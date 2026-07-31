Cặp đôi "Yêu tinh - Thần chết" tái xuất sau 10 năm chiếu Goblin: U50 chưa lấy vợ cũng không chịu già đi

Đứng cạnh nhau một lần nữa sau 10 năm kể từ khi Goblin phát sóng, Lee Dong Wook và Gong Yoo một lần nữa khiến cư dân mạng từ Á đến Âu "dậy sóng". Không phải chỉ vì sống lại những ký ức thanh xuân, mà còn bởi ngoại hình gần như không đổi, tương tác hóa học bùng nổ giữa họ.

Nhìn lại chặng đường 10 năm của bộ phim đình đám Goblin (Yêu tinh) khán giả không chỉ hoài niệm về những thước phim mãn nhãn, mà còn ngỡ ngàng trước diện mạo của hai nam tài tử Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Màn tái hợp của Gong Yoo (47 tuổi) và Lee Dong Wook (45 tuổi) trong show thực tế "Chuyến du lịch kỷ niệm 10 năm Goblin" do đài tvN sản xuất lập tức tạo nên một cơn sốt trên mọi diễn đàn toàn cầu.

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Điều khiến công chúng bàn tán chính là sự thật hiển hiện ngay trước mắt: Hai "ông chú" dường như đã miễn nhiễm với thời gian. Nhan sắc, vóc dáng và đặc biệt là nguồn năng lượng trẻ trung của họ thậm chí khiến không ít thanh niên trai tráng đôi mươi phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Tương tác tự nhiên cùng phong thái tự tại, tích cực của họ không chỉ dừng lại ở câu chuyện giải trí, mà còn là "minh chứng sống" về cách sống, cách chống lão hóa và bài học chăm sóc bản thân cho nam giới khi tuổi tác dần tăng lên. Nhiều khán giản đặt ra câu hỏi: Gong Yoo và Lee Dong Wook U50 chưa lấy vợ cũng chưa chịu già, liệu có bí mật nào không?

Dàn diễn viên chính của Goblin năm nào trong show kỷ niệm 10 năm phát sóng phim vào t7/2026

1. Kỷ luật tập luyện và kiểm soát dinh dưỡng theo kiểu: Hợp tốt hơn mạnh

Sẽ là ngây thơ nếu cho rằng sự "lão hóa ngược" của hai nam tài tử hoàn toàn đến từ may mắn hay gen di truyền. Sau tuổi 30, nam giới lão hóa nhanh do sự sụt giảm tự nhiên 1% Testosterone mỗi năm, tốc độ trao đổi chất suy giảm gây tích mỡ bụng, cùng áp lực tâm lý gia tăng hormone Cortisol gây căng thẳng tế bào.

Phía sau hình ảnh phong độ ngút ngàn ngay cả khi mộc mạc xuất hiện trên chương trình là một kỷ luật thể chất nghiêm ngặt, được xác nhận bởi chính người trong cuộc.

Gong Yoo: "Quái vật phòng gym" với kỷ luật gần như một vận động viên

Trên chương trình All The Butlers (tvN) và You Quiz on the Block , Huấn luyện viên nổi tiếng Yoon Tae Sik, người trực tiếp quản lý hình thể cho Gong Yoo đã tiết lộ thói quen tập luyện tiệm cận vận động viên của nam tài tử. Gong Yoo duy trì thói quen có mặt tại phòng tập từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, đều đặn như một công việc bắt buộc ngay cả khi không có lịch quay.

Trong giới nghệ sĩ Hàn, Gong Yoo được mệnh danh là "quái vật phòng gym"

Anh tập trung mạnh vào các bài tập kháng lực (Weight Training) chia theo từng nhóm cơ (ngực, lưng, vai, chân) nhằm duy trì khối lượng cơ nạc và ngăn ngừa tình trạng mất cơ tự nhiên do tuổi tác. Anh kết hợp thêm các bài tập Cardio cường độ cao (HIIT) để tối ưu hóa việc đốt cháy mỡ nội tạng. Trước những dự án cần tạo hình cơ thể gắt gao, anh duy trì thói quen tập Cardio 1 tiếng vào buổi sáng khi bụng rỗng (Fasted Cardio) và tiếp tục bài tập tạ vào buổi chiều.

