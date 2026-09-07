Nam phụ lấn át cả Loan Niệm trong "Đầu xuân tươi sáng": Con gái 16 tuổi vẫn phong độ cỡ này mới chịu

Khi nam diễn viên Lưu Sướng xuất hiện ở tập 17 của phim "Đầu xuân tươi sáng" với vai nam phụ Will (Đồ Minh), nhiều khán giả phải thốt lên: "Sao giờ anh mới đến?".

Bộ phim "Đầu xuân tươi sán" đang càn quét các bảng xếp hạng phim ảnh nhờ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất tự nhiên và cả ngoại hình đẹp đồng đều của dàn diên viên. Bên cạnh "hắc mã hoàng tử" hay còn gọi là "tổng tài mỏ hỗn" Loan Niệm (Luke) do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai, sự xuất hiện ở tập 17 của nam phụ Will (Đồ Minh) do Lưu Sướng đảm nhận đã tạo nên làn sóng thảo luận rất lớn. Lượng người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì nam diễn viên này đông chẳng kém gì Loan Niệm, thậm chí nhiều người còn cho rằng chỉ xét về ngoại hình thì nhân vật Will lấn át cả nam chính.

Lưu Sướng và Tỉnh Bạch Nhiên trong "Đầu xuân tươi sáng" được ví như bạch mã hoàng tử và hắc mã hoàng tử (Ảnh: QQ)

Trong phim, Will được ví như một "bạch mã hoàng tử" công sở chính hiệu: cao ráo, điềm đạm, nụ cười ấm áp và mang năng lượng của một vị sếp, một chuyên gia cực kỳ đáng tin cậy. Dù đứng cạnh nam chính sinh năm 1989 Tỉnh Bách Nhiên vừa nổi bật vừa sắc bén, lại mang "hào quang nam chính" nhưng Lưu Sướng vẫn tỏa ra một sức hút hoàn toàn khác biệt.

Đơn giản như cùng là phong cách công sở thành thị, nam giới trí thức thành đạt nhưng nhìn vào ngoại hình của Đồ Minh và Loan Niệm lại cho cảm giác khác nhau rõ ràng. Điều này bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tạng người, cách xây dựng cơ bắp của hai nam diễn viên ở ngoài đời. Trong khi thân hình Tỉnh Bách Nhiên gọn gàng nhưng vẫn cuồn cuộn cơ bắp, rắn chắc và theo khung chữ V triệt để với vai rộng, eo thon, cơ bụng nổi rõ thì Lưu Sướng lại toát lên phong thái thư sinh với cơ thể rắn rỏi không mỡ thừa nhưng không tập trung vào cơ bắp, duy trì vẻ góc cạnh nam tính nhưng không để mình gầy tới mức trông ốm yếu.

Nhìn ngoại hình, không ai tin Lưu Sướng đến tháng 10/2026 đã sang tuổi 30 (Ảnh: Sohu)

Với tạo hình nam thần chốn công sở cùng phong thái trẻ trung trên màn ảnh, hiếm ai ngờ được Lưu Sướng ngoài đời đã là bố của một thiếu nữ. Nam diễn viên sinh năm 1986 chuẩn bị bước sang tuổi 40 vào tháng 10 năm nay. Anh lập gia đình từ năm 23 tuổi với nhà sản xuất Ngô Tử Giai và hiện có một cô con gái 16 tuổi chuẩn bị bước vào đại học.

Sở dĩ khán giả bất ngờ khi biết tuổi thật của Lưu Sướng là bởi anh duy trì được diện mạo vô cùng phong độ, đường nét gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng gọn gàng. Xuất thân là một siêu mẫu quốc tế từng sải bước tại Milan Fashion Week và London Fashion Week, cách mà nam diễn viên này quản lý cơ thể cũng khác biệt. Anh rất tập trung vào việc kiểm soát lượng mỡ cơ thể.

