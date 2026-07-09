Mẹ cô gái trẻ vừa khóc vừa kể: "Nhiều người đồn rằng con bé mang thai, nhưng thai nào mà mang suốt 3 năm. Tôi chỉ lo nó bị bệnh gì nhưng hễ nói đến chuyện đi khám là con bé tức giận".

Nhân vật chính trong câu chuyện đau lòng này là cô Vương, 24 tuổi, sống tại Vân Nam, Trung Quốc. Khoảng ba năm trước, phần bụng của cô bắt đầu có dấu hiệu to lên một cách bất thường. Cô thì chỉ đơn giản cho rằng mình tăng cân, cơ địa tích mỡ vùng bụng dưới nhưng hàng xóm xung quanh lại không nghĩ vậy.

Vì là một cô gái độc thân, chiếc bụng ngày một phình lớn đã biến cô Vương trở thành tâm điểm bàn tán, soi mói của cả dân làng. Hàng loạt lời đồn thổi ác ý vang lên khắp nơi. Người ta liên tục gặng hỏi và khẳng định chắc nịch rằng cô đang mang thai ngoài ý muốn rồi cố tình che giấu.

Nhiều nữ giới chủ quan trước dấu hiệu bụng to lên bất thường mà không hay đây có thể do bệnh lý trong nội tạng (Ảnh minh họa)

Trước búa rìu dư luận, cô Vương chỉ biết chọn cách trốn tránh trong sợ hãi. Mẹ của cô nghẹn ngào chia sẻ, cách đây một năm, gia đình đã nhiều lần thuyết phục con gái đến bệnh viện điều trị nhưng cô đều từ chối. "Tôi chỉ lo nó bị bệnh gì nhưng hễ nói đến chuyện đi khám là con bé tức giận" , người mẹ kể.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến cô gái trẻ rơi vào hoảng loạn. Nhiều người cứ gặp là hỏi cô có thai không hoặc chê bai ngoại hình, khi người thân gặng hỏi, cô lại càng tỏ ra khó chịu, u uất rồi tự cô lập chính mình. Cô không hề biết rằng, sự e ngại ấy và những bất ổn tâm lý đã vô tình tạo điều kiện cho khối u nang buồng trứng âm thầm lớn lên, tàn phá cơ thể cô từng ngày.

Khối u nang buồng trứng khổng lồ chèn ép nội tạng

Sự chịu đựng của cô gái trẻ cuối cùng cũng chạm mốc giới hạn khi cơ thể phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Cô Vương bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội, quằn quại kèm theo triệu chứng buồn nôn và nôn mửa liên tục không thể kiểm soát. Nhận thấy tính mạng con gái bị đe dọa, gia đình lập tức đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để điều trị khẩn cấp.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và bàng hoàng nhận thấy toàn bộ vùng bụng cứng đờ như đá, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhu động ruột. Kết quả chụp CT ổ bụng sau đó chỉ ra một điều cô Vương chưa từng ngờ đến.

Ảnh CT khối u nang khổng lồ trong buồng trứng của cô Vương (Ảnh BV cung cấp)

Bác sĩ Chen Wei của bệnh viện cho biết: "Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, tự cho rằng mình bị ngộ độc thực phẩm. Kiểm tra thấy có điều bất thường, phim chụp CT ổ bụng cho thấy rõ một khối u lớn trong khoang bụng gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng. Khối u này có kích thước kinh hoàng, tương đương khoảng một quả bóng rổ rưỡi, được xác định chính xác là một khối u nang buồng trứng trái đột biến".

Theo phân tích chuyên môn của bác sĩ Chen Wei, khối u nang buồng trứng khổng lồ đã chèn ép tàn nhẫn lên toàn bộ hệ thống nội tạng của cô gái trẻ, dẫn đến một loạt vấn đề:

- Chèn ép đường tiêu hóa: Khối u đè bẹp các đoạn ruột, khiến tình trạng tắc ruột không hoàn toàn xảy ra, làm cho bà Vương bị chướng bụng, buồn nôn và nôn mửa tái phát liên tục.

- Chèn ép hệ tiết niệu: Sức nặng của khối u đè lên niệu quản gây ra tình trạng ứ nước thận nghiêm trọng, có nguy cơ làm suy giảm chức năng thận vĩnh viễn.

- Chèn ép hệ hô hấp: Khối u nang buồng trứng khổng lồ đẩy ngược lên cơ hoành, thu hẹp không gian lồng ngực khiến ngay cả việc thở của bệnh nhân cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Nhận định nếu không loại bỏ khối u nang buồng trứng này ngay lập tức, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ suy đa tạng dẫn đến tử vong, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Ca mổ diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Các phẫu thuật viên phải cực kỳ cẩn trọng để không làm vỡ vỏ khối u chứa đầy dịch bên trong ổ bụng. Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ cân não, khối u khổng lồ nặng tới 15kg đã được loại bỏ thành công.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra u nang nặng 15kg trong ổ bụng cô Vương (Ảnh BV cung cấp)

Mặc dù đến bệnh viện muộn nhưng may mắn là quá trình diều trị của cô Vương diễn ra suôn sẻ. Cô đang tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện. Bác sĩ Chen Wei cho biết, có lẽ chính việc giải tỏa tâm lý khỏi chiếc "bụng bầu giả" nặng nề và những lời cay nghiệt của người đời suốt 3 năm qua là động lực giúp cô hồi phục tốt như vậy.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng chủ quan với u nang buồng trứng!

Theo bác sĩ Chen Wei u nang buồng trứng là hiện tượng một tập hợp tế bào chứa dịch lỏng hoặc chất rắn như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là một trong những căn bệnh phụ khoa phổ biến nhất ở phụ nữ, có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả những cô gái trẻ độc thân chưa từng quan hệ tình dục.

Ở giai đoạn khởi phát, u nang buồng trứng thường phát triển rất âm thầm, không gây đau đớn nên dễ bị nhầm lẫn với việc béo bụng hay tăng cân thông thường. Tuy nhiên, nếu người bệnh chủ quan bỏ qua, căn bệnh này có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm:

- Xoắn u nang: Khối u tự xoắn quanh cuống u, làm nghẽn mạch máu nuôi dưỡng buồng trứng. Người bệnh sẽ bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, nếu không mổ kịp thời sẽ gây hoại tử buồng trứng.

- Vỡ u nang: Khi kích thước quá lớn, áp lực bên trong tăng cao hoặc do va đập mạnh, khối u nang buồng trứng có thể bị vỡ ra. Chất dịch tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng máu, viêm phúc mạc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

- Vô sinh, hiếm muộn: Khối u phát triển lớn làm teo mô buồng trứng lành lặn, cản trở quá trình rụng trứng, từ đó làm tước đi cơ hội làm mẹ của người phụ nữ.

Chưa kể, nó còn gây ra tình trạng chèn ép các cơ quan nội tạng khác, đe dọa đến tính mạng giống như trường hợp của cô Vương. Vì vậy, bác sĩ nhắc nhở chị em phụ nữ không bao giờ được chủ quan với các thay đổi bất thường từ cơ thể, nhất là dấu hiệu to lên bất thường ở vùng bụng. Ngoài u nang buồng trứng, đó có thể là tín hiệu của nhiều bệnh tật khác, đặc biệt là các khối u phụ khoa hay ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày...

Nguồn và ảnh: QQ, China News