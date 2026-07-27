Hà Nội có thêm 185 ca mắc COVID-19 chỉ trong 1 tuần, bác sĩ nhắc: Không được chủ quan!

Chỉ trong 1 tuần, Hà Nội đã ghi nhận thêm 185 ca mắc COVID-19 mới. Đáng lo ngại, số ca bệnh chuyển nặng phải điều trị tích cực ở người cao tuổi, người có bệnh nền cũng đang gia tăng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ trong tuần từ ngày 17/7 đến ngày 24/7, hệ thống giám sát đã ghi nhận thêm 185 ca mắc COVID-19 mới tại 76 phường, xã. Tốc độ gia tăng này đáng chú ý hơn hẳn so với giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7 (khi đó mỗi tuần thành phố chỉ phát hiện khoảng 20 ca nhiễm mới).

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận tổng cộng 588 trường hợp mắc COVID-19 tại 109 phường, xã và chưa ghi nhận ca tử vong.

Dù tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025 (2.131 ca), việc số ca nhiễm mới tăng thêm gần 200 ca chỉ trong 7 ngày là dấu hiệu cảnh báo dịch bệnh đang có xu hướng quay trở lại.

Ảnh minh họa (Getty images)

Vì sao số người mắc COVID-19 tại Hà Nội đột ngột tăng cao?

Đánh giá về nguyên nhân khiến số ca mắc mới gia tăng, đại diện CDC Hà Nội nhận định thời điểm nghỉ hè bùng nổ các hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa và giao lưu đông người. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 lan rộng, dự báo số ca nhiễm mới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) số bệnh nhân nặng chuyển tuyến cũng gia tăng áp lực lên hệ thống y tế. Theo Đời sống & Pháp luật, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, tháng trước mỗi ngày khoa chỉ tiếp nhận 1 - 2 ca nặng thì hiện tại con số này đã tăng lên 4 - 5 trường hợp mới mỗi ngày.

Khoa Hồi sức tích cực hiện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng và nguy kịch. Hầu hết đều là người cao tuổi hoặc người có bệnh nền mạn tính như suy gan, HIV...

Phân tích sâu hơn về đợt gia tăng này, bác sĩ Phạm Văn Phúc chỉ ra 3 yếu tố nguyên nhân:

- Hệ miễn dịch suy giảm theo thời gian: Đa số bệnh nhân nặng nhập viện đã tiêm mũi vắc xin gần nhất từ hơn 6 tháng trước, khiến khả năng bảo vệ của cơ thể giảm dần.

- Sự xuất hiện của các biến thể phụ mới: Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi. Việc xuất hiện biến thể phụ Omicron BA.5 tại Hà Nội có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của vắc xin cũ.

- Tâm lý chủ quan từ cộng đồng: Khi dịch bệnh hạ nhiệt lâu, người dân dễ lơ là các biện pháp phòng hộ cá nhân.

Bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không được chủ quan!

Về diễn biến bệnh thực tế, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) cho biết, các triệu chứng phổ biến hiện nay gồm sốt, mỏi người, đau đầu, triệu chứng hô hấp và tiêu chảy. Nhờ có miễn dịch từ vắc xin, đa phần người trẻ khỏe mạnh khi mắc bệnh sẽ không quá nặng, chỉ cần dùng thuốc điều trị triệu chứng và uống đủ nước.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm nhấn mạnh: "Bản chất của virus là biến đổi khó lường nên với các ca nghi mắc, mắc COVID-19 hoàn toàn không được chủ quan."

Phòng bệnh ở thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Các biện pháp phòng bệnh khuyến cáo cho cộng đồng như sau:

Ảnh minh họa (Viện Huyết học và Truyền máu TW)

- Tiêm vắc xin bổ sung: Chủ động tiêm các mũi vắc xin nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền.

- Đeo khẩu trang chủ động: Đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng đông người, trên phương tiện giao thông hoặc tại các cơ sở y tế.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, súc miệng nước muối.

- Theo dõi sức khỏe: Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần tự cách lý nhẹ tại nhà và liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, tránh tự ý sử dụng thuốc đặc trị không rõ nguồn gốc.

Tổng hợp (HanoiCDC, Công lý, Đại biểu Nhân dân)