Cảnh báo tất cả những ai cầm điện thoại đi vệ sinh

Nghiên cứu cho thấy ngồi quá lâu trên bồn cầu có thể làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe. Dưới đây là những vấn đề chính.

Có thể bạn nghĩ rằng việc ngồi lì trên bồn cầu, cầm điện thoại lướt trong lúc "giải quyết nhu cầu" là một thói quen vô hại. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ngồi quá lâu trên bồn cầu có thể làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe. Dưới đây là những vấn đề chính.

1. Bệnh trĩ

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng điện thoại khi đi đại tiện có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh trĩ tăng 46%. Một lần đi vệ sinh lành mạnh chỉ nên kéo dài khoảng 2-3 phút. Thế nhưng, nghiên cứu phát hiện 37% người tham gia sử dụng điện thoại trong lúc đi vệ sinh dành hơn 5 phút trên bồn cầu.

Bệnh trĩ xảy ra khi các mạch máu ở trong hoặc xung quanh hậu môn bị giãn và phình to. Tình trạng này xuất hiện do áp lực gia tăng tại các đệm hậu môn - một phần mô xốp bao quanh hậu môn. Những đệm này giúp hậu môn có thể giãn ra khi phân được đào thải.

Ngồi quá lâu trên bồn cầu tạo thêm áp lực lên các đệm hậu môn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành bệnh trĩ. Việc cố rặn để đẩy phân ra ngoài cũng có tác động tương tự.

Ước tính 50-85% dân số trên thế giới từng bị bệnh trĩ. Các triệu chứng có thể bao gồm chảy máu không đau, kích ứng, ngứa và khó chịu. Tuy nhiên, bệnh trĩ không phải lúc nào cũng gây triệu chứng, một số người có thể mắc bệnh mà không hề hay biết.

Bệnh trĩ cũng có thể dẫn đến các biến chứng như thiếu máu do chảy máu kéo dài, hoặc tình trạng búi trĩ bị nghẹt, hình thành cục máu đông bên trong, gây đau dữ dội.

2. Nứt hoặc rách hậu môn

Ngồi trên bồn cầu quá lâu cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện nứt hậu môn hoặc các vết rách nhỏ ở niêm mạc hậu môn.

Nứt hậu môn thường gây đau đáng kể, đặc biệt khi đi đại tiện. Cơn đau đôi khi được mô tả giống như cảm giác đi ngoài qua những mảnh thủy tinh vỡ, kèm theo máu đỏ tươi.

Niêm mạc hậu môn khá mỏng. Việc ngồi lâu trên bồn cầu khiến máu dồn lại ở khu vực này, làm các mô bị kéo căng và dễ tổn thương hơn khi phân đi qua.

3. Sa trực tràng

Phân không phải là thứ duy nhất có thể "đi ra ngoài" cơ thể sau một thời gian dài ngồi trên bồn cầu. Việc ở trong nhà vệ sinh quá lâu có thể làm tăng nguy cơ sa trực tràng, tức một phần trực tràng bị đẩy ra ngoài hậu môn.

Đây là tình trạng không phổ biến. Từng có trường hợp một người đàn ông thường xuyên dành tới 30 phút trên bồn cầu để chơi game bằng điện thoại. Một ngày nọ, khi cố gắng đi đại tiện, ông phát hiện gần 14 cm trực tràng bị lòi ra ngoài cơ thể.

Ngồi lâu trên bồn cầu làm tăng áp lực trong ổ bụng, từ đó tạo thêm áp lực lên các cơ sàn chậu. Những cơ này có nhiệm vụ nâng đỡ và giữ các cơ quan bên trong cơ thể, trong đó có trực tràng. Tuy nhiên, áp lực kéo dài có thể khiến các cơ này suy yếu.

Ở phụ nữ, tình trạng này cũng có thể liên quan đến sa các cơ quan vùng chậu khác, chẳng hạn như tử cung.

