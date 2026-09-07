7 vật dụng nhà bếp nên thay mới định kỳ để bảo vệ sức khỏe gia đình

Nhiều vật dụng trong nhà bếp được sử dụng mỗi ngày nhưng thường bị bỏ quên trong danh sách cần vệ sinh, thay mới. Khi xuất hiện vết nứt, trầy xước, mòn sâu hoặc không còn khả năng làm sạch hiệu quả, chúng có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo thực phẩm.

Nhiều vật dụng nhà bếp cần thay thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của cả gia đình. Ảnh: Pexels.

Thớt

Thớt là một trong những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhiều nhất, đặc biệt là thịt, cá, hải sản và rau củ. Sau thời gian dài sử dụng, bề mặt thớt có thể xuất hiện nhiều vết dao cắt sâu. Những rãnh này rất khó làm sạch hoàn toàn và có thể trở thành nơi lưu giữ vi khuẩn, nhất là khi thớt thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm sống.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến cáo nên thay thớt khi bề mặt đã quá mòn hoặc xuất hiện các rãnh sâu khó làm sạch. Cơ quan này cũng khuyến nghị, nếu có thể, nên sử dụng thớt riêng cho thịt sống và một thớt khác cho rau củ, bánh mì hoặc thực phẩm ăn ngay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Vì vậy, không nhất thiết phải căn đúng một mốc thời gian cố định để thay thớt. Quan trọng hơn là quan sát tình trạng thực tế: thớt càng nhiều vết cắt sâu, nứt, biến dạng hoặc khó vệ sinh thì càng nên thay sớm.

Miếng rửa bát

Miếng bọt biển hoặc miếng rửa bát là vật dụng tưởng như luôn sạch vì thường xuyên tiếp xúc với nước và nước rửa chén. Thực tế, cấu trúc nhiều lỗ cùng môi trường ẩm ướt khiến chúng có thể lưu giữ các loại vi sinh vật.

Miếng rửa bát sử dụng 2-3 tuần nên thay để đảm bảo vệ sinh.

USDA cho biết miếng bọt biển nhà bếp là nguồn tiềm ẩn của vi khuẩn và rất khó làm sạch hoàn toàn. Việc luộc hoặc cho vào lò vi sóng có thể làm giảm lượng vi khuẩn nhưng không đồng nghĩa với việc miếng rửa bát có thể được sử dụng mãi. Cơ quan này khuyến nghị người dùng nên mua miếng mới thường xuyên, khoảng 2-3 tuần.

Đặc biệt, nếu miếng rửa bát bắt đầu có mùi khó chịu, đổi màu, bị nhớt hoặc biến dạng, đây là lúc không nên tiếc mà nên thay ngay.

Dụng cụ nấu có lớp chống dính bị trầy xước, bong tróc

Chảo, nồi chống dính không phải cứ sử dụng lâu là bắt buộc phải thay. Tuy nhiên, khi lớp phủ đã bị bong, tróc hoặc trầy xước nghiêm trọng, khả năng chống dính và tình trạng bề mặt đã thay đổi đáng kể.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) lưu ý lớp phủ chống dính có thể bị trầy xước bởi các dụng cụ sắc hoặc có cạnh thô; người dùng nên tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh những vật dụng có thể làm hỏng lớp phủ.

Do đó, thay vì chỉ tính tuổi của chiếc chảo, hãy kiểm tra tình trạng lớp phủ. Một chiếc chảo còn tốt, bề mặt nguyên vẹn và được sử dụng đúng cách có thể tiếp tục dùng; ngược lại, nếu lớp phủ bong tróc rõ rệt hoặc bề mặt bị hư hỏng, nên thay mới.

