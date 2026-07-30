Đọc xong bài viết này, nhiều người sẽ phải ngỡ ngàng khi hiểu ra thắp hương trong phòng kín gió đang "tự đầu độc" sức khỏe nhiều đến thế nào!

Thắp hương (nhang) từ lâu đã là một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống người Việt. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa, không gian sống của nhiều gia đình dần chuyển sang các căn hộ chung cư khép kín hoặc nhà ống thiếu ô thoáng. Để tránh khói ám làm đen trần nhà, hoặc vì thói quen bật máy lạnh 24/7, nhiều người lựa chọn đóng chặt cửa khi thắp hương.

Chưa kể, không ít gia đình còn có thói quen thắp hương thảo mộc, hương trầm ngay trong phòng ngủ với suy nghĩ "xông phòng an thần, giúp ngủ ngon". Chính sự vô tình này đã biến không gian sinh hoạt ấm cúng thành một chiếc "bẫy" khí độc bị giam hãm.

Hệ lụy của thói quen này không chỉ là những phản ứng tức thì như ho hay cay mắt, mà là những căn bệnh hiểm nghèo tích tụ sau nhiều năm. Câu chuyện từ bác sĩ Qian Zhenghong (Đài Loan, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Ông tiếp nhận 2 nam bệnh nhân ngoài 60 tuổi không hề quen biết nhau, cùng nhập viện với các dấu hiệu điển hình của ung thư gan tiến triển như vàng da, sụt cân nhanh và đau tức thượng vị. Đáng nói, cả hai đều có lối sống vô cùng lành mạnh: không rượu bia, không thuốc lá, chăm tập thể dục và không hề có bệnh lý nền về gan.

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Qua khai thác sinh hoạt và đối chiếu bệnh sử, bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân khiến cả hai mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là cả hai bệnh nhân đều là con trưởng, phụ trách thờ cúng dòng họ và có thói quen thắp hương liên tục trong phòng kín khép kín suốt nhiều năm trời mà không hề hay biết khói độc đang âm thầm tích tụ. Biết lý do, cả hai người đều sốc vô cùng, họ hứa sẽ thay đổi và dặn dò con cháu, không để bi kịch giống như mình tiếp diễn.

Vì sao KHÔNG ĐƯỢC thắp hương trong phòng kín?

Dưới đây là những tác hại khủng khiếp khi thắp hương trong phòng kín để bạn nhận ra thói quen này đang "tự đầu độc" cơ thể đến thế nào:

1. Đau đầu, choáng váng do ngộ độc khí CO và Formaldehyde

Khi thắp hương trong môi trường kín gió, quá trình cháy không hoàn toàn sinh ra lượng lớn khí CO và formaldehyde. Khí CO khi hít vào sẽ chiếm chỗ của oxy trong tế bào hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy lên não. Dù chỉ tiếp xúc ở nồng độ thấp nhưng trong không gian không thể thoát khí, lượng độc chất này luẩn quẩn nhiều giờ liền khiến người trong nhà thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và suy giảm tập trung.

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2. Tàn phá hệ hô hấp và kích phát cơn hen suyễn cấp tính

Khói hương chứa vô số các hạt kích ứng có kích thước siêu nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với hạt độc chất trong khói thuốc lá. Khi đi vào đường thở trong môi trường kín, chúng lập tức tấn công và làm tổn thương lớp màng niêm mạc hô hấp, gây ra tình trạng hắt hơi, ho kéo dài và viêm phế quản mãn tính. Với những người có cơ địa dị ứng hoặc có tiền sử hen suyễn, việc hít phải khói hương tích tụ sẽ làm tế bào phổi bị viêm nhiễm nặng, dễ kích phát các cơn co thắt phế quản nguy hiểm đến tính mạng.

