Chỉ vì thức thâu đêm suốt sáng để xem bóng đá, một người đàn ông đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng một bên mắt nhìn vạn vật biến dạng, méo mó.

Mùa hè với những trận đấu kịch tính của World Cup luôn tạo ra một góc ngồi không yên. Thực hiện chênh lệch múi giờ, các ma trận thường diễn ra vào nửa đêm, rạng rỡ. Nhiều cổ động viên sẵn sàng sẵn sàng thức trắng trong đêm để thực hiện cùng một quả bóng mà không thể chuyển giao những lành mạnh lành mạnh.

Sự cố đáng sợ sau 10 ngày trắng

Mới đây, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về trường hợp lý của ông Zheng, 40 tuổi, sống tại Đông Quan (Quảng Đông, Trung Quốc). Là một người hâm mộ bóng đá kỳ cựu, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào tại vòng loại trực tiếp. Hơn 10 ngày liên tiếp, ông liên tục trong suốt công thức đến 3, 4 giờ sáng để chờ xem bóng đá và nhìn màn hình tivi đến tận 4 hoặc 5 giờ sáng hôm sau.

Ảnh minh hoạ

Sau chuỗi ngày đảo lộn giờ giấc, mắt trái của ông Zheng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ. Khi nhìn vào màn hình, hình ảnh rõ ràng chiến đấu mạnh mẽ và chuyển sang màu vàng.

Đáng sợ hơn, các đường xung quanh xung quanh bị cong, móp thông thường. Ban đầu, ông chỉ nghĩ bản thân mệt mỏi mắt do thiếu ngủ nên đã tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng. Tuy nhiên, tình trạng không giảm giảm mà ngày càng trầm hơn.

Chẩn đoán bất ngờ từ bác sĩ

Ngày 30 tháng 6, khi tầm nhìn bị cản trở trở nên béo phì, ông Zheng mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả ảnh chụp đáy mắt cho thấy vùng thái dương của hoàng điểm mắt trái có sự rỉ rỉ cục bộ. Dịch tiết đã tích tụ nguy hiểm ngay dưới sa mạc của bệnh nhân.

Bác sĩ điều trị kết luận ông Zheng mắc bệnh sa mạc trung tâm thanh dịch, thường gọi tắt là bệnh thượt trung tâm thanh dịch. Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt căn bệnh này là tình trạng thiếu ngủ trầm trọng kéo dài. Bên rìa đó, những cảm xúc căng thẳng quá mạnh, phấn khích hoặc căng thẳng khi theo dõi các vòng đỉnh cao cũng gây tổn thương trực tiếp đến điểm vàng.

Vị bác sĩ cho biết, tình trạng tràn dịch ở có thể nhẹ nhàng có thể tự hấp thụ trong vòng 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, dù bệnh nhân chủ quan không điều trị hay để bệnh tái sinh nhiều lần, cấu trúc thần kinh mắt sẽ bị phá hủy. Lúc này, người phải đối mặt với nguy cơ tổn thương thị lực vĩnh viễn, thậm chí là mù lòa. Ông Zheng chỉ đến bỏ chút nữa thôi thì đã không thể cứu được mắt trái của mình.

Cách bảo vệ đôi mắt khi xem World Cup

Để vừa được sống với niềm đam mê vừa bảo vệ sức mạnh, người hâm mộ cần lưu ý những nguyên tắc sau:

- Thay đổi chế độ xem khung thời gian: Vui lòng ưu tiên xem lại tổng hợp video hoặc phát lại các trận đấu vào ban ngày thay vì liên tục trắng đêm.

Ảnh minh hoạ

- Tranh thủ nghỉ yên: Trong 15 phút nghỉ giữa Hiệp, bạn hãy rời mắt khỏi tivi và điện thoại để mắt thư giãn hoặc nhìn ra không gian rộng bên ngoài.

- Đi khám ngay khi có dấu hiệu lạ: Nếu thấy hình ảnh bị méo mó, biến dạng hoặc có bóng mờ che khuất trung tâm tầm nhìn, bạn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China Times