Đàn ông coi chừng: Đội mũ bẩn là con đường ngắn nhất kích hoạt rụng tóc và hói đầu

Chiếc mũ lưỡi trai từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của nhiều nam giới khi ra đường. Nó vừa là phụ kiện thời trang, vừa là cách nhanh nhất để che đi đầu bết chưa gội.

Nhiều người có thể thay quần áo mỗi ngày, nhưng lại có thói quen đội một chiếc mũ từ tháng này qua năm khác mà không bao giờ đem giặt. Sự lười biếng tưởng chừng nhỏ nhặt này lại chính là nguyên nhân âm thầm kích hoạt quá trình rụng tóc diễn ra nhanh hơn.

Khi chiếc mũ cáu két trở thành môi trường nuôi nấm da đầu

Các báo cáo từ Hội Da liễu Hoa Kỳ chỉ ra rằng, việc đội mũ bẩn không trực tiếp làm các sợi tóc rụng ngay lập tức giống như yếu tố di truyền hay nội tiết tố. Tuy nhiên, nó lại là tác nhân gián tiếp phá hủy môi trường sống của da đầu.

Khi bạn vận động, đi tập gym hoặc di chuyển ngoài trời nắng, tuyến mồ hôi và bã nhờn sẽ tiết ra mạnh mẽ. Nếu đội một chiếc mũ bít kín và lâu ngày không giặt, lớp vải bên trong sẽ giữ lại toàn bộ lượng nhiệt và độ ẩm đó. Đây là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn và nấm sợi phát triển.

Hỗn hợp mồ hôi, dầu thừa cùng tế bào chết tích tụ trên mũ khi cọ xát liên tục vào da đầu sẽ gây kích ứng, làm bít tắc các lỗ nang tóc. Theo các chuyên gia da liễu, tình trạng này kéo dài sẽ làm khởi phát hoặc trầm trọng hơn chứng viêm da tiết bã và viêm nang tóc. Khi vùng da quanh chân tóc bị tổn thương và viêm nhiễm mãn tính, các nang tóc sẽ teo nhỏ lại, khiến sợi tóc không nhận đủ dinh dưỡng, trở nên yếu, mảnh và dễ rụng với số lượng lớn.

Vòng lặp sai lầm của thói quen lười biếng

Nhiều người thường chọn cách đội mũ để che đi mái tóc bết dầu khi chưa kịp tắm rửa. Hành vi này vô tình ép vùng da đầu đang tràn ngập bã nhờn phải tiếp xúc với lớp vi khuẩn cũ có sẵn trên vải mũ. Nó tạo thành một vòng lặp khiến da đầu không có cơ hội được phục hồi.

Chính vì vậy, các bác sĩ luôn khuyến cáo nam giới nên giặt mũ thường xuyên, đặc biệt là sau những ngày thời tiết oi bức hoặc sau các buổi tập thể thao. Việc giữ sạch da đầu phải luôn đi đôi với việc giữ vệ sinh cho những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tóc. Đừng để một thói quen lười biếng nhỏ làm bạn mất đi mái tóc của mình.

Góc nhìn khác: Bản lĩnh đàn ông không nằm ở sợi tóc

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu yếu tố gene di truyền của bạn quá mạnh và việc hói đầu là không thể tránh khỏi, thì đàn ông cũng không nên quá chấp niệm với điều đó. Sợi tóc suy cho cùng chỉ là một phần cơ học trên cơ thể, nó chưa bao giờ là thước đo định nghĩa nên sự cuốn hút hay độ thành công của một người đàn ông.

Nếu tóc đã không thể cứu vãn, thay vì tốn tiền bạc và mệt mỏi tìm cách che đậy, bạn hoàn toàn có thể chọn giải pháp dứt khoát hơn: cạo trọc luôn. Hãy nhìn vào Jason Statham, ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood, hay Jeff Bezos, vị tỷ phú từng nắm giữ vị trí giàu nhất hành tinh. Họ đều là những người đàn ông không sở hữu sợi tóc nào trên đầu, nhưng vẫn luôn tỏa ra sự nam tính, quyền lực và khiến người khác phải kiêng nể. Còn vô vàn cá thể đàn ông vượt trội với cái đầu trọc lốc nữa, kể làm sao hết!

Một chiếc đầu cạo sạch sẽ, kết hợp với phong thái tự tin, một cơ thể khỏe mạnh và một tư duy nhạy bén mới là thứ vũ khí tối thượng của phái mạnh. Tóc có thể rụng, nhưng bản lĩnh thì tuyệt đối không được lung lay.