Sa trực tràng thường gây đau và người bệnh cần đến bệnh viện để bác sĩ đưa phần trực tràng bị sa trở lại vị trí. Nếu tình trạng tái diễn nhiều lần hoặc mức độ nghiêm trọng, người bệnh có thể phải phẫu thuật.

4. Loét và tổn thương do tì đè

Ngồi quá lâu trên bồn cầu, đặc biệt ở người cao tuổi, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các vết loét hoặc tổn thương do tì đè tại vùng da tiếp xúc với bệ ngồi.

Việc ngồi trong thời gian dài tạo áp lực liên tục lên các mô, làm giảm lượng máu lưu thông đến khu vực này. Khi đó, các chất có hại có thể tích tụ trong máu, gây tổn thương mô và khiến mô bị phá hủy.

5. Thoát vị khe hoành

Ngồi lâu trên bồn cầu và cố rặn khi đi đại tiện có thể góp phần làm tăng nguy cơ thoát vị khe hoành, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như béo phì hoặc trên 50 tuổi.

Đây là tình trạng một phần dạ dày hoặc các cơ quan khác trong ổ bụng trượt qua lỗ mở trên cơ hoành - một cơ có hình vòm giúp chúng ta hô hấp - và đi lên khoang ngực.

Thoát vị khe hoành khá phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 20% số người. Tình trạng này thường gây khó tiêu, đau bụng và cảm giác khó chịu quanh vùng xương sườn, ngực.

Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc giúp giảm lượng axit do dạ dày tiết ra. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể cần phẫu thuật.

6. Tổn thương thần kinh do ngồi trên bồn cầu quá lâu

Ngồi quá lâu trên bồn cầu có thể chèn ép các dây thần kinh và mạch máu lớn, làm giảm lượng máu lưu thông xuống chân. Hậu quả là chân có thể bị tê, mất cảm giác tạm thời, một hiện tượng đôi khi được gọi là tổn thương thần kinh do bệ ngồi hoặc bồn cầu.

Tình trạng này thường biến mất sau vài phút.

Tuy nhiên, đã có một số báo cáo trường hợp những người bị ngất trên bồn cầu sau một đêm uống rượu và nằm lại đó suốt nhiều giờ, sau đó phát hiện chân tay hoàn toàn mất cảm giác và không thể cử động.

Trong một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, một người đàn ông đã bị hoại thư, nhiễm trùng huyết và tử vong sau khi ngủ quên trên bồn cầu.

7. Ngất xỉu

Dành quá nhiều thời gian trên bồn cầu, kết hợp với việc cố rặn khi đi đại tiện, cũng có thể dẫn đến ngất xỉu.

Tình trạng này được gọi là ngất phản xạ thần kinh phế vị (vasovagal syncope), xảy ra khi việc rặn kéo dài trong lúc đi vệ sinh kích thích dây thần kinh phế vị. Đây là những dây thần kinh kiểm soát nhiều chức năng tự động của cơ thể, bao gồm nhịp tim và huyết áp.

Trong trường hợp ngất khi đại tiện, huyết áp có thể giảm đột ngột khi chúng ta đứng dậy khỏi bồn cầu. Nhịp tim cũng có thể giảm, dẫn đến chóng mặt, choáng váng và ngất xỉu.

Đi đại tiện thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để giảm nguy cơ gặp những vấn đề trên, hãy cố gắng dành thời gian trên bồn cầu ngắn nhất có thể.

Bạn cũng có thể điều chỉnh tư thế khi đi vệ sinh. Một số bằng chứng cho thấy tư thế ngồi xổm có thể giúp việc đại tiện dễ dàng hơn vì làm giảm áp lực và lực rặn cần thiết. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại cho thấy tư thế này có khả năng làm tăng nguy cơ gặp một số vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như đột quỵ và tổn thương gân Achilles.

Một lời khuyên khác là bổ sung nhiều chất xơ và uống đủ nước, đặc biệt nếu bạn thường xuyên mất hơn 5 phút mới đi đại tiện xong. Cả hai yếu tố này đều có thể giúp phân mềm hơn, hỗ trợ việc đi ngoài thuận lợi và hạn chế phải rặn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Conversation)