Bí ẩn người đàn ông có khuôn mặt thứ 2 biết nói, biết cười khiến giới y học bối rối

Đẹp trai, tài hoa và xuất thân quý tộc Anh, nhưng phía sau đầu Edward Mordake lại xuất hiện thêm một khuôn mặt biết cười, biết khóc khiến giới khoa học bối rối.

Edward Mordrake sinh vào thế kỷ 19, là một nhà quý tộc người Anh thông minh và nhân hậu. Ngoài trí thông minh và tài năng thiên phú, anh còn là một nhạc sĩ đầy đam mê, thành công khi còn rất trẻ.

Đầu bằng sáp mô tả hai khuôn mặt của Edward Mordake do một họa sĩ thể hiện. Ảnh: Snopes

Thế nhưng, Edward không tận hưởng được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, khi mắc một lời nguyền bí ẩn, mang một khuôn mặt thứ hai đáng sợ ở phía sau hộp sọ của mình.

Có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ liên quan đến Edward Mordrake hai mặt. Khuôn mặt thứ hai được cho là thể hiện cảm xúc trái ngược với khuôn mặt chính của anh. Khi Edward khóc trong đau khổ, buồn bã thì khuôn mặt thứ hai sẽ như mỉm cười hoặc chế nhạo, và ngược lại. Anh mô tả nó trông giống một thiếu nữ và “đáng yêu như một giấc mơ, ghê tởm như một ác quỷ”.

Khuôn mặt sau của Edward nhỏ hơn nhiều so với khuôn mặt chính và chỉ chiếm một phần hạn chế phía sau của hộp sọ, không có biểu hiện của trí tuệ hoặc hành động độc lập. Đôi môi của nó dường như lúc nào cũng lắp bắp nhưng không có tiếng nói nào được nghe rõ.

Sự kỳ quái của khuôn mặt này khiến Edward không thể ngủ hay nghỉ ngơi vào ban đêm. Edward nói rằng, khuôn mặt phụ không bao giờ ngủ.

Tình trạng này khiến Edward như phát điên, bị loạn thần kinh và quyết định kết liễu cuộc đời ở tuổi 23. Edward nói trong bức thư tuyệt mệnh: “Hãy để khuôn mặt thứ hai này tiếp tục lời thì thầm đáng ghét trong nấm mồ của tôi” và dặn thêm là hãy hủy hoại nó sau khi anh chết.

Không lâu sau cái chết của Edward, tin tức về một người có hai mặt lan nhanh như cháy rừng trên toàn nước Mỹ. Các chuyên gia y học bắt đầu các dự án nghiên cứu về tình trạng của Edward để hiểu thêm chi tiết về những gì mà anh mắc phải.

Năm 1896, hai chuyên gia người Mỹ, Walter L. Pyle và George M. Gould, đã đề cập đến nó trong cuốn sách Anomalies and Curiosities of Medicine (Dị thường và hiếm có trong Y học), chứa đựng các tài liệu về những trường hợp y học lạ thường nhất trong lịch sử.

Giới y học gọi tình trạng này là “sao chép sọ não”, cũng thường gặp ở động vật và được coi là một dạng song sinh dính liền. Trong trường hợp gần giống như Edward Mordrake, một người đàn ông khác tên là Chang Tzu Ping, sống đến tuổi trưởng thành với các đặc điểm thừa trên khuôn mặt và một cái miệng phụ.

Một tác phẩm điêu khắc sọ bằng sáp của Edward Mordrake đã được bảo quản, trưng bày cho thấy một chiếc đầu có hai khuôn mặt. Các bức ảnh cũng thể hiện một người đàn ông trông hoàn toàn bình thường khi nhìn từ phía trước với phần đầu hoàn chỉnh che khuất những gì phía sau hộp sọ.

Không có nhiều thông tin về cuộc đời của Edward Mordrake vì dị dạng này đã khiến anh phải sống ẩn dật, tránh tiếp xúc. Edward từng nói với các bác sĩ rằng, anh là người phải chịu lời nguyền này vì những hành động không thể tha thứ của tổ tiên mình. Cuộc sống ẩn dật của anh cộng với tính chất chấn động trong vụ việc Edward tự sát, nhiều người cho rằng câu chuyện trên là ngụy tạo.

Quả thực, không có bằng chứng nào còn lưu lại để chứng minh đây là một câu chuyện có thật. Tất cả những gì còn lại chỉ là các bài báo. Chẳng hạn như trên tờ Boston Sunday Post có bài “Các kỳ quan của khoa học hiện đại” đã trình bày cuộc đời của Edward hoàn toàn là sự thật.

Tuy nhiên, phần đông những người theo dõi đều coi câu chuyện của Edward là giả, vì họ cho rằng việc khuôn mặt kia thì thầm chỉ là sự hoang tưởng. Tuy nhiên, Hiệp hội Hoàng gia Anh tuyên bố đã chứng kiến tình trạng của Edward và từng nghiên cứu khuôn mặt thứ hai này. Với uy tín về khoa học của hiệp hội, nhiều người bắt đầu tin câu chuyện này.

Tất cả những hình ảnh của Edward Mordrake có thể tìm thấy ngày nay đều là những sáng tạo nghệ thuật. Không có hình ảnh thực tế nào còn lưu lại để chứng minh tình trạng của anh ta.

Bi kịch của Edward Mordrake là một trong những câu chuyện u sầu nhất liên quan đến sự biến dạng của con người. Edward được biết đến là người thừa kế của một gia đình quý tộc ở Anh. Tuy nhiên, anh không hề công bố tước vị của mình. Hầu hết thời gian, anh sống cô lập, cách biệt, luôn tránh né các thành viên trong gia đình do tình trạng hai khuôn mặt của mình.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trong đời, nhưng anh không thể giới thiệu chúng với thế giới. Anh đã bị căng thẳng, trầm cảm, cuộc sống bị hủy hoại trong suốt 23 năm ngắn ngủi của mình. Có phải chính “người anh em sinh đôi” đã giết anh ta, hay từ áp lực xã hội?

Cho đến nay, Edward Mordake vẫn là cái tên nằm giữa ranh giới của khoa học và huyền thoại. Dù câu chuyện có thật hay không, nó vẫn phản ánh nỗi sợ hãi, sự tò mò của con người trước những dị tật hiếm gặp, đồng thời nhắc nhở rằng những người mắc bệnh lý bẩm sinh cần được nhìn nhận bằng kiến thức khoa học và sự cảm thông, thay vì sự kỳ thị hay những lời đồn thổi ly kỳ.



