim và được bác sĩ yêu cầu hạn chế nước không nên tự ý tăng lượng nước uống.

2. Đừng biến nhịn tiểu thành thói quen

Sau khi thức dậy, nhiều người có nhu cầu đi tiểu nhưng trì hoãn vì muốn ngủ thêm hoặc nhanh chóng bắt đầu công việc. Việc thỉnh thoảng nhịn tiểu trong thời gian ngắn thường không phải vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, thường xuyên trì hoãn nhu cầu đi tiểu trong thời gian dài không phải là thói quen tốt cho hệ tiết niệu.

Nam giới cũng nên chú ý đến những thay đổi bất thường khi đi tiểu. Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, khó tiểu hoặc thay đổi kéo dài về tần suất đi tiểu có thể là dấu hiệu của vấn đề ở đường tiết niệu và cần được kiểm tra.

Đặc biệt ở nam giới lớn tuổi, tình trạng tiểu khó hoặc tiểu không hết có thể liên quan đến các vấn đề tuyến tiền liệt. Không nên tự chịu đựng hoặc trì hoãn việc thăm khám nếu các triệu chứng kéo dài.

3. Vận động nhẹ để đánh thức cơ thể

Duy trì vận động vào buổi sáng là một trong những thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe thận. Thay vì bắt đầu ngày mới bằng những bài tập nặng, nam giới có thể lựa chọn các hoạt động vừa sức như đi bộ, kéo giãn cơ, đạp xe nhẹ hoặc thực hiện một số động tác khởi động.

Tập luyện đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết. Đây đều là những yếu tố có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe thận, bởi tăng huyết áp và tiểu đường là hai nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh thận mạn.

Ngược lại, tập luyện quá sức, đặc biệt khi cơ thể chưa quen vận động hoặc đang thiếu nước, có thể gây mất nước và tạo thêm áp lực cho cơ thể. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tập càng nặng càng tốt mà là lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng và duy trì thói quen vận động đều đặn.

4. Ăn uống khoa học, hạn chế muối

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Trong đó, kiểm soát lượng muối là một trong những nguyên tắc quan trọng bởi nếu tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, từ đó gây áp lực lên các mạch máu và chức năng lọc của thận nếu tình trạng này kéo dài.

Vì vậy, nam giới nên hạn chế các món ăn chứa nhiều muối như mì ăn liền, thịt chế biến sẵn, thực phẩm muối và đồ ăn đóng gói. Thay vào đó, nên ưu tiên thực phẩm tươi, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein phù hợp.

Bên cạnh đó, việc hạn chế đồ uống nhiều đường, bánh ngọt và thực phẩm giàu chất béo bão hòa cũng giúp kiểm soát cân nặng, đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Với người đã mắc bệnh thận, chế độ ăn cần được điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe và mức độ suy giảm chức năng thận. Không nên tự ý cắt giảm protein hoặc bất kỳ nhóm thực phẩm nào nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.

5. Giữ tinh thần thoải mái, ổn định

Cách bắt đầu ngày mới cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của con người. Thay vì lập tức kiểm tra email, tin nhắn công việc hoặc nghĩ đến những áp lực phải giải quyết, nam giới có thể dành vài phút để hít thở sâu, vận động nhẹ hoặc sắp xếp công việc trong ngày.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, huyết áp và nhiều chức năng của cơ thể. Trong khi đó, huyết áp cao nếu không được kiểm soát là một trong những yếu tố nguy cơ đối với bệnh thận mạn.

Duy trì trạng thái tinh thần ổn định không đồng nghĩa với việc chỉ cần giữ tâm trạng tích cực là có thể phòng ngừa bệnh thận. Sức khỏe của cơ quan này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như huyết áp, đường huyết, cân nặng, chế độ ăn uống, mức độ vận động, thuốc sử dụng và các bệnh lý nền.

Sức khỏe của thận không thể được quyết định chỉ bởi một cốc nước hay vài phút vận động vào buổi sáng. Điều quan trọng hơn là duy trì những thói quen lành mạnh một cách đều đặn, từ chế độ ăn uống, vận động đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Nam giới nên uống đủ nước theo nhu cầu, ăn uống cân bằng, hạn chế muối, duy trì vận động, không hút thuốc và chủ động kiểm soát huyết áp, đường huyết. Với những người có nguy cơ cao mắc bệnh thận, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ cũng là việc không nên bỏ qua.

Đáng lưu ý, bệnh thận thường tiến triển âm thầm và có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa, kiểm tra sức khỏe và duy trì lối sống khoa học vẫn là cách thiết thực để bảo vệ chức năng thận về lâu dài.

Nguồn: Bohe