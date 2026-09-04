Cảnh báo: Cách rã đông thịt vi khuẩn “rất thích”, sinh sôi nhanh chóng

Bề mặt thịt có thể thành “ổ vi khuẩn” khi rã đông sai cách

Việc rã đông sai sẽ tạo ra môi trường ưa thích để vi khuẩn phát triển, nhân lên nhanh chóng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết các thực phẩm giàu đạm như thịt và hải sản đặc biệt dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu được rã đông không đúng cách.

Khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C thường được xem là “vùng nguy hiểm” đối với thực phẩm. Khi thịt được để lâu trong khoảng nhiệt độ này, lớp băng bên ngoài tan dần, bề mặt thịt nhanh chóng trở thành môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn như Salmonella, E. coli hay Listeria phát triển.

Rã đông thịt

Điều đáng lưu ý là quá trình này không diễn ra đồng đều. Bên ngoài miếng thịt có thể đã đạt nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, nhưng phần bên trong vẫn còn đông đá.

Vì vậy, việc lấy thịt ra khỏi ngăn đông rồi để trên bàn bếp trong nhiều giờ không phải là cách rã đông an toàn, dù nhìn bên ngoài miếng thịt có thể chưa có dấu hiệu bất thường.

Thực phẩm nhiễm khuẩn có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Trường hợp nặng có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng, nhiễm trùng hoặc các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

Rã đông thế nào để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn?

Theo chuyên gia công nghệ thực phẩm, cách an toàn nhất là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã đông từ từ. Thịt nên được đặt trong hộp hoặc túi kín, ở vị trí thấp trong tủ để nước tiết ra không nhỏ xuống các thực phẩm khác.

Đây là phương pháp mất nhiều thời gian hơn nhưng giúp thịt được giữ ở nhiệt độ thấp trong suốt quá trình rã đông, hạn chế điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Trong trường hợp cần rã đông nhanh, có thể cho thịt vào túi kín rồi ngâm trong nước lạnh. Nước cần được thay định kỳ để duy trì nhiệt độ lạnh. Sau khi rã đông theo cách này, thịt nên được chế biến ngay.

Một lựa chọn khác là sử dụng lò vi sóng ở chế độ rã đông. Tuy nhiên, sau khi rã đông bằng lò vi sóng, thịt cần được nấu ngay vì một số khu vực của thực phẩm có thể đã bắt đầu nóng lên trong quá trình này.

Ngược lại, không nên sử dụng nước nóng để rã đông thịt. Nhiệt độ cao có thể khiến bề mặt thịt nhanh chóng bước vào “vùng nguy hiểm”, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong khi phần bên trong vẫn chưa tan đá hoàn toàn.

Lưu ý về cách sơ chế thịt sau rã đông

Không chỉ cách rã đông, việc xử lý thịt sau khi lấy ra khỏi tủ đông cũng ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Thịt sống sau khi rã đông cần được giữ riêng với rau, thực phẩm ăn liền và thực phẩm đã nấu chín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Nước tiết ra từ thịt cũng không nên để tiếp xúc với các thực phẩm khác.

Thớt, dao, bát đĩa và các bề mặt từng tiếp xúc với thịt sống cần được vệ sinh kỹ trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

PGS Thịnh cũng lưu ý việc bảo quản quá lâu hoặc không đúng nhiệt độ có thể làm giảm chất lượng thực phẩm và gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Với tủ đông gia đình, duy trì nhiệt độ khoảng -18 độ C giúp bảo quản thực phẩm đông lạnh an toàn hơn. Tuy nhiên, thời gian lưu trữ cụ thể còn phụ thuộc vào từng loại thịt, cách đóng gói và điều kiện bảo quản.

Thay vì cấp đông cả khối thịt lớn rồi rã đông nhiều lần, người nội trợ nên chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn, đóng kín trước khi cho vào ngăn đông. Cách này vừa thuận tiện khi chế biến, vừa hạn chế việc thực phẩm phải trải qua nhiều lần rã đông - cấp đông, từ đó góp phần giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.