Body của "Người Nhện" Tom Holland đang trở thành tâm điểm chú ý

Tạo hình trong phần phim mới nhất Spiderman: Brand New Day, Tom Holland gây kinh ngạc với người xem ngay từ vóc dáng của mình. Hóa ra, bài tập "quái vật" này đã khiến anh thay đổi chóng mặt.

Nếu nhìn lại những phần đầu tiên của Spider-Man, rõ ràng Tom Holland sở hữu kiểu vóc dáng của một cậu thiếu niên nhanh nhẹn: Gọn, săn, linh hoạt nhưng chưa thực sự lực lưỡng. Đó là một Peter Parker đúng chất học sinh trung học, nhỏ người hơn hẳn nhiều siêu anh hùng khác của Marvel.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi.

Trong thời điểm chuẩn bị trở lại với Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland xuất hiện với thân hình dày hơn, vai rộng hơn, ngực đầy hơn và tổng thể trông giống một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là "cậu nhóc Người Nhện" ngày nào. Điều đáng nói là sự thay đổi này không khiến anh mất đi chất Spider-Man: vẫn nhanh, vẫn bật nhảy tốt, vẫn giữ được độ linh hoạt cần thiết cho những pha hành động tốc độ cao của Người Nhện.

Đó cũng là lý do giới fitness bắt đầu chú ý đến bài tập mà chính Holland gọi là "monster workout": Bài tập quái vật.

Tom Holland thủ vai Người nhện trong phần phim mới nhất đang chiếu tại rạp. (Ảnh: Variety)

Không phải tập như bodybuilder, Tom Holland tập như một vận động viên chiến đấu

Điểm khác biệt lớn nhất trong quá trình thay đổi vóc dáng của Tom Holland là anh không chạy theo kiểu tăng cơ cực đại như nhiều ngôi sao Hollywood.

Để chuẩn bị cho các phim Spider-Man, Holland làm việc với HLV Duffy Gaver. Thay vì nhồi hàng chục bài máy, chương trình tập tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể, sức bền cơ bắp và hiệu suất toàn thân, anh được thiết kế bài tập hoàn toàn khác.

Mục tiêu của Spider Man Tom Holland không phải là có bắp tay 45 cm mà là một bờ vai khỏe để đu dây và chống đỡ khi tiếp đất, ngực và tay sau đủ mạnh cho các động tác đẩy, lưng đủ khỏe để kéo, leo, treo người, core đủ cứng để xoay người và giữ thăng bằng, chân đủ bền để bật nhảy liên tục nhiều giờ quay phim...

Nói cách khác, đây là kiểu thể hình "athletic superhero" chứ không phải "phòng gym để chụp ảnh".

Sự thay đổi body Tom Holland qua các phần phim người Nhện. (Ảnh: Instagram)

Bài tập quái vật của Tom Holland: Leo từ 1 lên 10 rồi quay ngược xuống 1

Nghe đơn giản, nhưng đây là bài khiến ngay cả phóng viên Men's Health cũng phải thừa nhận là cực kỳ kinh khủng.

Cấu trúc như sau:

Pull-up

1 → 10 → 1

Dip

2 → 20 → 2

Push-up

3 → 30 → 3

Sit-up

4 → 40 → 4

Air squat

5 → 50 → 5

Hiểu đơn giản tức là:

Round 1: 1 pull-up, 2 dip, 3 push-up, 4 sit-up, 5 squat.

Round 2: 2, 4, 6, 8, 10.

…

Round 10: 10, 20, 30, 40, 50.

Sau đó đi ngược lại về 1.

Tổng khối lượng buổi tập là 100 pull-up, 200 dip, 300 push-up, 400 sit-up, 500 squat. Đúng! Bạn không nhìn nhầm đâu. Đây không còn là một buổi tập thông thường. Nó là bài kiểm tra sức bền toàn thân.

Vì sao bài tập này tạo nên thân hình "lực lưỡng nhưng vẫn linh hoạt"?

Nhiều người nghĩ muốn to lên phải tập tạ nặng. Điều đó đúng một phần, nhưng với diễn viên vào vai chính phim Spider Man như Tom Holland, khả năng duy trì lực trong thời gian dài mới là thứ quyết định hình thể.

Pull-up: Mở rộng lưng, tạo vai chữ V

Pull-up giúp phát triển xô, cầu vai dưới và tay trước. Đây là lý do phần thân trên của Holland hiện tại trông rộng hơn rõ rệt so với thời đóng Homecoming.

