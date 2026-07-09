Mỹ đánh giá: Không phải bơi hay chạy bộ, đây mới là môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ, đơn giản mà hiệu quả

Đây cũng là một trong những bí quyết giúp cụ bà người Mỹ sống thọ hơn 100 tuổi.

Ở tuổi 100, cụ bà Ruth Lemay (sinh năm 1925, bang Virginia, Mỹ) vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có thể tự chăm sóc bản thân, nấu nướng hằng ngày và duy trì tinh thần minh mẫn. Mới đây, câu chuyện của bà tiếp tục gây chú ý sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà tập luyện tại phòng gym lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video được đăng tải trên một tài khoản Instagram chuyên chia sẻ nội dung về sức khỏe, bà xuất hiện với chiếc áo len màu hồng nổi bật, chăm chỉ tập luyện như nhiều người trẻ. Đoạn clip nhanh chóng thu hút khoảng 600.000 lượt thích, biến bà thành gương mặt được nhiều người biết đến.

Giữ thói quen vận động suốt nhiều thập kỷ: Chăm đạp xe và đi bộ

Dù đã bước sang tuổi 100, bà Ruth Lemay vẫn đến phòng tập ba buổi mỗi tuần. Mỗi lần tập, bà dành khoảng một giờ để đạp xe và đi bộ hơn 1,6 km trên máy chạy.

Theo bà, vận động luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Sau mỗi buổi tập, cảm giác mệt mỏi chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã được rèn luyện đúng cách. Bà tin rằng việc kết hợp tập thể dục đều đặn với chế độ ăn uống hợp lý chính là nền tảng giúp mình duy trì sức khỏe suốt nhiều năm.

Ngay cả vào những ngày không đến phòng gym, bà vẫn duy trì vận động tại nhà bằng các bài tập nhẹ như kéo giãn cơ, nâng cao gối, đá chân và tập với tạ nhỏ nhằm tăng cường sức mạnh. Bà cũng thường xuyên đi lại trong nhà để tránh ngồi yên quá lâu.

Tại phòng tập, lịch trình quen thuộc của bà gồm 30 phút đạp xe, nghỉ khoảng 5 phút rồi tiếp tục thêm 30 phút trước khi kết thúc bằng bài đi bộ dài hơn 1,6 km.

Trong số các hoạt động, đi bộ là môn bà yêu thích nhất. Bà cho biết trước đây từng duy trì quãng đường khoảng 6 km mỗi ngày và luôn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng sau mỗi lần tập.

Bà cũng chia sẻ người chồng quá cố là nguồn động viên lớn giúp bà duy trì thói quen này trong nhiều năm. Ông thường khuyến khích bà đưa chó đi dạo, còn mình sẽ chuẩn bị bữa tối. Chính sự động viên ấy đã góp phần hình thành lối sống năng động kéo dài đến tận hôm nay.

Nghiên cứu Mỹ: Đi bộ đều đặn giúp giảm nguy cơ tử vong sớm

Lợi ích của việc đi bộ cũng được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận. Các nhà khoa học thuộc Đại học California San Diego (Mỹ) từng theo dõi gần 2.500 người, chủ yếu là phụ nữ từ 63 đến 99 tuổi, đều có tiền sử mắc ung thư ít nhất một năm trước khi tham gia nghiên cứu.

Những người tham gia được đeo thiết bị theo dõi hoạt động hằng ngày nhằm ghi nhận số bước chân, thời gian vận động ở các mức cường độ khác nhau cũng như thời gian ngồi hoặc ít vận động.

Kết quả cho thấy những người lớn tuổi vẫn duy trì thói quen đi bộ hoặc tập luyện ở mức trung bình đến cao mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn đáng kể.

Theo Medical News, việc đi từ 5.000-6.000 bước mỗi ngày giúp giảm khoảng 40% nguy cơ tử vong sớm. Nếu dành ít nhất một giờ mỗi ngày để đi bộ, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm khoảng 40%, còn nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm tới 60%.

Ngay cả khi chỉ đạt khoảng 2.500 bước mỗi ngày (tương đương gần 2 km), nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch vẫn giảm khoảng 34%.

Ngược lại, việc ngồi yên quá lâu cũng mang đến nhiều rủi ro. Nghiên cứu cho thấy nếu thời gian ít vận động kéo dài thêm khoảng 102 phút mỗi ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 12%, còn nguy cơ tử vong liên quan đến tim mạch tăng khoảng 30%.

Tiến sĩ Eric Hyde, tác giả chính của nghiên cứu, nhận định đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ theo dõi thông qua các thiết bị thông minh.

Ăn uống điều độ nhưng không quá khắt khe

Bên cạnh việc tập luyện, bà Ruth Lemay cũng duy trì chế độ ăn cân bằng trong nhiều năm. Thực đơn hằng ngày của bà thường gồm sữa chua không béo, yến mạch ăn cùng chuối và sữa, quả óc chó hoặc trứng bác với bánh mì nướng.

Nguồn đạm chính của bà đến từ thịt gà và hải sản, trong khi thịt bò và thịt lợn được sử dụng ít hơn. Các loại rau xanh và trái cây cũng luôn xuất hiện trong bữa ăn, từ nho đỏ, việt quất đến đậu que, ngô, bắp cải, cà chua, bí đỏ và hành tây.

Bà cho biết mình đặc biệt yêu thích rau củ vì lớn lên trong một gia đình ở vùng nông thôn, nơi mọi người tự trồng nhiều loại rau để sử dụng hằng ngày.

Bà vẫn tự nấu ăn, hạn chế dùng muối nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch, không uống rượu và chưa từng hút thuốc. Tuy nhiên, bà cũng không quá cứng nhắc với chế độ ăn. Mỗi cuối tuần, bà đều tự thưởng cho mình hai chiếc xúc xích nóng tại một quán quen.

"Đó là món tôi mong chờ nhất mỗi tuần. Tôi thích xúc xích ăn cùng ớt, mù tạt và thật nhiều hành tây", bà vui vẻ chia sẻ.

Luôn giữ tinh thần cởi mở và gắn kết với mọi người

Theo con gái của bà Ruth Lemay, năm nay 78 tuổi, sức khỏe tinh thần tích cực là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẹ bà sống khỏe ở tuổi 100. Bà Ruth là người hòa đồng, thích trò chuyện và luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với hàng xóm. Mỗi khi đi dạo, bà thường được mọi người dừng xe chào hỏi, trò chuyện.

Con gái bà cho biết đôi khi mẹ mình dành nhiều thời gian nói chuyện hơn là đi bộ, nhưng điều đó cũng mang lại niềm vui và giúp bà duy trì tinh thần lạc quan. Hai mẹ con cũng thường xuyên tham dự các buổi gặp gỡ bạn bè, sinh nhật hay lễ hội vào cuối tuần.

"Gia đình chúng tôi luôn cởi mở và thích kết nối với mọi người. Có lẽ chính điều đó cũng góp phần giúp mẹ tôi sống khỏe và trường thọ", con gái bà chia sẻ.

(Tổng hợp)