Tưởng mang thai vì bụng ngày càng to ra, cô gái 21 tuổi phát hoảng khi phát hiện thứ đang trú ngụ bên trong

Thường xuyên buồn nôn, quần áo dần trở nên chật hơn và bụng cũng ngày càng to lên nhưng hóa ra cô gái hoàn toàn không có bầu.

Tháng 1/2022, Hollie Welham, một phụ nữ trẻ đến từ Somerset, Anh, cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể mình. Hollie, 21 tuổi, làm trợ lý chăm sóc sức khỏe trong khu vực và nhìn chung có sức khỏe tốt. Nhưng rồi, cô đột nhiên nhận thấy mình liên tục bị buồn nôn và yếu ớt.

Chỉ riêng hai điểm đó thì không đến nỗi tệ, nhưng vấn đề chính là vòng eo của cô cũng đang tăng lên; quần áo ngày càng chật hơn, và bụng cô ấy ngày càng to ra…

Ban đầu, cô ấy không quá coi trọng chuyện đó. Dù sao thì cũng vừa mới qua Giáng sinh, và cô ấy đã ăn uống rất nhiều trong vài ngày liền. Tăng cân, khó tiêu và buồn nôn đều là những hiện tượng bình thường.

Nhưng sau một thời gian, Hollie nhận ra rằng điều này không thể chỉ được giải thích đơn giản bằng lý do "tăng cân"...

Vì bụng cô ấy không hề nhỏ lại sau kỳ nghỉ mà ngày càng to ra, nên tình trạng buồn nôn càng trở nên tồi tệ hơn, và thỉnh thoảng cô ấy bị đau bụng dữ dội. "Liệu tôi có thai không?", Hollie đột nhiên nhận ra khả năng này. Nghĩ lại thì đúng là có vẻ như vậy. Buồn nôn, mệt mỏi, và bụng cô ấy ngày càng to ra - dường như tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra việc cô ấy có thai. Cô mua que thử thai và làm thử; kết quả âm tính. Không chắc chắn, cô ấy thử thêm vài lần nữa, và tất cả các kết quả đều âm tính.

Không mang thai? Vậy tại sao bụng lại to lên? Hollie thực sự khá sợ hãi trong thời gian đó. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, và tôi không biết liệu mình có phải tiếp tục như thế này mãi mãi hay không".

Sau khi bước sang tháng 2, tình hình không những không cải thiện mà còn xấu đi. Cô bắt đầu bị chảy máu bất thường. Lúc này, cô không thể chờ đợi thêm nữa và nhanh chóng đặt lịch hẹn với bác sĩ. Trong quá trình khám, bác sĩ sờ thấy một khối u ở bụng cô, cảm thấy có điều gì đó không ổn, và lập tức lên lịch siêu âm.

Kết quả cho thấy một khối u nang khổng lồ ở buồng trứng phải. Nó đã dài tới 18cm ngay trong lần siêu âm đầu tiên, không ngạc nhiên khi cô ấy cảm thấy như mình "có thai" - khối u này phát triển nhanh hơn nhiều so với một em bé.

Một tuần sau, khi nhập viện và trải qua ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, các bác sĩ phát hiện khối u nang đã phát triển đến kích thước 27cm - lớn hơn cả một quả bóng đá!

Tình trạng nghiêm trọng hơn dự kiến; khối u nang đã bao trùm hoàn toàn buồng trứng phải của cô ấy và không thể cắt bỏ riêng lẻ. Buồng trứng và ống dẫn trứng phải được cắt bỏ cùng nhau. Sau phẫu thuật, bụng của Hollie nhanh chóng trở lại kích thước bình thường.

Mất đi buồng trứng vẫn không phải tệ nhất!

Dù mất đi buồng trứng nhưng trường hợp của Hollie vẫn được coi là khá may mắn. Becky Small 33 tuổi cũng ở Anh không may mắn như vậy. Cô nhìn chung có sức khỏe tốt và hiếm khi phải đến bệnh viện. "Bệnh mãn tính" duy nhất của cô là hội chứng buồng trứng đa nang, được chẩn đoán mắc phải năm 16 tuổi. Sau đó, việc thụ thai khá khó khăn đối với cô, nhưng cô vẫn sinh được ba đứa con.

Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa qua, cô đột nhiên nhận thấy bụng mình bắt đầu phình to, và suy nghĩ đầu tiên của cô là chứng hội chứng buồng trứng đa nang cũ của mình lại tái phát.

Lần này thì hơi khác một chút, vì bụng cô sờ vào thấy cứng, không phải kiểu căng tức, mà giống như có thứ gì đó đang ấn vào bụng từ bên trong, khiến nó trông như đang phình ra. Ban đầu, cô nghĩ rằng tình trạng sẽ tự cải thiện, nhưng bụng cô ngày càng phình to hơn. Cuối cùng, cô thậm chí không thể cài khuy quần được nữa, và cô thường bị đánh thức bởi tiếng bụng chèn ép vào da mỗi khi trở mình vào ban đêm.

Đến ngày 27/4, cô không thể chịu đựng được nữa nên đến một phòng khám nhỏ, và không may là cô được chẩn đoán sai tới 2 lần. Đến ngày 5/5, toàn bộ vùng bụng của cô "cứng như đá", cô thở hổn hển khi đi lại, khó thở.

Becky khá quen thuộc với cảm giác này. Cô đã trải qua cảm giác bụng mình bị căng hết cỡ tương tự như lần này vào giai đoạn cuối thai kỳ, khoảng tháng thứ 9.

Vấn đề duy nhất là cô ấy hoàn toàn chắc chắn mình không mang thai, hơn nữa, cô chỉ bị ốm chưa đến nửa tháng, làm sao quá trình mang thai chín tháng có thể hoàn thành trong nửa tháng được? Sáng hôm đó, cô tự mình đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện.

Sau khi kiểm tra kỹ vùng bụng của cô, hai bác sĩ trong phòng cấp cứu lập tức trở nên nghiêm túc và nhanh chóng sắp xếp xét nghiệm máu và chụp CT. Tối hôm đó, bác sĩ nói với cô rằng kết quả chụp CT cho thấy có một tổn thương ở mỗi buồng trứng và một tổn thương khác ở thận.

Ngày 20/5, Becky được làm sinh thiết, một bác sĩ ung bướu xác nhận rằng cô bị ung thư buồng trứng di căn giai đoạn IV, đã lan rộng… Becky đã hoàn thành hai đợt hóa trị, nhưng hiệu quả của các phương pháp điều trị ung thư tiếp theo vẫn còn phải chờ xem.

Vì vậy, đừng bao giờ phớt lờ trực giác của cơ thể và đừng ngại "làm quá mọi chuyện" trước mặt bác sĩ. Suy cho cùng, ngay cả tỷ lệ chẩn đoán sai 1/1000 cũng là một thảm họa 100% đối với một cá nhân.

Nguồn và ảnh: QQ