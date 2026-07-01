Đừng để bị lừa nữa! 9 lời khuyên sức khỏe ai cũng tin hóa ra toàn… sai sự thật

Uống nhiều nước hầm xương thì xương sẽ khỏe, uống đồ thật nóng sẽ giết vi khuẩn trong dạ dày... Nhiều người đang vô tình rước họa vào thân vì chăm sóc sức khỏe theo kiểu "phá sức khỏe".

Một người phụ nữ họ Trần, 52 tuổi, sống tại Phúc Kiến (Trung Quốc) gần đây nổi tiếng trong khu phố vì sống lành mạnh, biết nhiều bí quyết chăm sóc sức khỏe. Mỗi buổi sáng, bà cố dậy sớm để uống một cốc nước muối loãng giải độc khi bụng đói rồi đi thể dục. Trong mỗi bữa ăn, bà đều uống nước hầm xương để bổ sung canxi. Bà cố gắng đi bộ đúng 20.000 bước mỗi ngày để cơ thể ngừng lão hóa và uống nước nóng bóc khóc với niềm tin sẽ làm sạch vi khuẩn dạ dày.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm kiên trì, sức khỏe của bà Trần không những không cải thiện mà còn tệ đi rõ rệt.

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Bà thường xuyên bị đau đầu gối, huyết áp thất thường, đầy hơi và khô miệng. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết bà bị loãng xương, mỡ máu cao, tăng huyết áp, suy giảm chức năng thận và tổn thương nặng ở thực quản. Bà ngỡ ngàng kể ra mình thường ngày chăm sóc sức khỏe kỹ đến thế nào, nhưng vị bác sĩ càng nghe càng lắc đầu chán nản. Ông cho biết, chính những thói quen dưỡng sinh sai cách đã đẩy bà vào bệnh tật.

Điều đáng lo là, những trường hợp như bà Trần không hề hiếm gặp. Rất nhiều người, nhất là người trung niên và cao tuổi đang bị đánh lừa bởi những kiến thức sai lệch, những lời truyền miệng vô căn cứ hãy những mẹo vặt "câu view, câu like" trên mạng xã hội. Trong đó có 9 thói quen nghe qua ai cũng gật gù khen, từng làm ít nhất 1 cái trong đời nhưng sự thật lại là tự rước bệnh vào thân:

1. Uống nhiều nước hầm xương để bổ sung canxi

Nhiều người nghĩ rằng hầm xương lợn, bò thật lâu thì canxi sẽ tan vào nước giúp bổ xương khớp. Thực tế, các xét nghiệm đáng tin cậy cho thấy cứ 100ml nước hầm xương lợn chỉ chứa 1 đến 2mg canxi, một con số cực kỳ thấp so với sữa tươi. Nước hầm chủ yếu là chất béo bão hòa và chất purin. Việc uống nước hầm xương lâu dài hoàn toàn không có tác dụng bổ canxi, ngược lại còn làm tăng nguy cơ béo phì, mỡ máu và bệnh gút do hấp thụ quá nhiều purine.

Bạn nên từ bỏ ý nghĩ bổ canxi từ các loại súp đặc hầm xương. Hãy bổ sung canxi hằng ngày từ sữa tươi, trứng gà, các sản phẩm từ đậu nành và các loại rau lá xanh đậm.

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2. Uống nước muối loãng vào buổi sáng để giải độc

Quan niệm cho rằng uống nước muối pha loãng vào buổi sáng có thể giải độc cơ thể là hoàn toàn vô căn cứ. Ruột người không cần phải chủ động giải độc bằng phương pháp này.

chưa kể, uống nước muối ngay khi thức dậy thực tế làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước sau một đêm dài. Thói quen này gây ra hiện tượng dao động huyết áp, khô miệng và mệt mỏi, cực kỳ có hại cho sức khỏe người trung niên. Sự thật là bạn chỉ nên uống một cốc nước ấm khoảng 35 đến 40 độ C khi bụng đói vào buổi sáng để bù lại lượng nước đã mất và đánh thức đường ruột nhẹ nhàng.

3. Thói quen ăn uống đồ thật nóng để bổ dạ dày, diệt vi khuẩn

Nhiều người có thói quen vừa thổi vừa ăn các món lẩu, canh súp, trà... vì nghĩ đồ nóng tốt cho tiêu hóa và giúp tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên, WHO đã nhiều lần cảnh báo ăn uống thực phẩm nóng trên 65 độ C có thể gây bỏng thực quản và niêm mạc đường tiêu hóa nhiều lần. Quá trình tổn thương và tự sửa chữa lặp đi lặp lại này dễ gây ra các tổn thương viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Từ nay, hãy chỉ ăn khi thức ăn đã nguội hoặc phải xuống còn 40 đến 50 độ C để bảo vệ thực quản và niêm mạc dạ dày.