3. Độc tính tế bào cao, âm thầm tàn phá nội tạng

Hầu hết các loại hương sản xuất công nghiệp hiện nay đều ngâm tẩm hóa chất tạo mùi thơm và axit photphoric để cuộn tàn. Khi đốt trong phòng kín, các chất cực độc như benzen, toluene hay PAHs sản sinh ra có độc tính tế bào rất cao. Bụi mịn và hóa chất ngấm qua đường hô hấp đi vào máu, gây quá tải cho hệ thống giải độc của cơ thể, làm tổn thương các cơ quan nội tạng quan trọng như gan, thận và hệ tuần hoàn.

4. Đột biến gen và tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh ung thư

Việc hít khói hương tẩm hóa chất tích tụ liên tục suốt thời gian dài có thể tấn công trực tiếp vào cấu trúc DNA, gây ra các đột biến gen bất thường. Trong khi đây là mầm mống dẫn đến nhiều bệnh ung thư nguy hiểm:

- Ung thư gan: Bụi mịn PM2.5 và benzen tích tụ tại gan làm suy giảm khả năng giải độc, gây viêm nhiễm mãn tính và biến đổi tế bào gan.

- Ung thư phổi: Các hạt độc chất đi sâu vào phế nang, gây tổn thương niêm mạc phổi lâu ngày và hình thành khối u ác tính.

- Ung thư thận: Thận bị quá tải khi phải liên tục lọc các hóa chất độc hại ngấm từ máu ra khỏi cơ thể.

- Bệnh bạch cầu (ung thư máu) ở trẻ em: Trẻ nhỏ sống trong môi trường thường xuyên thắp hương kín có nguy cơ biến đổi gen tế bào máu cao hơn rõ rệt ngay từ giai đoạn đầu đời.

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5. Đe dọa nghiêm trọng đến thai phụ và sự phát triển của thai nhi

Phụ nữ mang thai là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm trước môi trường không khí bị ô nhiễm bởi khói hương. Việc hít phải các độc chất như benzen và khí CO trong không gian kín làm giảm lượng oxy cung cấp cho thai nhi, dẫn đến nguy cơ gia tăng tỷ lệ sảy thai hoặc sinh non. Ngoài ra, độc chất ngấm qua tuần hoàn mẹ còn có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hệ thần kinh của trẻ sau này.

Nguyên tắc thắp hương an toàn để bảo vệ sức khỏe gia đình

Để giữ gìn nét đẹp tâm linh mà vẫn bảo vệ trọn vẹn sức khỏe cho các thành viên, các chuyên gia khuyến cáo bạn cần tuân thủ 5 nguyên tắc vàng:

- Bắt buộc mở cửa thông thoáng: Tuyệt đối không thắp hương khi đang bật điều hòa hoặc đóng kín cửa. Cần mở rộng cửa sổ để khói độc nhanh chóng tản ra ngoài.

- Hạn chế số lượng hương: Chỉ nên thắp 1 nén hương ngắn mang tính biểu trưng, tránh thắp cả bó hoặc sử dụng hương vòng cháy kéo dài nhiều giờ.

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- Lựa chọn sản phẩm an toàn, uy tín: Ưu tiên sử dụng các loại hương sạch làm từ thảo mộc tự nhiên như trầm hương, bột quế, ít khói và tuyệt đối không ngâm hóa chất cuộn tàn.

- Tránh xa khu vực ăn uống và nghỉ ngơi: Tuyệt đối không cắm chân hương trực tiếp vào mâm cỗ cúng để tránh tàn hương rơi vào thực phẩm. Không thắp hương trong phòng ngủ hay gần vị trí người già và trẻ nhỏ.

- Chủ động rời khỏi vùng khói: Khi xuất hiện triệu chứng ngột ngạt, khó thở hay chóng mặt do khói hương, cần lập tức di chuyển ra khu vực thoáng khí để nghỉ ngơi. Đặc biệt là với trẻ em, người già, người đang mang thai hay mắc bệnh tật.

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