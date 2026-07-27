Tưởng nước ngọt để trong tủ lạnh, người đàn ông 62 tuổi nguy kịch vì uống nhầm thuốc cai nghiện

Tưởng là nước ngọt vị dâu, người đàn ông 62 tuổi uống nhầm dung dịch Methadone trong chai không nhãn, nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch với hàng loạt biến chứng đe dọa tính mạng.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cứu sống bệnh nhân ngộ độc Methadone, loại thuốc dùng thay thế các chất dạng thuốc phiện.

Thông tin ban đầu bệnh nhân là ông Q. (62 tuổi, quê Nghệ An), đang sống tại Hà Nội. Tại nơi làm việc, ông Q. thấy một chai nước màu hồng trông giống nước giải khát vị dâu để trong tủ lạnh dùng chung. Không chút nghi ngờ, ông pha nước này với đá rồi uống 2 ngụm (tương đương 100ml).

Ngay sau khi uống, người bệnh nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phải nhiều giờ sau, các đồng nghiệp mới phát hiện ông Q. nằm mê man và cấp tốc đưa đi cấp cứu.

Người bệnh được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng lơ mơ, kết quả điện tâm đồ (ECG) ghi nhận hình ảnh biến đổi nhịp thất nguy hiểm. Ngay lập tức, ông Q. được chuyển đến Viện Tim mạch của bệnh viện để theo dõi.

Sau đó, bệnh nhân có hàng loạt biến chứng nghiêm trọng gồm suy hô hấp, tăng kali máu, suy thận cấp, tiêu cơ vân cấp, tăng men tim, suy gan cấp kèm viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết tiến triển nhanh.

Bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Tại viện ông Q. được xác định ngộ độc cấp nguy kịch, chuyển sang Khoa Điều trị tích cực và chống độc. Các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng điển hình của ngộ độc nhóm Opioid.

Tuy nhiên, kết quả test nhanh chất gây nghiện tại Bệnh viện 19-8 và Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) lại trả về kết quả âm tính.

Từ chi tiết "dung dịch màu hồng đựng trong chai không nhãn mác", các chuyên gia chống độc nghĩ đến Methadone (một Opioid tổng hợp dùng trong chương trình điều trị cai nghiện ma túy, thường pha dạng dung dịch màu hồng, không nằm trong danh mục test nhanh ma túy thông thường).

Mẫu nước tiểu được gửi sang Viện Pháp y Quốc gia. Kết quả trả về đúng như dự đoán: "Mẫu xét nghiệm dương tính với Methadone".

Nhờ được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và kiểm soát chặt chẽ diễn tiến kéo dài của độc chất, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện tích cực. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số suy gan, suy thận, tiêu cơ vân và rối loạn nhịp tim đều hồi phục rõ rệt.

Đến ngày thứ 7, bệnh nhân đã cai được hỗ trợ hô hấp, tự thở tốt, các chức năng sống ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Người bệnh được chuyển về cơ sở y tế địa phương theo tuyến bảo hiểm y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Từ trường hợp ngộ độc Methadone diễn biến nặng này, ThS.BS Bùi Nam Phong khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại đồ uống, dung dịch không rõ nguồn gốc, không nhãn mác; không tái sử dụng chai nước giải khát để đựng hóa chất hoặc thuốc điều trị nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đối với người đang điều trị bằng Methadone, thuốc cần được bảo quản đúng quy định, cất trong hộp có khóa, để xa tầm tay trẻ em và không đặt chung với thực phẩm trong tủ lạnh hoặc các khu vực sinh hoạt chung tại gia đình, nơi làm việc, tập thể.

(t/h Vietnamnet, CAND)