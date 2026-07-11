Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm cử bác sĩ hỗ trợ cứu nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 người tử vong, các cơ sở y tế đang nỗ lực cứu chữa nạn nhân còn may mắn sống sót. Trong số 21 người nhập viện, có 2 trường hợp nguy kịch được theo dõi, điều trị tích cực và sẽ được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ

Liên quan vụ lật ca nô xảy ra tại Phú Quốc, công tác cứu chữa các nạn nhân đang được lực lượng chức năng và đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương triển khai.

Theo thông tin từ ngành y tế, có 21 nạn nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời. Trong đó, 4 người sức khỏe ổn định đã được xuất viện, 15 người đang được theo dõi, kiểm tra sức khỏe và 2 trường hợp bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch, đang được các bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị tích cực.

Hai trường hợp bị thương nặng được bác sĩ tập trung cứu chữa.

Ngay trong đêm nay, một ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có mặt tại Phú Quốc để hỗ trợ chuyên môn, tham gia điều trị cho 2 bệnh nhân nguy kịch .

Chiều tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc đã đến Bệnh viện Mặt Trời thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người thân.

Đối với 15 nạn nhân tử vong, thi thể hiện được đưa về Trung tâm Y tế Đặc khu Phú Quốc để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (áo trắng) đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Chiều tối cùng ngày, UBND đặc khu Phú Quốc phát đi thông cáo báo chí về vụ lật canô chở khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài xảy ra trưa 11/7. Vụ tai nạn khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong, 21 người được cứu sống. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, gia đình người bị nạn.

Theo thông cáo của UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời bến khoảng 400 m thì gặp sóng to, gió lớn và bị lật.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân cùng các đơn vị y tế khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 36 người vào bờ, trong đó cứu sống 21 người. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan bảo quản thi thể các nạn nhân, đồng thời cùng Bộ Ngoại giao hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và gia đình người bị nạn. Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.