Dip Push-up: Bộ đôi làm đầy ngực và tay sau

Hai động tác này thực hiện liên tiếp tạo ra lượng máu dồn vào ngực cực lớn. Men's Health mô tả cảm giác "ngực căng như muốn nổ tung" khi đi đến các mức 18-20 dip và 27-30 push-up.

Đây chính là kiểu kích thích giúp cơ bắp dày và săn, chứ không chỉ nét khô.

Sit-up: Khóa chặt phần core

Spider-Man là nhân vật xoay người liên tục. Core yếu thì mọi cú bật nhảy, lộn người hay tiếp đất đều mất lực.

Air squat: Thứ khiến đôi chân bùng cháy

50 squat sau khi đã làm hàng chục pull-up, dip và push-up là thử thách khủng khiếp cho sức bền đùi và mông. Nó không tạo đôi chân bodybuilder, nhưng tạo đôi chân bật tốt, bền và phản ứng nhanh.

Lý do Tom Holland không bị "cứng người" như nhiều người tập gym

Một vấn đề rất thường gặp ở nam giới là tăng cơ xong lại mất linh hoạt: Vai cứng, hông cứng, chạy chậm, nhảy kém.

Tom Holland cho thấy sự khác biệt rõ nét trong body từ những phần phim trước đến hiện tại. (Ảnh chụp màn hình)

Bài tập của Holland gần như tránh được điều đó vì tất cả đều là động tác đa khớp, cơ thể phải tự ổn định trong không gian, biên độ vận động lớn. Nhịp tim duy trì cao suốt buổi tập.

Kết quả là anh vừa tăng độ dày cơ bắp, vừa giữ được khả năng leo, treo người, xoay, bật và đổi hướng - những thứ sống còn với Spider-Man.

Điểm thú vị là người trải nghiệm bài tập cho biết những hiệp đầu khá dễ. Cơn ác mộng bắt đầu từ khoảng hiệp thứ 8. Nhiều phóng viên của Men's Health đã thử và ghi nhận.

Axit lactic tích tụ, vai nóng rát, ngực căng cứng, đùi như bốc cháy. Khi đi xuống nửa sau của buổi tập, kỹ thuật bắt đầu xấu đi vì cơ thể đã kiệt quệ.

Điều này cho thấy bài tập không chỉ thử sức mạnh, mà còn thử sức bền cơ bắp, khả năng hồi phục ngắn, kiểm soát kỹ thuật khi mệt, ý chí duy trì cường độ... Nói thẳng ra, đây là bài tập của những người còn giữ được phong độ khi đã mệt, không phải của những người chỉ khỏe ở hiệp đầu.

Có nên tập nguyên bản như Tom Holland?

Thành thật mà nói thì không nên! Ngay cả Men's Health cũng cho rằng đây là bài dành cho người đã có nền tảng tập luyện tốt. Chỉ có vậy mới giúp phái mạnh giữ kỹ thuật tốt và giảm nguy cơ quá tải vai, khuỷu tay.

Ảnh chụp màn hình.

Sự thay đổi của Tom Holland thú vị ở chỗ nó phản ánh đúng điều nhiều đàn ông hiện đại cần.

Ở tuổi ngoài 20, bạn có thể gầy và vẫn trông ổn. Nhưng khi bước sang 30, cơ thể cần: Vai rộng hơn, lưng dày hơn, core khỏe hơn, chân bền hơn, tim mạch tốt hơn.

Chỉ chạy bộ sẽ khó có thân hình lực lưỡng. Chỉ tập ngực tay cũng khó giữ được sự nhanh nhẹn. Tom Holland chọn con đường ở giữa: Tăng cơ vừa đủ để trông mạnh mẽ trên màn ảnh, nhưng vẫn di chuyển như một vận động viên.

Brand New Day có thể là phiên bản Spider Man nam tính nhất của Tom Holland

Nhìn những hình ảnh gần đây, có cảm giác Holland đang tiến gần hơn tới một Peter Parker trưởng thành hơn, nặng ký hơn và có chiều sâu hơn.

Không còn là cậu học sinh lọt thỏm giữa các Avengers.

Mà là một Spider-Man đủ sức đứng độc lập.

Và nếu có một bí mật phía sau sự lột xác đó, thì nó không nằm ở những bài máy phức tạp hay công thức thần kỳ.

Nó nằm ở một buổi tập tưởng như đơn giản, chỉ gồm kéo, chống, đẩy, gập bụng và squat, nhưng đủ sức khiến hầu hết đàn ông phải bỏ cuộc trước khi chạm đến đỉnh của chiếc thang. Không cần quá nhiều thiết bị. Không cần phô trương. Chỉ cần một cơ thể đủ mạnh, đủ bền và đủ linh hoạt để làm chủ chính trọng lượng của mình.