Chiến thuật giữ lượng mỡ cơ thể dưới 12% của Lưu Sướng

Trong các buổi phỏng vấn chia sẻ về lối sống và kỷ luật hình thể, Lưu Sướng từng tiết lộ thói quen duy trì lượng mỡ cơ thể (Body Fat Ratio) luôn dao động ở mức dưới 12%, đây là con số chuẩn mực của các người mẫu nam trình diễn thời trang cao cấp.

Khác với việc lao vào gym gánh tạ nặng để đắp cơ, chiến thuật của Lưu Sướng dựa trên sự tính toán chính xác giữa việc tiêu hao calo và kiểm soát trao đổi chất. Trong đó có 3 "chiến thuật" cốt lõi như sau:

Tập luyện đa dạng để kích hoạt đốt mỡ toàn thân

Anh kết hợp bài tập sức bền tim mạch Cardio như chạy bộ ngoài trời hay đạp xe với tần suất 4 đến 5 buổi một tuần để duy trì nhịp tim ở vùng đốt mỡ (Zone 2 Fat Burning). Bên cạnh đó, anh thực hiện các bài tập với trọng lượng cơ thể (Calisthenics) như hít đất, xà đơn, Plank để xiết chặt khung cơ bụng và cơ lưng mà không làm bắp tay hay vai bị thô to.

Nam phụ của "Đầu xuân tươi sáng" thích thể thao ngoài trời hơn là tập trong phòng gym (Ảnh: Weibo)

Áp dụng nhịn ăn gián đoạn 16/8 theo đợt linh hoạt

Khi bước vào giai đoạn cần siết cân nhanh cho các dự án phim ảnh hay lịch trình chụp hình, anh áp dụng phương pháp 16/8 bằng cách khống chế khẩu phần ăn trong khung giờ 8 tiếng mỗi ngày (ví dụ từ 10h sáng đến 18h tối) và ngắt calo trong 16 tiếng còn lại. Thói quen này không bắt buộc duy trì cực đoan quanh năm mà được áp dụng như một công cụ giúp tạo khoảng nghỉ cho hệ tiêu hóa, hạ nồng độ Insulin và hỗ trợ cơ thể rút mỡ thừa làm năng lượng.

Nguyên tắc cắt giảm mỡ xấu và đường tinh luyện

Ngoài những vai diễn cần hình thể khắt khe, Lưu Sướng không kiêng khem quá khắt khe khi ăn uống (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên ưu tiên nguồn protein sạch từ ức gà, cá biển hay lòng trắng trứng, thay thế hoàn toàn tinh bột nhanh bằng tinh bột phức hợp và loại bỏ tuyệt đối đồ uống có đường, bia rượu để tránh hiện tượng tích tụ mỡ nội tạng. Việc nói không với các món chiên xào giúp giảm thiểu tối đa lượng calo rỗng, đồng thời thói quen uống đủ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày giúp tối ưu quá trình trao đổi chất và duy trì làn da săn chắc.

Tỷ lệ mỡ cơ thể ảnh hưởng thế nào đến phong độ và sức khỏe nam giới?

Tỷ lệ mỡ không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ hay số cân nặng trên cân. Về mặt sinh lý, mô mỡ ở nam giới, đặc biệt là mỡ nội tạng quanh vùng bụng hoạt động như một "cơ quan nội tiết" chủ động, can thiệp trực tiếp vào hệ thần kinh, tim mạch và khả năng chuyển hóa của cơ thể.

Khi lượng mỡ dư thừa quá mức, enzyme Aromatase trong mô mỡ sẽ chuyển hóa Testosterone thành Estrogen. Sự sụt giảm Testosterone này dẫn đến hàng loạt hệ lụy: cơ thể uể oải, giảm khả năng tập trung, mất khối cơ tự nhiên, rụng tóc và suy giảm phong độ sinh lý. Ngược lại, khi lượng mỡ được kiểm soát ở mức hợp lý, độ nhạy Insulin được tối ưu hóa, giúp dinh dưỡng nạp vào đi thẳng vào nuôi cơ thay vì tích thành mỡ. Hệ tuần hoàn máu vận hành trơn tru hơn, giúp hạ áp lực lên thành mạch, ổn định huyết áp và phòng ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Bên cạnh sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, mỡ nội tạng còn liên quan trực tiếp đến tốc độ lão hóa. Mỡ thừa kích thích sản sinh các cytokine gây viêm mạn tính ngầm, đẩy nhanh stress oxy hóa làm đứt gãy sợi Collagen và Elastin khiến da mau chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Kiểm soát lượng mỡ hợp lý giúp ngăn chặn quá trình Glycation (đường hóa), đảm bảo tuần hoàn máu nuôi dưỡng tế bào, giữ cho gương mặt nam giới luôn săn chắc, góc cạnh và không bị tích nước hay phệ trung niên.

