Vụ lật ca nô làm chết 15 người ở Phú Quốc: Một trong hai du khách nguy kịch đã tỉnh táo lại

Một trong hai du khách bị thương nặng trong vụ lật ca nô chở đoàn khách Ấn Độ trên vùng biển Phú Quốc (An Giang) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và giao tiếp tốt. Trường hợp còn lại có bệnh lý tim mạch phức tạp, đang được các bác sĩ tích cực điều trị với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau vụ lật ca nô xảy ra trên vùng biển Phú Quốc, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã tiếp nhận cấp cứu 17 nạn nhân. Trong số này, 15 người cơ bản hồi phục tốt, 2 trường hợp nguy kịch được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Đến 22 giờ ngày 11/7, có 4 bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện về tiếp tục theo dõi. Một trong hai bệnh nhân nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo, giao tiếp tốt và các chỉ số sức khỏe ổn định. Trường hợp còn lại có bệnh lý tim mạch phức tạp, đang được bệnh viện tích cực điều trị, đồng thời phối hợp hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ chuyên môn.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp nhận và điều trị các nạn nhân bị thương sau vụ lật ca nô trên biển Phú Quốc.

Ngay trong tối cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đoàn công tác gồm 2 bác sĩ Hồi sức cấp cứu và 1 điều dưỡng đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc trực tiếp hội chẩn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng.

Theo thông cáo của UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời bến khoảng 400 m thì gặp sóng lớn, gió mạnh và bị lật.

Hiện trường vụ lật ca nô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân cùng các lực lượng y tế khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 36 người trên ca nô vào bờ, cứu sống 21 người. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong , gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Hiện UBND đặc khu Phú Quốc đang phối hợp với các cơ quan liên quan bảo quản thi thể các nạn nhân, đồng thời cùng Bộ Ngoại giao triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.