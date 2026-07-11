Cả nhà bị rắn cạp nong cắn khi đang ngủ, con gái 6 tuổi tử vong, bố mẹ nguy kịch

Bé gái 6 tuổi đã tử vong và cha mẹ em phải nhập viện sau khi cả ba người bị rắn cắn khi đang ngủ.

Sự việc thương tâm xảy ra ở huyện Anuppur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào rạng sáng thứ Sáu (ngày 10/7).

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Bhanu Pratap Singh đang ngủ trên giường cùng vợ là Rekha Singh và con gái Madhavi Singh (6 tuổi). Khoảng 2h30 sáng, Bhanu Pratap cảm thấy có thứ gì đó cắn vào ngón chân.

Khi tỉnh dậy, anh phát hiện một con rắn cạp nong đang bò trên giường. Hoảng sợ, anh lập tức báo cho người thân và các anh trai đã khẩn trương đưa cả ba người đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Kotma. Tuy nhiên, bé Madhavi đã qua đời trên đường đi, trong khi vợ chồng anh Bhanu nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bhanu Pratap và vợ đang được điều trị tại bệnh viện huyện.

Khoảng 5h30 cùng ngày, cặp vợ chồng được đưa vào bệnh viện huyện. Do tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiêm huyết thanh kháng nọc rắn cho họ.

Hiện tại, cảnh sát đang giữ thi thể bé gái tại nhà xác vì các thành viên trong gia đình đang bận chăm sóc các nạn nhân còn lại tại bệnh viện.

Bác sĩ NP Majhi cho biết cặp vợ chồng vẫn chưa được thông báo về cái chết của con gái. Trong trường hợp bị rắn độc cắn, bệnh nhân được khuyên nên giữ bình tĩnh để các mạch máu hoạt động bình thường. Có khả năng huyết áp của bệnh nhân sẽ tăng lên khi nghe tin về việc con gái qua đời. Điều này có thể khiến chất độc lan nhanh hoặc dẫn đến các biến chứng khác.

Bác sĩ Majhi cho biết thêm, tình trạng của anh Bhanu Pratap Singh vẫn diễn biến phức tạp. Anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và huyết áp cũng tăng cao. Nếu tình hình không cải thiện, anh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Shahdol để tiếp tục điều trị.