Phát hiện mới về 1 loại lá cây có thể ức chế tế bào ung thư

Một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong lá cây này vừa được các nhà khoa học Nga phát hiện có khả năng làm giảm hoạt động của tế bào ung thư.

Các nhà khoa học Nga vừa công bố một phát hiện đáng chú ý liên quan đến casuarictin, hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong lá cây hắc mai biển. Trong các thí nghiệm trên mô hình tế bào, chất này cho thấy khả năng làm suy giảm hoạt động trao đổi chất của tế bào khối u.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Cây thuốc và Cây thơm Toàn Nga (VILAR). Nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá tác động của casuarictin trên mô hình tế bào chuẩn của khối u ác tính cổ tử cung.

Kết quả bước đầu cho thấy hoạt động trao đổi chất của tế bào ung thư giảm sau khi tiếp xúc với casuarictin. Đáng chú ý, mức độ tác động thay đổi theo nồng độ của hợp chất và thời gian tế bào được tiếp xúc.

Lá cây hắc mai biển chứa hợp chất casuarictin đang được nghiên cứu về tiềm năng tác động lên tế bào ung thư (Ảnh: NIH)

Nói cách khác, trong điều kiện thí nghiệm, khi lượng casuarictin và thời gian tiếp xúc thay đổi, hoạt động của các tế bào khối u cũng có sự thay đổi tương ứng. Đây là cơ sở để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tác động của hợp chất này.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao Elena Zhnichkova của VILAR, những kết quả ban đầu cho phép xem xét casuarictin như một hợp chất có triển vọng để tiếp tục đánh giá.

Không phải cứ ức chế tế bào ung thư là có thể trở thành thuốc

Một trong những điểm cần lưu ý là nghiên cứu hiện mới được thực hiện trên mô hình tế bào trong phòng thí nghiệm. Các tế bào được nuôi cấy bên ngoài cơ thể có thể phản ứng khác với hoạt chất so với khi chúng tồn tại trong một cơ thể sống.

Do đó, việc casuarictin làm giảm hoạt động trao đổi chất của tế bào ung thư chưa đồng nghĩa với việc hợp chất này có thể tiêu diệt khối u hoặc điều trị ung thư ở người.

Trước khi có thể xác định tiềm năng dược phẩm, các nhà khoa học còn phải thực hiện thêm nhiều bước đánh giá. Trong đó, độc tính đối với tế bào, đặc tính chống oxy hóa và khả dụng sinh học là những vấn đề quan trọng cần được làm rõ.

Khả dụng sinh học đặc biệt đáng chú ý bởi một hợp chất dù có tác dụng trong phòng thí nghiệm nhưng nếu cơ thể con người không hấp thu được ở mức cần thiết hoặc chất này nhanh chóng bị chuyển hóa thì khả năng ứng dụng trong điều trị sẽ bị hạn chế.

Nếu các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục cho kết quả tích cực, casuarictin có thể được nghiên cứu ở những mô hình phức tạp hơn để đánh giá độ an toàn và hiệu quả. Chỉ sau khi vượt qua nhiều vòng thử nghiệm nghiêm ngặt, một hoạt chất mới có cơ hội được xem xét phát triển thành thuốc.

Hắc mai biển và hướng nghiên cứu từ thực vật

Hắc mai biển là một loại cây được quan tâm trong nghiên cứu dược liệu nhờ chứa nhiều hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học.

Việc phát hiện casuarictin trong lá cây và ghi nhận tác động của hợp chất này lên tế bào khối u tiếp tục cho thấy tiềm năng của việc tìm kiếm các hoạt chất mới từ nguồn thực vật.

Tuy nhiên, người bệnh không nên tự sử dụng lá hắc mai biển, các sản phẩm chiết xuất từ loại cây này hoặc những chế phẩm chứa casuarictin để thay thế các phương pháp điều trị ung thư hiện có. Những kết luận về hiệu quả và độ an toàn vẫn cần được xác nhận qua các nghiên cứu tiếp theo.

Trong khi đó, các chuyên gia ung bướu vẫn nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa và phát hiện sớm.

Ngày 12/8, bác sĩ ung bướu kiêm tiến sĩ y khoa Evgeny Cheremushkin cho biết, để giảm nguy cơ ung thư hắc tố da, một trong những dạng ung thư da nguy hiểm, mọi người không chỉ cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà còn nên duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nguồn: baku.ws