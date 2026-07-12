Khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Ngay sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc, các lực lượng y tế đã khẩn trương cấp cứu nạn nhân, đồng thời phối hợp triển khai công tác điều trị.

Ngay sau vụ lật ca nô xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị và chăm sóc các nạn nhân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Ngay khi nhận được tin báo vào lúc 13 giờ 50 phút, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã kích hoạt hệ thống "Báo động đỏ toàn viện", điều động hai xe cứu thương cùng các kíp cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực y tế sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các nạn nhân.

Sau gần hai giờ tích cực hồi sức, các bệnh nhân nặng được đưa vào bệnh viện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Bước đầu, các bệnh nhân đã hồi tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 15 nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo để thăm khám, tầm soát chấn thương và phục hồi thể trạng.

Theo Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, hai bệnh nhân nặng đều trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Một bệnh nhân đã hồi phục sau khoảng 5 giờ điều trị, có thể giao tiếp và tiếp tục được theo dõi, tầm soát trước khi xem xét cho xuất viện. Bệnh nhân còn lại có bệnh lý nền nặng, bị suy hô hấp, phải thở máy. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường nặng, nghi nhiễm toan ceton kèm nhồi máu cơ tim cấp và đang khẩn trương chuẩn bị can thiệp mạch vành theo chỉ định chuyên môn.

Hiện tại, công tác điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân đang là ưu tiên hàng đầu, được thực hiện với tinh thần khẩn trương và nhân đạo cao nhất. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, công tác xử lý vụ việc cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, đặc biệt là chính quyền địa phương và lực lượng công an. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai các thủ tục điều tra, phân loại nạn nhân và giải quyết các vấn đề hộ tịch liên quan. Các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân nạn nhân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục để đưa nạn nhân về nước hoặc xử lý theo nguyện vọng của gia đình trong từng trường hợp cụ thể.

Đến tối 11/7, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại Phú Quốc để phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ địa phương xây dựng phác đồ điều trị đối với các bệnh nhân nguy kịch.

Theo thông tin mới nhất, phần lớn các nạn nhân đã ổn định sức khỏe. Hiện còn một du khách bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.