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa đã cũ, nứt hoặc biến dạng

Hộp nhựa được sử dụng để đựng thức ăn nóng, thực phẩm sống, đồ ăn thừa hoặc mang đi mỗi ngày nên rất dễ xuất hiện các vết xước và biến dạng theo thời gian. Không phải mọi hộp nhựa đều cần bỏ chỉ vì đã sử dụng lâu. Tuy nhiên, khi hộp xuất hiện vết nứt, trầy xước sâu, biến dạng, khó làm sạch hoặc lưu lại mùi thức ăn dai dẳng, việc thay mới là lựa chọn hợp lý.

Hộp nhựa đã cũ hoặc nứt cũng nên thay mới. Ảnh: Pexels.

FDA lưu ý các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm bao gồm hộp đựng, dụng cụ và bề mặt chế biến đều cần đáp ứng yêu cầu về an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Với hộp nhựa, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về mục đích sử dụng và khả năng chịu nhiệt, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đũa, thìa và dụng cụ nhà bếp bằng gỗ đã nứt, mốc

Đũa gỗ, thìa gỗ, muôi gỗ hay các dụng cụ bằng gỗ thường có tuổi thọ khá dài nếu được bảo quản đúng cách. Nhưng khi chúng xuất hiện các vết nứt, xơ, mốc hoặc bề mặt trở nên khó làm sạch, không nên tiếp tục sử dụng.

Đặc tính của gỗ khiến việc vệ sinh phụ thuộc nhiều vào loại gỗ, cấu tạo và tình trạng bề mặt. FDA cũng lưu ý việc sử dụng gỗ làm bề mặt tiếp xúc thực phẩm có những giới hạn nhất định; thực phẩm ẩm có thể khiến bề mặt gỗ xuống cấp và khó làm sạch hơn. Vì vậy, thay vì cố dùng đến khi “gãy mới bỏ”, hãy kiểm tra thường xuyên. Những dụng cụ đã nứt, mốc hoặc có dấu hiệu xuống cấp nên được thay thế.

Khăn lau bếp

Khăn lau bếp có thể được sử dụng để lau tay, lau bàn, lau nước hoặc xử lý các vết bẩn trong quá trình nấu nướng. Chính vì sử dụng cho nhiều mục đích, chúng có nguy cơ trở thành phương tiện đưa vi khuẩn từ khu vực này sang khu vực khác.

FDA khuyến cáo nếu sử dụng khăn vải trong nhà bếp, cần giặt thường xuyên bằng nước nóng. Đặc biệt, không nên dùng một chiếc khăn từng lau nước thịt, gia cầm hoặc hải sản sống để lau tay, bởi nước từ thực phẩm sống có thể chứa vi khuẩn gây bệnh và phát tán sang tay cũng như các khu vực khác trong bếp.

Do đó, khăn đã có mùi, ẩm lâu ngày, đổi màu hoặc dù đã giặt vẫn không sạch nên được thay. Tốt hơn hết, nên phân loại khăn theo mục đích sử dụng thay vì dùng một chiếc khăn cho mọi việc.

Bàn chải cọ rửa, dụng cụ vệ sinh bếp

Bàn chải rửa bát và các dụng cụ cọ rửa cũng cần được kiểm tra định kỳ. Khi lông bàn chải bị bết, biến dạng, rụng nhiều, có mùi hoặc không còn làm sạch hiệu quả, nên thay mới. Nguyên tắc quan trọng nhất trong vệ sinh nhà bếp là dụng cụ làm sạch cũng phải được giữ sạch. Nếu một dụng cụ đã xuống cấp nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng, việc rửa bát hay lau bề mặt chưa chắc đạt hiệu quả như mong muốn.

FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đều nhấn mạnh việc giữ sạch tay, bề mặt, dụng cụ và thớt là một trong những bước cơ bản để giảm nguy cơ bệnh do thực phẩm. CDC cũng khuyến nghị tách riêng thực phẩm sống khỏi thực phẩm ăn ngay để hạn chế nhiễm chéo.

Một căn bếp sạch không chỉ nằm ở việc lau bàn hay rửa bát mỗi ngày. Đôi khi, thứ cần được dọn khỏi căn bếp lại chính là những vật dụng đã âm thầm xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Nguồn: Tổng hợp