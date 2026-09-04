Nam sinh lớp 9 nhập viện vì trót đưa quả dưa chuột 20cm vào hậu môn

Bệnh nhân nam (sinh năm 2012, tỉnh Bắc Ninh) mới đây được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thăm khám do "nghịch dại" đút dị vật vào vùng trực tràng.

Các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, vào ngày 3/9, ekip đã nội soi can thiệp, gắp thành công dị vật đường tiêu hóa cho một nam sinh 14 tuổi. Dị vật được xác định là một quả dưa chuột, dài khoảng 20 cm.

Trước đó, bệnh nhân nam (sinh năm 2012, tỉnh Bắc Ninh) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thăm khám do “nghịch dại” đút dị vật vào vùng trực tràng. Ngay sau khi tiếp nhận và đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ chỉ định nội soi can thiệp nhằm xác định chính xác vị trí, đặc điểm của dị vật và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp. Kết quả nội soi cho thấy, khẩu kính đại trực tràng bình thường. Khi đưa ống soi đến đại tràng sigma, tại trực tràng, ê-kíp phát hiện một dị vật có kích thước khoảng 5 x 20 cm, được xác định là một quả dưa chuột.

Quả dưa chuột 20cm nằm trong hậu môn nam sinh lớp 9. (Ảnh: BVCC)

Dưới sự trực tiếp thực hiện của BS.CKI Hà Huy Hùng, Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, cùng ê-kíp nội soi, các bác sĩ đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiến hành lấy dị vật qua đường hậu môn. Quá trình can thiệp được thực hiện cẩn trọng, đúng kỹ thuật. Sau thủ thuật, dị vật được lấy ra thành công, người bệnh tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Sau khi được xử trí, bệnh nhi và gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, bày tỏ sự cảm ơn đối với các cán bộ, y bác sĩ, đặc biệt là tập thể khoa Thăm dò chức năng và ê-kíp trực tiếp thực hiện thủ thuật.

Thông qua trường hợp này, Bs.CKI Hà Huy Hùng, Phó Trưởng khoa TDCN khuyến cáo: Khi nghi ngờ có dị vật, người bệnh hoặc người nhà người bệnh cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để thăm khám, đánh giá và đưa hướng xử trí phù hợp, không tự ý lấy dị vật tại nhà. Bởi, dị vật đường tiêu hóa, trong đó có dị vật tại vùng hậu môn – trực tràng, cần được đánh giá và xử trí tại cơ sở y tế. Việc tự ý lấy dị vật tại nhà có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng đường tiêu hóa và các biến chứng khác.