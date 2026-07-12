Nghe xong câu chuyện của người đàn ông này, nhiều người giật mình nhận ra đang "chơi đùa với tử thần" khi uống nước dừa theo kiểu tương tự.

Bình thường, nước dừa luôn được xem là "vua giải nhiệt" mùa hè nhờ chứa hàm lượng kali, magiê dồi dào và các chất điện giải tự nhiên giúp bù nước cực nhanh cho cơ thể khi ra mồ hôi. Thức uống này còn rất giàu vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, thanh lọc độc tố và làm mát da trong những ngày oi bức. Tuy nhiên, một người đàn ông 69 tuổi tại Đan Mạch cũng tử vong chỉ sau đúng một ngày nhập viện vì loại nước này.

Được biết, người này chỉ uống đúng một ngụm nhỏ nước dừa bằng ống hút, thấy vị lạ nên dừng lại ngay. Chỉ 3 giờ sau, các triệu chứng sốt cao, đổ mồ hôi, nôn mửa xuất hiện, bệnh nhân rơi vào trạng thái lú lẫn rồi tử vong nhanh chóng do phù nề não nghiêm trọng dù đã được đưa đến bệnh viện.

Người đàn ông tử vong sau khi uống 1 ngụm nước dừa bị hỏng (Ảnh minh họa)

Sự thật về độc tố kinh hoàng phía sau ngụm nước dừa giải khát

Kết quả xét nghiệm độc chất học từ quả dừa khiến giới y khoa chấn động khi phát hiện sự bùng phát của loài nấm Arthrinium saccharicola. Đây là chủng nấm mốc cực nguy hiểm, có khả năng sản sinh ra axit 3-nitropropionic (3-NPA), một loại độc tố thần kinh vô cùng tàn bạo đối với cơ thể người.

Khi đi vào hệ tuần hoàn, loại độc tố này tấn công trực tiếp vào ty thể, làm tê liệt hoàn toàn nhà máy sản sinh năng lượng của các tế bào. Sự thiếu hụt năng lượng đột ngột khiến hệ thần kinh trung ương bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra các cơn co giật, cử động không tự chủ, hôn mê sâu và phù não cấp tính.

Các nhà độc chất học lâm sàng cảnh báo cơ chế phá hủy của loại độc tố nấm này có độc lực mạnh tương tự như axit bongkrekic, nghĩa là chỉ cần một lượng rất nhỏ ngấm vào cơ thể cũng đủ kích hoạt suy phủ tạng tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong trong vòng dưới 26 giờ.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tại sao quả dừa người đàn ông Đan Mạch này uống lại chứa chất độc khủng khiếp đến như vậy? Sau khi biết lý do, ai nấy đều thở dài vỡ lẽ. Bởi quả dừa đó đã được mua từ một tháng trước và liên tục để ở nhiệt độ phòng.

Lưu ý khi uống nước dừa và bảo quản dừa tươi

Tiến sĩ Yang Chen-chang, Giám đốc Khoa Độc chất học Lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng những loại quả/cây mọng nước, giàu đường và chất khoáng như dừa hay mía chính là môi trường nuôi cấy lý tưởng cho các loại nấm mốc nguy hiểm. Sẽ càng nguy hiểm vào mùa hè bởi khi gặp thời tiết mùa hè oi bức với nhiệt độ môi trường cao đi kèm độ ẩm cao, các bào tử nấm ẩn nấp sẵn từ quá trình thu hoạch sẽ sinh sôi với tốc độ chóng mặt.

Nước dừa tươi ngon và bổ nhưng cần chú ý bảo quản kỹ, kiểm tra trước khi uống (Ảnh minh họa)

Sai lầm của nhiều người là tin rằng quả dừa còn nguyên vỏ cứng bên ngoài thì có thể chịu được nhiệt độ môi trường. Thực tế, nếu để ở nhiệt độ phòng, nước dừa bên trong sẽ bắt đầu biến chất và lên men chỉ sau 1 đến 2 ngày, nên vứt bỏ. Nguy hiểm hơn, một số loại độc tố nấm hoàn toàn không làm thay đổi màu sắc hay mùi vị của nước dừa hay nước mía ở giai đoạn đầu khiến người ăn rất khó phát hiện bằng cảm quan thông thường.

Để không biến thức uống bổ dưỡng thành mối nguy hại cho tính mạng, Tiến sĩ Yang khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng nước dừa nếu xuất hiện các dấu hiệu biến chất rõ ràng sau:

- Về mùi vị: Nước dừa tươi chuẩn luôn có vị ngọt thanh đặc trưng và mùi thơm nhẹ dễ chịu. Nếu nếm thử thấy có vị chua, vị chát lạ, mùi thối hoặc mùi lên men tựa như rượu thì phải nhổ bỏ ngay lập tức.

- Về cấu trúc và màu sắc: Nước dừa an toàn phải trong suốt hoặc hơi đục nhẹ tự nhiên. Khi nước dừa chuyển sang màu sẫm, đục ngầu, xuất hiện tình trạng đặc quánh, vón cục hoặc có cặn lơ lửng bám quanh thành quả thì tuyệt đối không được sử dụng.

Ngay cả dừa tươi chưa bổ, bảo quản lạnh cũng chỉ nên để tối đa 3 ngày (Ảnh minh họa)

Quy tắc cốt lõi để phòng ngừa ngộ độc là toàn bộ dừa quả sau khi mua về cần được đưa vào bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 4 độ C ngay lập tức để ức chế hoàn toàn sự phát triển của nấm mốc. Dừa nguyên quả lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh cũng chỉ nên sử dụng tối đa trong vòng 2 đến 3 tuần. Riêng đối với dừa đã chặt vát đầu hoặc nước dừa tươi đã đổ ra ly, thời gian bảo quản an toàn là không quá 24 giờ trong tủ lạnh.

Hãy ưu tiên chọn mua dừa từ những nhà cung cấp uy tín, có quy trình bảo quản mát rõ ràng, kiểm tra kỹ phần cuống xem có dấu hiệu thâm kim hay nấm mốc hay không để bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nếu sau khi uống nước dừa dù vừa mua hay mà có các dấu hiệu lạ như nôn mửa, đau bụng dữ dội, sốt, lú lẫn thì cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Sunday More