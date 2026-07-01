46 tuổi vẫn được khen như ngoài 30, nữ diễn viên Đài Loan tiết lộ: Không phải mỹ phẩm đắt tiền, đây mới là bí quyết giúp cô trẻ lâu

Suốt nhiều năm qua, Triệu Tiểu Kiều luôn được khán giả nhận xét trẻ hơn tuổi thật, thậm chí trông như mới ngoài 30.

Muốn có làn da căng mịn, rạng rỡ, nhiều người thường nghĩ ngay đến serum, kem chống lão hóa hay các liệu trình làm đẹp đắt đỏ. Thế nhưng, theo nữ diễn viên 46 tuổi Triệu Tiểu Kiều (Đài Loan, Trung Quốc), một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì vẻ ngoài trẻ trung lại chính là một giấc ngủ chất lượng.

Suốt nhiều năm qua, Triệu Tiểu Kiều luôn được khán giả nhận xét trẻ hơn tuổi thật, thậm chí trông như mới ngoài 30. Mới đây, cô chia sẻ những thói quen giúp mình ngủ ngon hơn và cho rằng với các bà mẹ, thứ thiếu nhất đôi khi không phải mỹ phẩm, mà là một đêm được ngủ trọn vẹn.

Không chỉ các bà mẹ, đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều người hiện đại. Công việc, điện thoại và áp lực khiến não bộ vẫn hoạt động liên tục ngay cả khi đã lên giường. Vì vậy, nữ diễn viên đã bật mí 7 "nghi thức trước khi ngủ" giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

1. Đặt điện thoại xuống trước khi đi ngủ

Theo Triệu Tiểu Kiều, việc đầu tiên cô làm khi lên giường là cất điện thoại sang một bên để hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Việc lướt mạng xã hội hay xem video trước giờ ngủ khiến não bộ liên tục tiếp nhận thông tin mới, khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Thay vào đó, cô chọn đọc sách hoặc tạp chí giấy để tâm trí dần chậm lại, đồng thời hình thành thói quen đọc sách trước khi ngủ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử khoảng 30-60 phút trước giờ đi ngủ để giúp cơ thể tiết melatonin tốt hơn.

2. Chuẩn bị một chiếc gối ôm mềm mại

Một chiếc gối ôm tưởng chừng đơn giản lại có thể giúp việc nghỉ ngơi dễ chịu hơn.

Triệu Tiểu Kiều cho biết cô luôn đặt một chiếc gối mềm trên giường. Khi đọc sách, chiếc gối giúp đỡ cánh tay, giảm áp lực lên vai và cổ. Khi nằm ngủ, có thể kê dưới đầu gối hoặc sau lưng để cơ thể được nâng đỡ tốt hơn.

Theo cô, cảm giác mềm mại từ chiếc gối cũng góp phần tạo nên không gian thư giãn, giúp cơ thể dễ thả lỏng hơn trước khi ngủ.

3. Sử dụng mặt nạ mắt trọng lực

Một món đồ khác được nữ diễn viên yêu thích là mặt nạ mắt trọng lực.

Loại mặt nạ này có trọng lượng nhẹ, tạo cảm giác như một chiếc chăn trọng lực mini phủ lên vùng mắt, giúp mí mắt thư giãn tự nhiên, đồng thời ngăn ánh sáng lọt vào.

Triệu Tiểu Kiều cho biết thiết kế không có dây đeo nên khá thoải mái, dù nằm ngửa hay nằm nghiêng.

Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng những người bị tăng nhãn áp, cận thị nặng, glaucoma hoặc vừa phẫu thuật mắt nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

4. Đắp mặt nạ mắt hơi nước để thư giãn sau một ngày dài

Nếu phải làm việc nhiều với máy tính hoặc điện thoại, Triệu Tiểu Kiều thường sử dụng thêm mặt nạ mắt hơi nước.

Hơi ấm nhẹ giúp vùng mắt dễ chịu hơn sau nhiều giờ làm việc, đồng thời tạo cảm giác thư giãn để cơ thể dần bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Dù không phải "thuốc trị mất ngủ", đây vẫn là một trong những nghi thức trước khi ngủ được nhiều người yêu thích.

5. Dùng nút bịt tai nếu dễ tỉnh giấc

Những người ngủ nông hoặc thường bị đánh thức bởi tiếng ồn có thể cân nhắc sử dụng nút bịt tai.

Triệu Tiểu Kiều cho biết cô thích loại nút bịt tai silicone có thể tạo hình theo vành tai thay vì nhét sâu vào ống tai, nhờ vậy tạo cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Việc giảm bớt tiếng ồn từ môi trường xung quanh cũng giúp phòng ngủ trở nên yên tĩnh và dễ ngủ hơn.

6. Đừng bỏ qua chất lượng không khí trong phòng ngủ

Theo nữ diễn viên, một yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ là không khí trong phòng.

Gia đình cô sử dụng máy lọc không khí để giữ phòng ngủ sạch sẽ, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với bụi.

Mặc dù máy lọc không khí không trực tiếp giúp ngủ ngon hơn, nhưng việc hít thở không khí trong lành sẽ giúp tổng thể môi trường nghỉ ngơi trở nên dễ chịu hơn.

7. Uống một tách trà thảo mộc để báo hiệu cơ thể đã đến giờ nghỉ

Trước khi đi ngủ, Triệu Tiểu Kiều thỉnh thoảng pha cho mình một tách trà thảo mộc.

Theo cô, điều quan trọng không nằm ở bản thân loại trà mà là xây dựng một nghi thức trước giờ đi ngủ. Một hành động lặp lại mỗi tối sẽ giúp não bộ nhận biết rằng đã đến lúc nghỉ ngơi, từ đó cơ thể dễ thư giãn và chìm vào giấc ngủ hơn.

Bạn có thể lựa chọn các loại trà như hoa cúc, oải hương hoặc các loại trà thảo mộc không chứa caffeine để thưởng thức trước khi ngủ.

Giấc ngủ chính là "mỹ phẩm chống lão hóa" tự nhiên

Không phải ngẫu nhiên mà giấc ngủ được gọi là "liều mỹ phẩm miễn phí" của cơ thể. Trong khi ngủ, da bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhất, tăng cường tái tạo tế bào và sửa chữa những tổn thương tích tụ suốt cả ngày.

Ngược lại, ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng trong thời gian dài có thể làm tăng hormone căng thẳng cortisol, khiến da dễ xỉn màu, nổi mụn, mất nước và lão hóa nhanh hơn.

Vì vậy, nếu muốn sở hữu làn da khỏe mạnh và vẻ ngoài tươi tắn lâu dài, đừng chỉ đầu tư vào mỹ phẩm. Một giấc ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện đều đặn và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ mới là nền tảng giúp cơ thể và làn da được "trẻ hóa" từ bên trong.