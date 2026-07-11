Tưởng ngồi nhiều nên béo bụng, cô gái 19 tuổi phát hoảng khi bác sĩ tìm thấy thứ trú ngụ bên trong

Tăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật, bao gồm cả ung thư. Vì vậy xin đừng chủ quan!

Thói quen ngồi lì một chỗ kết hợp với chế độ ăn uống thất thường vốn là đặc điểm chung của giới trẻ hiện đại, khiến tình trạng béo bụng trở nên quá đỗi bình thường. Sự chủ quan này vô tình trở thành chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu đi những mầm bệnh ác tính đang âm thầm ăn mòn cơ thể từ bên trong. Câu chuyện đau lòng của Xiaoling, một sinh viên đại học 19 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) chính là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ ai đang xem nhẹ những thay đổi của vòng hai.

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Vốn nghĩ cơ địa mình dễ tích mỡ bụng, lại phải ngồi rất nhiều mỗi ngày nên Xiaoling hoàn toàn ngó lơ khi thấy bụng dưới ngày một to lên bất thường. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào kỳ nghỉ dài, khi cô trở về nhà và mẹ cô vô tình phát hiện vòng bụng gồ cao dị thường của con gái lúc cô đang thay đồ trong phòng.

Nghi ngờ con gái mang thai ngoài ý muốn, người mẹ đã bật khóc nức nở. Tuy nhiên, sau khi Xiaoling khẳng định chưa có bạn trai, đồng thời cho mẹ thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình xuất hiện những cục máu đông màu đen khác lạ vón cục trên băng vệ sinh, người mẹ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ngay sáng hôm sau, cô được đưa đến phòng khám phụ khoa gần nhà và nhận được lời cảnh báo khẩn cấp phải chuyển ngay lên bệnh viện tuyến trung ương vì nghi ngờ có khối u ở giai đoạn nặng. Vì lâu lắm mới có dịp vè nhà nên Xiaoling đã bàn với gia đình trì hoãn tới hết kỳ nghỉ mới đi khám.

Bản án nghiệt ngã từ "vua của các khối u phụ khoa"

Ngày đầu tiên trở lại Thượng Hải, Xiaoling được bố mẹ đưa thẳng đến Bệnh viện Ung thư Đại học Phục Đán. Tại đây, kết quả sinh thiết như một tiếng sét ngang tai dập tắt mọi hy vọng của gia đình: Xiaoling được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối.

Khối u bên trong ổ bụng cô đã phát triển tới kích thước gần 18cm và di căn trực tiếp đến phổi, lý giải cho những cơn ho khan và cảm giác đau tức lồng ngực liên tục của cô gái trẻ trong hai tuần nghỉ lễ tại nhà. Do phát hiện quá muộn, cô không còn cơ hội phẫu thuật, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ vỏn vẹn 20%. Hiện tại cô vẫn đang phải nỗ lực chống chọi với bệnh bằng nhiều phương pháp khác nhau.

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Tiến sĩ Wu Xiaohua, Trưởng khoa Ung thư và Phụ khoa tại Bệnh viện Ung thư Đại học Phục Đán, (Thượng Hải, Trung Quốc), người trực tiếp điều trị cho biết: “Tăng cân bất thường, nhất là tập trung vào vùng bụng là đặc điểm thường thấy của các khối u phụ khoa ở nữ giới. Tuy nhiên, các chị em thường có xu hướng xem nhẹ, đánh đồng yếu tố này với việc béo lên nếu không có các khó chịu rõ ràng nào khác. Từ đó dẫn tới bỏ qua giai đoạn điều trị khối u tốt nhất”.

Tiến sĩ Wu cũng gọi ung thư buồng trứng là “vua trong các khối u phụ khoa” với quy luật "3 điều 70%" cực kỳ đáng sợ trên thế giới:

- 70% bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu.

- 70% ca bệnh thường được phát hiện khi đã bước sang giai đoạn muộn, ít nhất là khoảng giữa giai đoạn 2 trở lên.

- 70% bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tái phát chỉ trong vòng hai năm sau khi điều trị.

Cũng theo bác sĩ Wu, chỉ tính riêng tại Trung Quốc đã có hơn 60.000 bệnh nhân ung thư buồng trứng và khoảng 33.000 ca tử vong mỗi năm. Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư cổ tử cung. Do buồng trứng nằm sâu trong ổ bụng, các dấu hiệu ban đầu rất mơ hồ và dễ nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường. Đến khi khối u phát triển lớn làm tăng kích thước vùng bụng, bệnh thường đã ở giai đoạn hiểm nghèo.

10 dấu hiệu sinh tồn cảnh báo ung thư buồng trứng bạn tuyệt đối không được ngó lơ

Thông qua trường hợp nghiệt ngã của Xiaoling, bác sĩ Wu khẩn thiết nhắc nhở phái đẹp tuyệt đối không được chủ quan trước 10 biểu hiện bất thường sau:

- Cảm thấy đầy bụng, kích thước bụng to lên nhanh chóng bất thường.

- Đau bụng thường xuyên, nhất là bụng dưới, gần vùng khung chậu.

- Ăn uống không ngon miệng, nhanh no.

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- Sụt cân không rõ lý do, nhất là sụt cân nhưng bụng lại to lên.

- Rối loạn đường tiêu hóa kéo dài như buồn nôn, nôn, táo bón hoặc hay ợ nóng.

- Đau lưng, đau vùng chậu hoặc đau rát khi quan hệ tình dục.

- Đi tiểu thường xuyên hơn, nhất là vào ban đêm.

- Cơ thể hay mệt mỏi rã rời và dễ cáu gắt.

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, máu kinh có màu đen hoặc vón cục lạ thường.

- Chảy máu âm đạo bất thường giữa các kỳ kinh hoặc sau độ tuổi mãn kinh.

Bên cạnh đó, nếu bạn có tiền sử gia đình từng mắc ung thư, có kinh sớm, mãn kinh muộn, thừa cân béo phì hoặc mang đột biến gen BRCA1/BRCA2, mắc Hội chứng Lynch… việc tầm soát phụ khoa định kỳ là bắt buộc. Sức khỏe nằm trong tay bạn, đừng bao giờ đổ lỗi cho việc "ngồi nhiều" mà bỏ qua cơ hội sống của chính mình.

Nguồn và ảnh: TOPick, Women's Health