4. Ép bản thân đi bộ càng nhiều càng tốt

Tập luyện thể dục thể thao rất tốt nhưng không phải tập luyện càng nhiều thì càng tốt. Đi bộ quá nhiều mà không có kế hoạch cụ thể có thể làm mòn sụn khớp gối do áp lực cơ học liên tục. Thói quen đi bộ quá tải khiến người trung niên dễ bị viêm màng hoạt dịch và tổn thương sụn chêm, dẫn đến đau đầu gối mãn tính và yếu chân. Tập luyện quá mức cũng gây hại cho tim và thận.

Bạn cần tập thể dục trong giới hạn chịu đựng của bản thân và phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe. Hãy duy trì đi bộ vừa sức từ 5.000 đến 8.000 bước mỗi ngày để cơ thể dẻo dai mà không hại khớp.

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5. Thói quen tự ý uống thuốc bổ khi cơ thể bị dị ứng

Khi bị mẩn ngứa, mề đay do thời tiết, nhiều người vội vã mua các loại thực phẩm chức năng để uống vì nghĩ hệ miễn dịch bị kém. Bác sĩ khẳng định dị ứng thực chất là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch trước các tác nhân bên ngoài. Việc tự ý dùng thuốc bổ vô tội vạ có thể phá vỡ sự cân bằng miễn dịch tự nhiên, làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng.

Lời khuyên là khi bị dị ứng, bạn không nên tự ý uống các chất kích thích hệ miễn dịch. Hãy đến gặp bác sĩ để tìm ra chính xác chất gây dị ứng và tránh xa chúng. Đương nhiên, điều này đúng với bất kỳ bệnh lý nào khác thay vì tự ý dùng thuốc.

6. Không dám ăn các sản phẩm từ đậu nành vì sợ ung thư

Nhiều người hoàn toàn không ăn đậu phụ hay uống sữa đậu nành vì tin lời đồn chất phytoestrogen trong đậu nành gây ung thư vú. Nhất là với nam giới.

Đây là nhận thức sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến bản thân bạn thiệt thòi. Đậu nành chứa protein thực vật chất lượng cao. Việc tiêu thụ đậu nành với lượng vừa phải giúp điều chỉnh nồng độ hormone tự nhiên, thực chất hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm ăn các sản phẩm từ đậu nành với lượng vừa phải hằng ngày mà không cần phải né tránh trong khẩu phần ăn.

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7. Cố tình đổ mồ hôi thật nhiều để thải độc

Nhiều người cố tình xông hơi quá lâu hoặc tập luyện cường độ cao đến mức vắt ra nước để thải độc. Thực tế, thành phần của mồ hôi có đến 99% là nước. Đổ mồ hôi quá nhiều dễ dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải, làm tăng gánh nặng cho tim và thực tế làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Cách làm đúng là bạn nên tập luyện ở mức độ vừa phải, chỉ khiến cơ thể đổ mồ hôi nhẹ và cảm thấy thoải mái, tránh ép cơ thể mất nước quá mức.

8. Thói quen lạm dụng thực phẩm thải độc, nhuận tràng để loại bỏ phân tắc nghẽn

Trào lưu mua các loại trà thải độc, thuốc nhuận tràng để tống khứ chất thải tích tụ ra ngoài đang làm hại sức khỏe nhiều người. Y học hiện đại không có khái niệm về phân tắc nghẽn tích tụ lâu năm gây nhiễm độc, mà chủ yếu hại trực tràng. Việc lạm dụng các sản phẩm này sẽ phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, làm suy yếu nhu động ruột tự nhiên và dẫn đến táo bón khó chữa.

Sự thật là không cần thiết phải lạm dụng các sản phẩm thải độc công nghiệp. Bạn chỉ cần ăn nhiều chất xơ từ rau củ, uống đủ nước hằng ngày để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

9. Thói quen tự ý xoa bóp, bẻ khớp để chữa thoái hóa cổ

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Khi bị đau mỏi cổ vai gáy, nhiều người có thói quen ra các tiệm cắt tóc, gội đầu để nhân viên bẻ cổ kêu răng rắc hoặc tự mình thực hiện tại nhà hàng ngày với suy nghĩ tốt cho xương khớp. Việc xoa bóp đốt sống cổ một cách mù quáng có thể chèn ép các mạch máu lớn và dây thần kinh vận động. Hành động này làm trầm trọng thêm tình trạng tổn thương đĩa đệm, gây chóng mặt, tê tay và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu bạn cảm thấy đau mỏi vùng cổ kéo dài, hãy điều chỉnh dáng ngồi/nằm và đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị vật lý trị liệu đúng cách. tuyệt đối không được tự ý vặn thắt cơ xương.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Health People