Lời khuyên cho những ai hay uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ

Một cốc nước ấm trước khi đi ngủ có thể là "thần dược" với sức khỏe, cũng có thể là "thuốc độc" cho cơ thể, tùy vào cách bạn uống nó.

Những lợi ích của việc duy trì thói quen uống nước ấm trước khi ngủ

Uống một cốc nước ấm trước giờ ngủ từ lâu đã được cho là thói quen tốt cho sức khỏe. Thói quen này mang lại nhiều lợi ích như:

Hỗ trợ phòng ngừa tai biến và đột quỵ

Ban đêm là thời điểm cơ thể bị mất nước tự nhiên qua đường hô hấp và tuyến mồ hôi, khiến máu có xu hướng đặc hơn. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), việc máu đậm đặc vào ban đêm làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành cục máu đông. Một cốc nước ấm trước khi ngủ giúp làm loãng máu, hỗ trợ hệ tuần hoàn lưu thông mượt mà. Thói quen này góp phần giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim vào thời điểm rạng sáng.

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Thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên

Uống nước ấm trước khi ngủ làm tăng nhẹ nhiệt độ nội tại của cơ thể, kích thích hệ mạch máu giãn nở và tăng cường tuần hoàn. Quá trình này cung cấp đủ dung môi cho thận và gan hoạt động hiệu quả hơn, giúp lọc sạch các chất cặn bã tích tụ suốt cả ngày dài một cách dễ dàng. Do da là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể, việc bài tiết qua tuyến mồ hôi về đêm cũng là một con đường hỗ trợ đào thải tự nhiên.

Xoa dịu hệ thần kinh và cải thiện giấc ngủ

Nhiệt độ ấm áp từ dòng nước có tác dụng thư giãn các khối cơ đang căng cứng sau ngày dài làm việc. Đồng thời, nó còn giúp giảm bớt áp lực tâm lý và xoa dịu hệ thần kinh trung ương. Khi tinh thần được ổn định và thư giãn, cơ thể sẽ sản sinh các hormone có lợi giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Phòng ngừa chuột rút và bảo vệ đường hô hấp

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Việc bổ sung nước kịp thời giữ cho các khối cơ không bị co rút do thiếu điện giải về đêm, hạn chế tình trạng chuột rút gây thức giấc. Độ ẩm từ cốc nước ấm cũng giữ cho vùng cổ họng không bị khô rát, đặc biệt có lợi cho những ai có thói quen ngủ trong phòng điều hòa hoặc thường xuyên ngạt mũi phải thở bằng miệng.

Hỗ trợ cung cấp đủ nước và kiểm soát cân nặng

Duy trì thói quen cấp nước trước khi ngủ là cách đơn giản để tăng cường hydrat hóa cho toàn bộ các hoạt động sống diễn ra suôn sẻ vào ban đêm. Theo khuyến nghị của Viện Y học Mỹ, phụ nữ nên bổ sung khoảng 2,3 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,3 lít. Việc bổ sung nước ấm vào cuối ngày cũng giúp ổn định tinh thần, đặc biệt có ích với những người có xu hướng ăn vặt ban đêm khi căng thẳng.

Những sai lầm tai hại cần tránh khi uống nước ấm trước giờ ngủ

Ngay cả thói quen vốn tốt mà làm sai cách vẫn có thể hóa hại. Lời khuyên đến những người vắt đầu uống nước ấm trước khi ngủ là đừng bao giờ mắc phải 4 sai lầm sau đây:

1. Uống nước ngay sát giờ lên giường

Nhiều người có thói quen uống nước xong là đi ngủ ngay lập tức. Đây là sai lầm khiến bàng quang bị lấp đầy quá nhanh khi cơ thể bắt đầu nghỉ ngơi. Hệ quả là bạn sẽ bị đánh thức giữa đêm để đi vệ sinh, làm đứt đoạn chu kỳ ngủ sâu và gây mệt mỏi, uể oải vào sáng hôm sau. Để tránh điều này, chuyên gia khuyên bạn nên uống nước trước khi ngủ từ 30 đến 45 phút.

2. Uống nước quá nóng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức phân loại đồ uống nóng trên 65 d¥độ C vào nhóm các chất có khả năng gây ung thư cho con người. Nhiệt độ quá cao sẽ làm tổn thương nghiêm trọng và bỏng rát lớp niêm mạc thực quản. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài, nguy cơ xuất hiện các biến đổi ác tính của tế bào tăng lên, dẫn đến nguy cơ ung thư thực quản. Nhiệt độ nước phù hợp nhất là mức ấm vừa phải từ 30 - 40 độ C.

Ảnh minh họa

3. Chọn sai loại nước để uống trước khi ngủ

Nhiều người thay thế nước lọc ấm bằng một cốc trà nóng, cà phê hoặc nước ngọt có ga trước khi ngủ. Đây là sai lầm tai hại vì caffeine có trong trà và cà phê sẽ kích thích hệ thần kinh, gây mất ngủ kinh niên. Trong khi đó, các loại nước ngọt chứa nhiều đường và muối sẽ khiến cơ thể bị giữ nước, gây chướng bụng và làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa lẫn thận vào ban đêm.

4. Uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ

Uống một cốc nước lớn trước khi ngủ là hoàn toàn không cần thiết và gây áp lực nặng nề cho hệ bài tiết, đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc người có chức năng thận yếu. Bạn chỉ nên kiểm soát lượng nước ở mức vừa phải, khoảng 100 đến 150 ml và uống từng ngụm nhỏ để cơ thể hấp thụ tốt nhất.

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