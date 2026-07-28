The Odyssey gây sốt, còn Charlize Theron gây ấn tượng mạnh với vóc dáng tuổi 50 nhờ 4 thói quen đơn giản

Nữ minh tinh đang chứng minh tuổi tác chỉ là con số qua bộ phim gây sốt mới đây.

Ở tuổi 50, Charlize Theron vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng với vóc dáng săn chắc, cơ thể khỏe khoắn và thần thái tràn đầy sức sống khi trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Điều đáng nói là nữ minh tinh Hollywood không duy trì vẻ ngoài trẻ trung bằng những chế độ ăn kiêng hà khắc hay lịch tập "hành xác", mà lựa chọn một lối sống bền vững, dễ áp dụng trong nhiều năm.

Đằng sau vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên là 4 thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và quá trình lão hóa.

1. Tập luyện đa dạng các bộ môn

Charlize Theron không ép bản thân gắn bó với một bộ môn cố định. Thay vào đó, cô thay đổi linh hoạt giữa yoga, pilates, boxing, đạp xe, đi bộ đường dài và các bài tập sức mạnh với tạ nhẹ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng ở tuổi 50, mục tiêu của cô không còn là tập thật nặng hay đốt thật nhiều calo như thời đôi mươi. Điều cô hướng đến là duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng sự dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ chấn thương.

Đối với những vai diễn hành động, Charlize sẽ tăng cường các bài tập chức năng nhằm giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện thay vì chỉ tập trung giảm cân.

Đây cũng là lời khuyên được nhiều chuyên gia đồng tình. Phụ nữ sau tuổi 40 nên duy trì các bài tập sức mạnh ít nhất 2 buổi mỗi tuần, kết hợp với các bài tập tăng độ linh hoạt để bảo vệ khối cơ và làm chậm quá trình lão hóa.

2. Vẫn ăn tinh bột nhưng chọn loại tốt cho cơ thể

Một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ là Charlize Theron không loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi thực đơn.

Khẩu phần ăn của cô ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, protein nạc cùng các chất béo tốt từ quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu.

Nếu cần giảm cân để phục vụ vai diễn, nữ diễn viên chủ yếu điều chỉnh lượng thức ăn thay vì nhịn ăn hay áp dụng chế độ ăn quá khắt khe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, carbohydrate phức hợp kết hợp với protein và chất xơ không chỉ giúp duy trì năng lượng ổn định mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ khối cơ và giữ cân nặng khỏe mạnh khi tuổi tác tăng lên.

3. Coi giấc ngủ là "liều mỹ phẩm" tự nhiên

Không chỉ chú trọng tập luyện và ăn uống, Charlize Theron còn xem giấc ngủ là yếu tố không thể thiếu để duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Cô cố gắng ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm và hạn chế thức khuya nếu không có lịch quay.

Theo nữ diễn viên, chỉ cần thiếu ngủ, cơ thể sẽ nhanh chóng mệt mỏi, làn da trở nên kém tươi tắn và việc tập luyện vào ngày hôm sau cũng không còn hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngủ đủ giấc giúp cơ thể điều hòa hormone cortisol, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

4. Không cố níu kéo tuổi trẻ bằng mọi giá

Có lẽ bí quyết quan trọng nhất giúp Charlize Theron luôn toát lên vẻ trẻ trung lại không nằm ở chế độ ăn hay việc tập luyện.

Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng cô học cách chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể khi bước qua tuổi 40. Thay vì cố lấy lại vóc dáng như thời đôi mươi, Charlize đặt mục tiêu khỏe mạnh, đủ thể lực để làm việc và tận hưởng cuộc sống.

Cô cũng không ít lần lên tiếng về áp lực ngoại hình mà phụ nữ trung niên phải đối mặt. Theo Charlize, một cơ thể khỏe mạnh và già đi một cách tự nhiên đáng trân trọng hơn nhiều so với việc chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp thiếu thực tế.

Các chuyên gia về lão hóa cũng cho rằng việc giữ thái độ tích cực với tuổi tác có thể giúp giảm căng thẳng kéo dài, từ đó hạn chế sự gia tăng hormone cortisol - yếu tố có liên quan đến tích mỡ vùng bụng, mất khối cơ và đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học.

Thực tế, những thói quen mà Charlize Theron duy trì không phải là các bí quyết quá xa vời. Một chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và giữ tâm lý tích cực đều là những nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa. Với nhiều chuyên gia, đây cũng là cách chăm sóc bản thân bền vững hơn nhiều so với việc chỉ tìm kiếm những phương pháp giảm cân hay "trẻ hóa" cấp tốc.

(Nguồn: Harper's Bazaar, Women's Health)