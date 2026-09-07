"Tổng tài mỏ hỗn" trong Đầu xuân tươi sáng: 37 tuổi vóc dáng đến khuôn mặt vẫn như trai đôi mươi nhờ làm 4 việc

Không thể phủ nhận rằng, sức hút của bộ phim "Đầu xuân tươi sáng" có sự góp mặt chủ đạo của nam chính Tỉnh Bách Nhiên trong vai Loan Niệm. Bên cạnh tài năng diễn xuất, vóc dáng và khuôn mặt của nam thần C-biz này khiến hội chị em "đứng ngồi không yên".

Bộ phim Đầu xuân tươi sáng đang càn quét các diễn đàn phim ảnh từ Á đến Âu nhờ màn hóa thân đỉnh cao của Tỉnh Bách Nhiên trong vai "tổng tài" Loan Niệm. Nhân vật này lập tức gây bão mạng xã hội với tính cách độc miệng, cay đắng nhưng hành động lại chu đáo, ngọt ngào cùn gtaif năng xuất thần trong lĩnh vực quảng cáo. Thế nhưng, điều thực sự khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" và phải tra cứu thông tin ngay lập tức lại chính là ngoại hình hoàn hảo, trẻ đến ngỡ ngàng của "tổng tài mỏ hỗn" này.

Phim "Đầu xuân tươi sáng" của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính đang "gây bão" tại nhiều quốc gia

Lên hình với gương mặt góc cạnh, làn da căng mịn cùng vóc dáng cao 1m83 phong độ, Tỉnh Bách Nhiên làm nhiều khán giả ngỡ ngàng khi biết anh đã bước sang tuổi 37. Từ góc mặt nghiêng sắc lẹm, nhìn như độ tuổi đôi mươi cho đến vóc dáng chân dài, vai rộng, eo thon, khung xương "hình chữ V" khi diện những bộ vest công sở hay áo sơ mi lả lơi không cài đôi ba chiếc cúc của anh đều hợp vai đến mức người xem "không chê vào đâu được".

Vóc dáng, thần thái và cả phong cách thời trang của "tổng tài mỏ hỗn" Loan Niệm thu hút khán giả

Tuy nhiên, vóc dáng hoàn hảo cùng khuôn mặt trẻ trung ấy không phải tự nhiên mà có. Không ít người nhận ra nam thần này có nhiều thay đổi tích cực về ngoại hình, "càng ngày càng đẹp" so với những vai diễn trước đây. Đó là nhờ quá trình tập luyện, ăn uống và quản lý bản thân vô cùng khắt khe trong thời gian dài. Trong đó, có 4 việc quan trọng nhưng chẳng hề phức tạp, bất kỳ nam giới nào cũng có thể học theo:

1. Tập trung xây dựng nhóm cơ vai và lưng xô để tạo tỉ lệ "vai rộng eo thon"

Bờ vai vững chãi cùng tấm lưng rộng là vũ khí chết người giúp Tỉnh Bách Nhiên diện đẹp mọi loại trang phục công sở trong phim. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc miệt mài đổ mồ hôi tại phòng gym để siết cơ trước mỗi dự án phim mới. Anh dành nhiều thời gian cho các bài tập kháng lực tập trung vào vùng vai và xô. Việc phát triển độ rộng của cơ vai ngang và cơ lưng xô tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt, giúp phần thân trên mở rộng tự nhiên trong khi thắt lưng trông nhỏ lại rõ rệt. Đây là bí quyết giúp anh giữ được phom dáng thanh thoát, cao ráo chứ không bị thô cứng hay đồ sộ.

Dù lịch trình bận rộn, Tỉnh Bách Nhiên vẫn luôn duy trì vận động để kiểm soát lượng mỡ thừa, xây dựng cơ bắp với thân trên "hình chữ V" quyến rũ

2. Kiểm soát gia vị mặn và natri để giữ gương mặt góc cạnh không tích nước

Tỉnh Bách Nhiên từng hé lộ bản thân là người cực kỳ tự giác trong ăn uống và chấp nhận "miệng chịu khổ" ăn đồ luộc hấp thanh nhẹ để khi lên hình không bị sưng mặt. Dưới góc độ dinh dưỡng, thói quen ăn nhạt của anh chính là phương pháp triệt tiêu natri thừa dưới da. Natri tích tụ là nguyên nhân hàng đầu gây giữ nước, khiến gương mặt dễ bị sưng phù và vùng bụng dưới bị dày lên vào mỗi buổi sáng. Bằng cách ưu tiên các món ăn chế biến tối giản và hạn chế tối đa gia vị đậm, anh giữ cho đường nét gương mặt cùng xương hàm luôn sắc nét trên mọi góc quay cận cảnh.

3. Nạp protein sạch kết hợp tinh bột chuyển hóa chậm để nuôi cơ nạc

Tỉnh Bách Nhiên luôn coi việc giữ vóc dáng và thần thái tốt ở tuổi U40 là sự tôn trọng tối thiểu dành cho khán giả. Để duy trì cường độ làm việc dày đặc trên lịch quay phim mà cơ thể không bị hốc hác, thực đơn hàng ngày của anh xoay quanh các nguồn đạm nạc chất lượng cao như ức gà, cá, trứng để liên tục tái tạo các sợi cơ. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột khiến cơ thể mệt mỏi, anh thay thế bằng các loại tinh bột phức hợp như khoai lang hay yến mạch. Nhóm tinh bột này giải phóng năng lượng từ từ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa ở vùng eo.

Chế độ ăn uống của nam thần 37 tuổi này không quá khắt khe, nhưng được kiểm soát lượng muối và đường một cách nghiêm túc

4. Tối ưu hóa giấc ngủ đêm để kích hoạt cơ chế tự phục hồi và trẻ hóa

Bí quyết giúp Tỉnh Bách Nhiên duy trì làn da tươi sáng cùng thần thái rạng rỡ như nam sinh nằm ở kỷ luật sinh hoạt và phục hồi nghiêm ngặt. Anh cực kỳ coi trọng giấc ngủ ban đêm vì đây là thời điểm vàng để cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng tự nhiên. Luồng hormone này không chỉ hỗ trợ sửa chữa các tế bào cơ bắp bị tổn thương sau những giờ luyện tập mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo collagen dưới da. Việc kết hợp ngủ đúng giờ và uống đủ 2 - 2.5 lít nước mỗi ngày giúp làn da anh luôn căng mịn, đào thải độc tố hiệu quả và chặn đứng các dấu hiệu lão hóa sớm.