Sự ra đi đột ngột của người đàn ông được mệnh danh là “thần rượu” trên mạng xã hội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo tàn khốc về vấn nạn bất chấp tính mạng để câu view bằng những thử thách hủy hoại sức khỏe.

Cộng đồng mạng đất nước tỷ dân mới đây rúng động trước thông tin Quách Vĩnh Hoa, một nhà sáng tạo nội dung 46 tuổi sở hữu tài khoản Douyin (giống như TikTok ở Việt Nam) nổi tiếng với biệt danh "Sói say" đã qua đời tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy đa tạng cấp tính, hệ quả trực tiếp từ thói quen uống rượu vô độ trước ống kính suốt một thời gian dài.

Nam Tiktoker nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "thần rượu"

Xuất thân từ một gia đình hoàn cảnh bình thường, Quách Vĩnh Hoa vô tình phát hiện ra việc quay video uống rượu có thể giúp bản thân nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi khổng lồ và mang lại nguồn thu nhập cực kỳ béo bở. Kể từ đó, người đàn ông này liên tục thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, đều đặn nạp vào cơ thể trên 3 chai rượu trắng nồng độ cao mỗi ngày để duy trì danh hiệu “thần rượu” trong mắt người hâm mộ.

Kiếm được tiền, thu về danh vọng ảo, nhưng cái giá mà tiktoker này phải trả lại quá đắt. Dưới sự tàn phá khủng khiếp của cồn, sức khỏe của anh xuống dốc không phanh.

Dù bản thân sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể, nhưng vì áp lực duy trì lượt xem và giữ chân người hâm mộ, Quách Vĩnh Hoa vẫn cắn răng tiếp tục nâng ly trước ống kính máy quay. Thậm chí anh còn chấp nhận nhiều loại thử thách uống rượu để thu hút người xem.

Những ngày cuối đời ám ảnh: Ảo giác và lời gọi cha mẹ trong vô vọng

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hình ảnh của vị “thần rượu” ngày nào khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa và kinh hãi.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh suy kiệt đến mức gầy gò trơ xương, nằm liệt giường và không thể tự trở mình. Đôi bàn tay từng nâng hàng trăm chai rượu giờ đây run rẩy dữ dội, mất hoàn toàn khả năng cầm nắm các vật dụng cơ bản.

Ngay cả khi cơ thể suy kiệt vì bệnh tật, nam tiktoker vẫn tiếp tịc phát trực quá trình uống rượu của mình

Những người hâm mộ đã theo dõi anh từ lâu cũng cho biết tâm trạng và thể trạng của nam tiktoker đã xấu đi đáng kể trong những tháng đầu năm 2026. Anh ấy thường run rẩy khi uống rượu, thậm chí còn khóc một mình vào đêm khuya. Sau khi uống rượu, anh ấy ngủ thiếp đi ngay lập tức, và sau khi thức dậy lại tiếp tục uống rượu.

Đáng sợ hơn, độc tố từ rượu tích tụ lâu ngày đã tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, khiến người đàn ông 46 tuổi rơi vào trạng thái ảo giác nghiêm trọng. Trong cơn mê sảng, anh liên tục gào khóc, gọi tên người cha và người mẹ đã khuất của mình trong vô vọng.

Bất chấp tình trạng bạo bệnh, vào cuối tháng trước, Quách Vĩnh Hoa vẫn cố gắng đăng tải một video quay cảnh mình đang uống rượu khi cơ thể đã vô cùng yếu ớt.

Sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ cũng phải lắc đầu bất lực. Anh trút hơi thở cuối cùng vào một ngày 5/5/2026 do suy đa tạng, để lại người vợ đau khổ cùng ba cô con gái nhỏ dại. Đoạn video cố uống rượu khi bệnh nặng cũng chính là những hình ảnh cuối cùng của anh trên thế giới này.

Nghiện rượu tàn phá nội tạng khủng khiếp ra sao?

Chứng kiến kết cục đau lòng của nam tiktoker, các bác sĩ điều trị chỉ biết thở dài tiếc nuối vì đây là một bi kịch hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Việc dung nạp một lượng lớn rượu trắng nồng độ cao mỗi ngày giống như một bản án tử hình được thực hiện chậm rãi đối với các cơ quan nội tạng. Khi rượu đi vào cơ thể, gan là cơ quan đầu tiên hứng chịu làn sóng độc tố, dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ gan và mất hoàn toàn chức năng. Kế tiếp, niêm mạc dạ dày và đại tràng bị bào mòn nát bấy, gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Tuyến tụy cũng bị phá hủy, dẫn đến viêm tụy cấp với nguy cơ tử vong cực cao.

Kết cục của nam tiktoker được các bác sĩ cho là không thể tránh khỏi

Nghiêm trọng hơn, hệ tim mạch phải chịu áp lực khủng khiếp khi cồn làm cơ tim bị nhiễm độc, gây rối loạn nhịp tim, cao huyết áp ác tính và đột quỵ vỡ mạch máu não. Đồng thời, thận cũng bị quá tải, mất khả năng lọc máu và nhanh chóng rơi vào trạng thái suy thận cấp. Khi hệ thống thần kinh trung ương bị tê liệt gây ra các cơn ảo giác, cũng là lúc toàn bộ hệ thống tim, gan, thận, tụy, dạ dày đồng loạt sụp đổ. Từ đó đẩy bệnh nhân vào cái chết đau đớn vì suy đa tạng mà y học cũng bó tay.

Cái chết của "Sói say" Quách Vĩnh Hoa là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho xu hướng bất chấp tất cả, đánh đổi cả mạng sống lẫn sức khỏe để đổi lấy những nút "like", nút "share" vô nghĩa trên mạng xã hội. Đồng thời, một lần nữa gióng lên hồi chioong cảnh tỉnh về tác hại của rượu bia khủng khiếp thế nào. Sau khi thông tin nam tiktoker qua đời được xác nhận, tài khoản cá nhân của anh cũng đã chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi nền tảng, khép lại một cuộc đời bi kịch vì ma men.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, EBC