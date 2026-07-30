Phát hiện khối u thận nhỏ, 4 tháng sau tăng gấp đôi kèm huyết khối: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm nhiều người bỏ qua

Khối u thận gia tăng gấp đôi kích thước cùng xuất hiện huyết khối tĩnh mạch chỉ sau 4 tháng theo dõi là bằng chứng lâm sàng về tốc độ tiến triển âm thầm nhưng nguy hiểm của ung thư tế bào thận.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm vừa phẫu thuật thành công ca ung thư tế bào thận (Renal Cell Carcinoma - RCC) phức tạp trên bệnh nhân N.V.T (79 tuổi, Hà Tĩnh). Đây là trường hợp lâm sàng điển hình thể hiện tính chất diễn tiến nhanh của bệnh lý ác tính hệ tiết niệu.

Ban đầu, bệnh nhân T. phát hiện ngẫu nhiên khối u thận trái kích thước dưới 3cm trong quá trình điều trị lao phổi. Do ưu tiên kiểm soát bệnh lý hô hấp và tổn thương thận còn nhỏ, bệnh nhân được chỉ định theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, khối u đã tăng kích thước gấp đôi lên hơn 6cm, xâm lấn gây huyết khối tĩnh mạch dưới thận và đau tức vùng hố thận. Ca bệnh đối mặt với nguy cơ phẫu thuật cao do bệnh nhân lớn tuổi, có tiền sử lao phổi, kết hợp bệnh lý nền tăng huyết áp và đái tháo đường kiểm soát kém.

Hình ảnh u thận chụp CT.

Phẫu thuật nội soi ngả sau phúc mạc xử trí biến dạng giải phẫu

Do ung thư tế bào thận có đặc tính kháng hóa trị và xạ trị, phẫu thuật triệt căn là phương pháp điều trị tối ưu duy nhất.

TS.BS Vũ Ngọc Thắng (Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính) cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi ngả sau phúc mạc (Retroperitoneoscopic Live Nephrectomy - RLN) - kỹ thuật chuẩn được Hiệp hội Niệu khoa Châu Âu (EAU) khuyến cáo. Phương pháp tiếp cận trực tiếp qua vùng hông lưng, không qua khoang ổ bụng, giúp tối ưu hóa khả năng giảm xâm lấn, ít đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp phát hiện bất thường giải phẫu: Tĩnh mạch thận chia nhiều nhánh nhỏ ngay sát rốn thận khiến thân tĩnh mạch chính rất ngắn. Nhờ thao tác phẫu thuật tỉ mỉ, khối u và huyết khối đã được bóc tách an toàn. Bệnh nhân hồi phục tốt và được rút ống dẫn lưu sau 2 ngày.

Cũng may cho bệnh nhân, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định đúng là ung thư tế bào thận thể tế bào sáng, giai đoạn pT1bN0M0, đúng như chẩn đoán trước mổ. Với kết quả này, bệnh nhân chỉ cần tái khám và theo dõi định kỳ, không phải điều trị bổ trợ gì thêm.

TS.BS Vũ Ngọc Thắng cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi ngả sau phúc mạc.

Khuyến cáo khám tầm soát định kỳ để phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm

Từ ca bệnh trên, TS.BS Vũ Ngọc Thắng đưa ra các khuyến cáo quan trọng:

Đặc điểm không triệu chứng giai đoạn đầu: Đa phần tổn thương thận giai đoạn sớm không biểu hiện lâm sàng, chỉ phát hiện tình cờ qua siêu âm. Khi xuất hiện tam chứng điển hình (đái máu, đau hông lưng, khối u vùng bụng), bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn (phổi, xương, não).

Tiêu chuẩn vàng bảo tồn chức năng thận: Đối với các khối u kích thước dưới 4cm, phẫu thuật cắt u bảo tồn nhu mô thận (Partial Nephrectomy) đạt hiệu quả cao. Nếu khối u phát triển kích thước lớn, bệnh nhân bắt buộc phải cắt bỏ toàn bộ thận (Radical Nephrectomy).

Tầm soát định kỳ: Người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ cao và người lớn tuổi, nên thực hiện siêu âm ổ bụng định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện và can thiệp kịp thời tổn thương từ giai đoạn sớm.

(Ảnh: BVCC)