Tỷ lệ mỡ cơ thể không chỉ tác động đến ngoại hình mà còn phản ánh sức khỏe (Ảnh: Men's Health)

Cụ thể, các mốc tỷ lệ mỡ ảnh hưởng đến thể trạng và sức khỏe phái mạnh theo các ngưỡng cơ bản:

- Tỷ lệ mỡ trên 20% (Mức cảnh báo mỡ nội tạng): Phổ biến ở đàn ông trung niên ít vận động. Mỡ tích tụ nhiều ở vùng bụng làm gia tăng tối đa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm như mỡ máu, tiểu đường tuýp 2, gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch và làm suy giảm nhanh phong độ nam giới.-

- Tỷ lệ mỡ 15% đến 19% (Mức tiêu chuẩn sức khỏe): Vóc dáng gọn gàng khi mặc đồ, bụng phẳng, chỉ số sinh hóa máu và huyết áp ở ngưỡng an toàn. Đây là cột mốc khỏe mạnh, giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính và dễ duy trì nhất cho đàn ông làm việc văn phòng.

- Tỷ lệ mỡ 10% đến 14% (Mức phong độ lý tưởng): Ngưỡng nam diễn viên Lưu Sướng duy trì. Đường nét cơ bụng sắc nét, gương mặt góc cạnh không bị tích nước, nồng độ Testosterone, sức bền thể lực cũng như hệ miễn dịch đạt trạng thái tối ưu.

- Tỷ lệ mỡ dưới 8% (Mức vận động viên chuyên nghiệp): Cơ bắp nổi rõ gân máu nhưng đòi hỏi chế độ siết gắt gao. Duy trì quá lâu ở ngưỡng này dễ làm suy giảm hệ miễn dịch, gây rối loạn hormone và tăng nguy cơ chấn thương do thiếu lớp mỡ đệm bảo vệ.

Chẳng cần body cơ bắp cuồn cuộn, bố một con Lưu Sướng vẫn khiến các chị em "đứng ngồi không yên" vì vẻ ngoài trẻ trung, lịch lãm (Ảnh: QQ)

Như vậy, việc kiểm soát lượng mỡ cơ thể của Lưu Sướng không đơn giản là giữ dáng mà còn giúp anh làm chậm lão hóa và duy trì thể lực cho các vai diễn đa dạng cùng lịch trình làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng nghề nghiệp của Lưu Sướng là diễn viên nên có những hình tượng phải theo đuổi, cái nhìn khắt khe hơn về ngoại hình. Còn với nam giới bình thường, bạn không nhất thiết phải lấy Lưu Sướng, Tỉnh Bách Nhiên hay bất kỳ sao nam, vận động viên nào làm tiêu chuẩn. Điều quan trọng nhất là giữ cho cơ thể ở khung chỉ số khỏe mạnh và ổn định.

Tỷ lệ mỡ cơ thể lý tưởng nhất nên duy trì trong khoảng 13 - 17%, kết hợp với chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong khoảng 18.5 đến 23. Đây là vùng an toàn giúp bảo toàn khối cơ, giữ mức Testosterone ổn định và phòng tránh toàn bộ các bệnh lý nguy hiểm do mỡ nội tạng gây ra. Để làm được điều này, vận động đều đặn, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc rất quan trọng dù nam giới ở bất kỳ độ tuổi nào.