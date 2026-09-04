4 loại hạt dễ nhiễm aflatoxin hại gan bậc nhất nếu bảo quản sai

Các loại hạt vốn được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng có thể trở thành nguồn phơi nhiễm aflatoxin.

Aflatoxin nguy hiểm với gan như thế nào?

Aflatoxin được tạo ra bởi một số loài nấm thuộc chi Aspergillus. Theo WHO, aflatoxin thuộc nhóm mycotoxin độc tính cao.

Phơi nhiễm với lượng lớn có thể dẫn đến ngộ độc cấp và tổn thương gan nghiêm trọng. Trong khi đó, phơi nhiễm kéo dài có liên quan đến ung thư gan. WHO cũng lưu ý nguy cơ ung thư gan do aflatoxin đặc biệt đáng quan tâm ở những người đồng thời nhiễm virus viêm gan B.

FDA cũng cảnh báo việc phơi nhiễm lượng rất cao trong thời gian ngắn có thể dẫn đến suy gan.

Dưới đây là 4 loại hạt dễ bị nhiễm aflatoxin nếu không được bảo quản tốt:

Lạc

Lạc là một trong những thực phẩm có nguy cơ nhiễm aflatoxin nếu bảo quản sai cách, đặc biệt khi lạc bị ẩm, mốc hoặc được bảo quản trong điều kiện nóng ẩm. Đáng chú ý, không nên nghĩ rằng chỉ cần bỏ phần nhìn thấy bị mốc là có thể tiếp tục sử dụng phần còn lại.

Lạc mốc

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười cũng nằm trong nhóm các loại hạt có thể bị nhiễm aflatoxin nếu bảo quản không đúng cách.

Điều này không có nghĩa hạt dẻ cười thông thường là thực phẩm gây độc gan. Vấn đề nằm ở chất lượng nguyên liệu và điều kiện bảo quản. Hạt được sản xuất, kiểm soát và bảo quản đúng cách vẫn có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân cũng thuộc nhóm hạt cây được WHO nhắc đến trong số những thực phẩm có thể bị nhiễm aflatoxin.

Nếu hạt có dấu hiệu mốc, đổi màu hoặc bị hư hỏng, việc cố gắng rang lại để “cứu” thực phẩm không phải là giải pháp an toàn. WHO lưu ý rằng nhiều mycotoxin có tính ổn định hóa học và có thể tồn tại sau quá trình chế biến.

Quả óc chó

Óc chó thường được sử dụng như một nguồn chất béo không bão hòa và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, đây cũng là một trong các loại hạt có thể bị nhiễm aflatoxin nếu bảo quản sai.

Đặc biệt, nếu mua hạt số lượng lớn rồi để lâu trong môi trường nóng, ẩm, nguy cơ hư hỏng sẽ tăng. WHO khuyến cáo nên mua hạt càng tươi càng tốt và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.

Điều đáng sợ: độc tố có thể không “báo trước” bằng mắt thường

Một trong những vấn đề với mycotoxin là người tiêu dùng không phải lúc nào cũng có thể xác định chính xác mức độ nhiễm độc chỉ bằng mắt thường.

Nấm mốc có thể phát triển trên hoặc bên trong thực phẩm. WHO cảnh báo mycotoxin có thể tồn tại trong thực phẩm và một số loại có khả năng chịu được quá trình chế biến. Vì vậy, khi phát hiện hạt đã mốc hoặc có dấu hiệu bất thường, không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì nghĩ rằng rang, nướng hoặc bóc bỏ phần mốc là đủ.

Dấu hiệu hạt đã nhiễm mốc – thấy là nên bỏ ngay

- Xuất hiện mốc trên bề mặt hoặc bên trong hạt.

- Đổi màu bất thường, xuất hiện các vùng đen, xanh, vàng hoặc màu khác thường.

- Có mùi mốc, mùi lạ thay vì mùi đặc trưng của hạt.

- Hạt bị ẩm, mềm, dính hoặc có dấu hiệu biến chất.

- Hạt bị teo tóp, nhăn nheo hoặc hư hỏng bất thường.

- Có dấu hiệu côn trùng phá hoại hoặc hạt bị tổn thương.

Hãy mua hạt từ nguồn đáng tin cậy, ưu tiên sản phẩm còn mới, bao bì nguyên vẹn và bảo quản theo hướng dẫn trên nhãn. Quan trọng nhất, đừng tiếc hạt đã mốc.