Ăn cà chua mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi nhận "tin vui"

Ban đầu chỉ muốn thử xem cà chua có thực sự tốt cho sức khỏe, người đàn ông 48 tuổi không ngờ thói quen ăn 2 quả mỗi ngày suốt một năm lại mang đến kết quả khám khiến chính anh bất ngờ.

Liệu một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn có thể tạo nên khác biệt cho sức khỏe? Câu chuyện của người đàn ông 48 tuổi ở Trung Quốc kiên trì ăn 2 quả cà chua mỗi ngày suốt một năm đang thu hút sự chú ý sau khi kết quả khám sức khỏe của anh có nhiều chuyển biến tích cực.

Anh Sun Dasheng (48 tuổi), một tài xế tại Trung Quốc tình cờ nghe trên chương trình phát thanh về những lợi ích của cà chua đối với sức khỏe. Tò mò muốn kiểm chứng, anh quyết định bổ sung 2 quả cà chua vào thực đơn hằng ngày.

Mục tiêu ban đầu của anh khá đơn giản cải thiện tình trạng mệt mỏi kéo dài do đặc thù công việc phải ngồi nhiều và thường xuyên lái xe đường dài.

Sau nhiều tháng duy trì thói quen này, anh nhận thấy cơ thể có nhiều thay đổi tích cực. Cảm giác uể oải giảm dần, tinh thần tỉnh táo hơn, làn da cũng trở nên mịn màng hơn so với trước.

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Theo thông tin từ Aboluowang , trong lần khám sức khỏe định kỳ gần đây, nhiều chỉ số của anh Sun đều khả quan hơn. Các bác sĩ cho rằng việc duy trì chế độ ăn giàu rau củ, trong đó có cà chua, có thể là một trong những yếu tố góp phần mang lại sự cải thiện này, bên cạnh lối sống và chế độ sinh hoạt tổng thể.

Vì sao cà chua được đánh giá cao?

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều bữa ăn, cà chua còn là loại quả giàu dưỡng chất nhưng chứa rất ít calo.

Theo Healthline, trong 100g cà chua có khoảng:

18 calo

0,9g protein

3,9g carbohydrate

2,6g đường tự nhiên

1,2g chất xơ

0,2g chất béo

Khoảng 2,5mg lycopene

Ngoài ra, cà chua còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, vitamin K1, folate (vitamin B9) và kali.

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Giàu lycopene chất chống oxy hóa nổi bật

Một trong những thành phần được nghiên cứu nhiều nhất trong cà chua là lycopene sắc tố tạo nên màu đỏ đặc trưng của loại quả này. Lycopene có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lycopene có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, đái tháo đường type 2 và một số bệnh mạn tính khác.

Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu mối liên hệ giữa lycopene với nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu trên khoảng 29.000 nam giới cho thấy những người hấp thụ khoảng 20mg lycopene mỗi ngày có nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận lợi ích tương tự đối với ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu sử dụng lycopene chiết xuất hoặc bổ sung, vì vậy chưa thể khẳng định việc ăn cà chua nguyên quả sẽ mang lại hiệu quả tương đương.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cân nặng

Cà chua có chỉ số đường huyết (GI) thấp, khoảng 15, đồng nghĩa với việc không làm đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ trong cà chua giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và tạo cảm giác no lâu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy lycopene có thể góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Nhờ ít calo nhưng giàu chất xơ, cà chua là lựa chọn phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Tốt cho tim mạch

Cà chua còn chứa flavonoid, vitamin C và nhiều hợp chất thực vật có lợi giúp bảo vệ thành mạch, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, những dưỡng chất này có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn bao nhiêu là hợp lý?

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, cà chua không phải là "thần dược" và cũng không thể thay thế một chế độ ăn uống khoa học hay điều trị y tế.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng các loại rau củ và trái cây khác. Việc tiêu thụ quá nhiều cà chua trong một thời gian ngắn có thể gây khó chịu ở dạ dày hoặc đường tiêu hóa, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh trào ngược dạ dày.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Cách chọn cà chua ngon

Để món ăn thêm hấp dẫn, nên chọn những quả cà chua chín tự nhiên, cầm chắc tay, vỏ căng bóng và còn nguyên cuống. Phần cuống có màu xanh tươi, quả có mùi thơm nhẹ là dấu hiệu cà chua tươi ngon.

Tránh mua những quả còn xanh hoặc chín ép vì hương vị sẽ nhạt, ít dưỡng chất và có thể chứa hàm lượng solanine cao hơn khi chưa chín hoàn toàn. Nếu mua cà chua còn hơi xanh, hãy để ở nhiệt độ phòng vài ngày cho chín tự nhiên trước khi sử dụng.