Về dinh dưỡng, ít ai biết Gong Yoo tự tay đi chợ và nấu ăn tại nhà không phải chỉ vì đam mê mà còn để kiểm soát chính xác lượng gia vị cũng như calo nạp vào. Thực đơn của anh xoay quanh ức gà, khoai lang, rau luộc cùng các loại hạt. Sự nghiêm ngặt này lớn đến mức ngay cả trong ngày xả cân (Cheat day), anh vẫn cẩn thận gọi điện hỏi huấn luyện viên xem bản thân có được phép uống một ngụm bia hay không. Nhờ đó, tỷ lệ mỡ cơ thể của anh luôn duy trì dưới 10%.

Có một điều ít người biết là nam thần này thích tự nấu ăn

Lee Dong Wook: Tập gym săn chắc, nhịn ăn gián đoạn và tư duy "xả tích nước"

Khác với Gong Yoo chọn xây dựng khối cơ bắp đồ sộ, Lee Dong Wook lại tập trung vào sự dẻo dai và săn chắc, duy trì tần suất tập luyện đều đặn để giữ vững hình thể vừa phải.

Trả lời trên talkshow Because I Want to Talk (SBS) và tạp chí GQ Korea , Lee Dong Wook cho biết anh kết hợp bài tập gym tăng cơ vừa phải với việc chạy bộ từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để tiêu hao năng lượng dư thừa. Bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi của anh là kết quả của việc kiên trì tập xà đơn (Pull-ups), chống đẩy và các môn thể thao vận động như bóng đá, bóng rổ.

Lee Dong Wook không theo đuổi hình tượng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng anh sẵn sàng "độ cơ" khi vai diễn cần

Với chế độ dinh dưỡng, Lee Dong Wook từng thừa nhận trên chương trình YouTube DdeunDdeun rằng mình thuộc cơ địa rất dễ tăng cân. Anh đan xen áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 (chỉ ăn trong 8 tiếng) để kích hoạt cơ thể tự đốt mỡ thừa. Để tránh hiện tượng sưng mặt do tích nước, anh tuân thủ chế độ ăn cắt giảm tối đa lượng muối (Low-sodium diet) và uống đủ 2.5 đến 3L nước lọc mỗi ngày để giữ làn da căng mịn tự nhiên.

2. Trạng thái tinh thần tự do và tư duy sống tích cực

Nếu tập luyện và ăn uống là nền tảng thể chất, thì một trạng thái tinh thần lành mạnh, ổn định chính là yếu tố then chốt giúp Gong Yoo và Lee Dong Wook giữ vững sự tươi trẻ từ sâu bên trong.

Khi theo dõi những cuộc trò chuyện và hành động tự nhiên giữa hai người trong show kỷ niệm, khán giả dễ dàng nhận ra một tư duy sống cực kỳ văn minh của những người đàn ông trưởng thành.

Tư duy hướng đến giải pháp, kiểm soát cảm xúc tự nhiên

Cảm xúc chân thành, tinh thần tích cực chính là thứ khiến dàn diễn viên Goblin năm nào gây sốt một lần nữa tại show kỷ niệm năm 2026

Thay vì phức tạp hóa vấn đề hay để bản thân chìm đọng trong những căng thẳng kéo dài, cả hai đều sở hữu tư duy đối mặt với thử thách một cách rất nhẹ nhàng. Khi gặp áp lực công việc hay cuộc sống, họ chọn cách chấp nhận cảm xúc một cách tự nhiên, tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thực tế thay vì than thở. Sự điềm tĩnh và khả năng quản lý stress tốt giúp họ bảo vệ hệ thần kinh, ngăn ngừa sự sụt giảm hormone và chống lão hóa tinh thần hiệu quả.

