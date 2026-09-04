Nhiều nam giới trẻ gặp trục trặc trong ‘chuyện ấy’ dù cơ thể khỏe mạnh: Bác sĩ chỉ ra ‘thủ phạm’ ít ai ngờ

Không ít nam giới ở độ tuổi 20-30 gặp trục trặc trong “chuyện ấy” dù xét nghiệm và khám sức khỏe đều bình thường. Vấn đề đôi khi không nằm ở thể chất.

Rối loạn cương dương từng được xem là vấn đề chủ yếu xảy ra ở nam giới lớn tuổi, đặc biệt những người mắc béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, tờ New York Post thông tin, ngày càng nhiều nam giới ở độ tuổi 20-30 tìm đến phòng khám vì gặp trục trặc trong "chuyện ấy", dù họ nhìn chung vẫn khỏe mạnh.

Một nghiên cứu được dẫn lại cho thấy hơn 1/4 nam giới dưới 40 tuổi từng gặp khó khăn trong việc đạt hoặc duy trì độ cương đủ cho "chuyện ấy". Đáng chú ý, bác sĩ Lane Palmer, chuyên khoa tiết niệu của Northwell Health (Mỹ), cho biết ông thậm chí nhận được những yêu cầu tư vấn từ nam giới ở độ tuổi 20.

Khám không phát hiện bất thường nhưng vẫn gặp trục trặc trong "chuyện ấy"

Không ít nam giới ở độ tuổi 20-30 gặp trục trặc trong “chuyện ấy” dù xét nghiệm và khám sức khỏe đều bình thường (Ảnh: Adobe Stock)

Ở nam giới lớn tuổi, nguyên nhân rối loạn cương thường liên quan nhiều hơn đến các yếu tố thể chất. Bác sĩ Jason B. Carter, chuyên gia về tiết niệu tại Aeroflow Urology (Mỹ), cho biết bệnh nhân lớn tuổi bị rối loạn cương thường đồng thời có một hoặc nhiều vấn đề như béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc điều trị những bệnh này. Nhưng ở nhiều nam giới trẻ, bức tranh lại khác.

Rocky Tishma, chuyên gia trị liệu tình dục và là người đồng sáng lập Manhattan Sex Therapy Group (Mỹ), cho biết gần đây có nhiều người trẻ tìm tới ông sau khi đã khám bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ tiết niệu nhưng không phát hiện vấn đề sinh lý rõ ràng.

Bác sĩ Bilal Chughtai, trưởng khoa Tiết niệu tại Plainview Hospital (Mỹ), cũng nhận thấy xu hướng tương tự. Ông nói: "Trong thực hành lâm sàng, chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng rõ ràng và đều đặn của những nam giới trẻ đến khám vì các triệu chứng rối loạn cương. Điều đặc biệt đáng chú ý là những bệnh nhân này thường vẫn khỏe mạnh ở những mặt khác".

"Thủ phạm" có thể nằm ở căng thẳng và nỗi lo khi "yêu"

Theo bác sĩ Leon Telis, Giám đốc Chương trình Sức khỏe Nam giới tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), một tỷ lệ lớn trường hợp rối loạn cương ở nam giới trẻ có liên quan đến yếu tố tâm lý, đặc biệt là căng thẳng và lo âu.

Một biểu hiện thường gặp là nam giới vẫn có thể cương bình thường vào buổi sáng hoặc khi "một mình", nhưng lại gặp khó khăn khi gần gũi với "nửa kia".

Chuyên gia Rocky Tishma giải thích rằng áp lực phải "thể hiện tốt", lo lắng về cơ thể hoặc sợ không đáp ứng được kỳ vọng có thể khiến nam giới càng căng thẳng trong lúc thân mật. Và chính nỗi lo đó lại làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều này không chỉ xảy ra trong suy nghĩ. Bác sĩ Joel Hillelsohn, chuyên gia tiết niệu tại NYU Langone (Mỹ), giải thích rằng khả năng cương phụ thuộc vào hệ thần kinh phó giao cảm và quá trình giải phóng nitric oxide để đưa máu tới "cậu nhỏ". Khi một người lo lắng về khả năng duy trì độ cương, cơ thể có thể giải phóng adrenaline - hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng. Chất này làm co mạch, từ đó cản trở quá trình cương.

Chỉ một lần gặp sự cố cũng có thể khiến nam giới ám ảnh trong lần quan hệ tiếp theo, tạo thành vòng luẩn quẩn: càng lo thì càng khó cương, càng thất bại lại càng lo hơn.

Cảnh báo về các nội dung nhạy cảm và mạng xã hội

Các nội dung nhạy cảm và mạng xã hội cũng ảnh hưởng tới "chuyện ấy" (Ảnh: The New York Post)

Các chuyên gia được New York Post phỏng vấn cho rằng áp lực tình dục mà nam giới trẻ tiếp nhận từ bạn bè, mạng xã hội và nội dung nhạy cảm cũng có thể góp phần tạo nên vấn đề.

Bác sĩ Telis lưu ý rằng việc xem nội dung nhạy cảm không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gây rối loạn cương. Tuy nhiên, mức độ tiếp xúc cao hoặc sử dụng mang tính cưỡng chế có thể làm thay đổi kỳ vọng về sự kích thích và "chuyện ấy" ngoài đời thực.

Ông giải thích: "Mức độ kích thích từ những gì họ tưởng tượng có thể cao hơn nhiều so với những gì diễn ra trong thực tế".

Bác sĩ Lane Palmer cũng cho rằng nội dung nhạy cảm thường thể hiện chuyện chăn gối theo cách phóng đại, từ đó có thể hình thành những kỳ vọng thiếu thực tế về cơ thể và khả năng "thể hiện" khi "yêu".

Không nên vội coi thuốc là giải pháp duy nhất

Việc thuốc điều trị rối loạn cương ngày càng dễ tiếp cận cũng khiến nhiều nam giới trẻ tìm đến sildenafil (Viagra) hoặc tadalafil (Cialis) nhanh hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Bilal Chughtai lưu ý: "Dù những loại thuốc này có thể hiệu quả, chúng không giải quyết nguyên nhân gốc rễ, đặc biệt khi vấn đề xuất phát từ tâm lý hoặc lối sống".

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đôi lúc gặp khó khăn khi cương là điều có thể xảy ra. Nhưng nếu tình trạng kéo dài hoặc lặp lại thường xuyên, nam giới nên đi khám để loại trừ các nguyên nhân thể chất trước khi kết luận vấn đề hoàn toàn do tâm lý.

Ở những người trẻ khỏe mạnh, rối loạn cương đôi khi không phải dấu hiệu cho thấy cơ thể "có vấn đề", mà có thể bắt nguồn từ chính áp lực, lo âu và những kỳ vọng quá lớn trong đời sống gối chăn.

Nguồn: New York Post



