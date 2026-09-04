Hành vi gây hại nhất cho mắt không phải nhìn điện thoại mà là thường xuyên làm 8 điều này

Trong mỗi lần khám sức khỏe, khi dãy chữ "E" trên bảng kiểm tra thị lực ngày càng mờ đi, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là: "Dạo này tôi nhìn điện thoại nhiều quá" hoặc "Tôi đang già đi, thị lực của tôi đang giảm sút một cách tự nhiên." Họ đeo kính chống ánh sáng xanh, giảm độ sáng màn hình và dự trữ thuốc nhỏ mắt.

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Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng “kẻ thù” thực sự của thị lực có thể ẩn náu trong những thói quen tưởng chừng vô hại mà bạn làm mỗi ngày? Một bác sĩ tại Trung Quốc cho biết ông đã thấy quá nhiều người chỉ đổ lỗi cho các sản phẩm điện tử về việc suy giảm thị lực nhưng bỏ qua những tác động nhỏ âm thầm và thường nhật hơn.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua tám thói quen gây hại cho mắt mà bạn có thể bỏ qua.

Chớp mắt quá ít khi đọc sách, dùng điện thoại

Khi tập trung nhìn màn hình hoặc đọc sách trong thời gian dài, tần suất chớp mắt thường giảm. Điều này có thể khiến nước mắt trên bề mặt mắt bay hơi nhanh hơn, làm tăng cảm giác khô, rát và mỏi mắt.

Hãy chủ động chớp mắt hoàn toàn và áp dụng quy tắc sau: sau mỗi 20 phút nhìn gần, nhìn ra xa khoảng 6 m trong 20 giây để mắt được thư giãn.

Dùng điện thoại trong bóng tối

Nhiều người có thói quen tắt đèn rồi dùng điện thoại trước khi ngủ. Sự tương phản lớn giữa màn hình sáng và môi trường tối có thể làm mắt mỏi hơn.

Nếu cần sử dụng điện thoại vào ban đêm, nên bật một nguồn sáng trong phòng thay vì chỉ nhìn màn hình giữa bóng tối.

Dụi mắt thường xuyên

Khi ngứa hoặc mỏi mắt, nhiều người có thói quen đưa tay dụi. Tuy nhiên, việc dụi mắt mạnh và thường xuyên có thể tác động đến hình dạng giác mạc, đồng thời được đề cập là một yếu tố liên quan đến nguy cơ giác mạc hình chóp.

Khi mắt khó chịu, có thể dùng khăn sạch mát chườm hoặc sử dụng nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản thay vì dụi mắt.

Không bảo vệ mắt khỏi tia UV

Tia cực tím (UV) tồn tại quanh năm và việc tiếp xúc quá mức có thể ảnh hưởng đến mắt. Tia UV có thể góp phần làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và tổn thương bề mặt mắt.

Khi ở ngoài trời nắng, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng mạnh, nên sử dụng kính râm có khả năng chống tia UVA và UVB.

Lạm dụng thuốc nhỏ mắt

Khi mắt đỏ hoặc khô, nhiều người tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt không kê đơn để giảm đỏ. Một số sản phẩm có chứa chất co mạch, giúp mắt giảm đỏ nhanh nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời.

Sử dụng kéo dài có thể khiến tình trạng khô và đỏ mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Khi mắt khó chịu kéo dài, nên tìm nguyên nhân thay vì phụ thuộc vào các loại thuốc nhỏ mắt quảng cáo trên mạng.

Khi mắt đỏ hoặc khô, nhiều người tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt không kê đơn để giảm đỏ.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối

Sức khỏe của võng mạc và các mạch máu nhỏ ở mắt có liên quan đến tình trạng sức khỏe mạch máu nói chung. Những người có các vấn đề như huyết áp cao, đường huyết cao hoặc rối loạn mỡ máu có thể đối mặt với nguy cơ mắc một số bệnh lý ở võng mạc.

Do đó, duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau củ quả và hạn chế thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, đường và muối được xem là một phần của việc bảo vệ sức khỏe mắt.

Thường xuyên thức khuya

Thức khuya kéo dài có thể làm xáo trộn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Rối loạn giấc ngủ có mối liên hệ với biến động nhãn áp và nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp.

Duy trì lịch ngủ đều đặn và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi đầy đủ là một trong những thói quen cần thiết để chăm sóc sức khỏe mắt.

Hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc

Khói thuốc chứa nhiều chất có thể gây tổn thương và viêm nhiễm ở mắt. Hút thuốc cũng là một trong những yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát đối với thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Vì vậy, tránh hút thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc không chỉ có lợi cho phổi mà còn giúp bảo vệ đôi mắt.

Bảo vệ thị lực không chỉ đơn giản là giảm thời gian nhìn điện thoại. Việc chớp mắt, ngủ đủ, không dụi mắt, bảo vệ mắt khỏi tia UV, ăn uống hợp lý và tránh thuốc lá đều là những thói quen hằng ngày có thể góp phần duy trì sức khỏe đôi mắt.