Cởi bỏ áp lực "phải lấy vợ sinh con", để mọi chuyện thuận theo tự nhiên

Theo "kịch bản" truyền thống, một người đàn ông khi chạm ngưỡng trung niên thường chịu nhiều áp lực về việc lập gia đình và ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Gong Yoo và Lee Dong Wook lại chọn đứng ngoài những khuôn mẫu gò ép đó.

Họ không biến việc độc thân thành sự chống đối xã hội, cũng không coi đó là nỗi cô đơn. Họ chọn thái độ sống "để mọi chuyện diễn ra tự nhiên". Sự cởi bỏ áp lực vô hình này giúp họ giải phóng tâm trí, toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống, dành thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi đam mê nghệ thuật mà không bị bào mòn bởi những lo toan sinh hoạt phức tạp.

Kết nối xã hội chất lượng: Tình bạn "Bromance" làm dịu tâm hồn

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Một điểm sáng rực rỡ trong lối sống của cặp đôi chính là việc duy trì kết nối xã hội chất lượng, đặc biệt là tình bạn giữa những người đàn ông với nhau. Tương tác tự nhiên, sự thấu hiểu và những màn trêu đùa thoải mái giữa Gong Yoo và Lee Dong Wook suốt một thập kỷ qua chứng minh rằng: Đàn ông rất cần những mối quan hệ tri kỷ để sẻ chia.

Sự kết nối chân thành này mang lại nguồn Dopamine và Oxytocin tự nhiên, giúp đẩy lùi cảm giác cô độc, tạo ra một "màng chắn" tâm lý vững chắc trước những biến động của cuộc sống.

Định nghĩa mới về phong độ phái mạnh

Sự bùng nổ của Gong Yoo và Lee Dong Wook trong Chuyến du lịch kỷ niệm 10 năm Goblin không đơn thuần là một cơn sốt giải trí hoài niệm. Đó là thông điệp mạnh mẽ về sự thành đạt và phong độ của nam giới thời đại mới: Đàn ông không cần phải gồng mình chạy theo những khuôn mẫu cũ kỹ của xã hội để chứng minh sự trưởng thành. Tập luyện là cần thiết nhưng mỗi ngừoi phù hợp và có những tiêu chuẩn thể hình riêng, không cần chạy theo xu thế chung.

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Chăm chút cho thể xác bằng kỷ luật tập luyện, nuôi dưỡng tâm hồn bằng một tư duy tích cực, tự do lựa chọn hạnh phúc và trân trọng những tình bạn chất lượng. Đó chính là công thức giúp Gong Yoo và Lee Dong Wook chưa chịu già, và cũng chưa bao giờ ngừng cuốn hút ở bất kỳ độ tuổi nào.

Từ câu chuyện của Gong Yoo và Lee Dong Wook, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể bắt đầu hành trình trẻ hóa bản thân ngay hôm nay bằng 4 bước đơn giản:

- Bắt đầu tập kháng lực: Dành ít nhất 30 - 45 phút mỗi ngày cho các bài tập chống đẩy, xà đơn hoặc tập tạ để kích thích sản sinh testosterone tự nhiên và bảo vệ khối lượng cơ bắp.

- Cắt giảm độc tố & gia vị: Giảm 50% lượng muối trong các bữa ăn hàng ngày, hạn chế tối đa nước ngọt và rượu bia. Thay vào đó, hãy duy trì thói quen uống đủ 2 - 3L nước lọc.

- Giải tỏa áp lực định kiến: Bớt so sánh bản thân với các tiêu chuẩn xã hội về tuổi tác hay tình trạng hôn nhân. Tập trung nâng cao giá trị bản thân và tận hưởng cuộc sống hiện tại.

- Lọc sạch các mối quan hệ: Tối ưu hóa thời gian bằng cách gặp gỡ những người bạn tích cực, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ thay vì sa đà vào những cuộc nhậu dày đặc không cần thiết.