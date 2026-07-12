Đưa nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 ca nguy kịch vụ lật ca nô

Bệnh viện Chợ Rẫy cử chuyên gia, mang máy ECMO cùng nhiều thiết bị y tế ra Phú Quốc cấp cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong.

Hiện trường vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sáng sớm 12/7, ông bay ra đặc khu Phú Quốc (An Giang) để hỗ trợ cấp cứu cho 2 trường hợp nguy kịch trong vụ lật ca nô ngoài khơi biển An Thới.

Trước đó đã có 2 bác sĩ và một điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Mặt Trời tại An Thới - đặc khu Phú Quốc.

Cùng đi với bác sĩ Trần Thanh Linh còn có một thành viên chuyên về tim mạch. Ông Linh sẽ mang theo máy ECMO cùng nhiều dụng cụ y tế xách tay, bay chuyến sớm nhất để đến Phú Quốc sau một giờ máy bay cất cánh.

Các lực lượng hỗ trợ nạn nhân tại cảng An Thới.

Vé bay của bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh đến đặc khu Phú Quốc lần này được Sun PhuQuoc Airways xếp vào loại “dịch vụ đặc biệt” với quyền làm thủ tục ưu tiên. Dự kiến 8h ngày 12/7, vị chuyên gia sẽ có mặt tại Phú Quốc.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 11/7, khi ca nô Ocean Pearl Island xuất bến tại cảng quốc tế An Thới lúc 10h30 chở đoàn khách tham quan hòn Mây Rút Ngoài.

Đến khoảng 13h, khi chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên trở về cảng quốc tế An Thới, dông lốc mạnh khiến ca nô bị lật khi mới xuất bến được gần 0,5 km.

Đến nay, toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn đã được đưa vào bờ; trong đó 21 người được cứu sống, 15 nạn nhân tử vong. Trong những nạn nhân được cứu sống có 4 người sức khoẻ ổn định, đã xuất viện; 17 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 người nguy kịch.

Trong tối qua (11/7), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng các tàu, xuồng trên thực địa, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức đưa 70 du khách nước ngoài còn lại đang bị kẹt ở hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên đường vào đảo, các du khách đều được cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2002 cung cấp lương khô, nước uống để đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, khi nhận được tin báo về vụ lật ca nô Ocean Pearl Island (biển kiểm soát AG-26751) trên khu vực biển gần hòn Mây Rút Ngoài, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lật ca nô ngoài khơi Phú Quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng điều động tàu CSB 2002 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và 712 với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động khẩn cấp đến hiện trường.

Hai chỉ huy là Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến trực tiếp chỉ đạo lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 ở An Thới, do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng.

Phó Chính ủy Vùng được cử cùng Tổ công tác và xe cứu thương thường trực tại cảng quốc tế An Thới, tiếp nhận và đưa ngay các nạn nhân đến các bệnh viện trên đảo Phú Quốc.