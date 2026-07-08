Người đàn ông 54 tuổi đau bụng dữ dội, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong dạ dày

Ngày 8/7, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp dị vật đâm thủng dạ dày, gây áp xe ổ bụng và nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhân là ông N.V.T. (54 tuổi, ngụ Tp. HCM), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội lan ra sau lưng, mệt mỏi, lừ đừ.

Trước đó 4 ngày, ông T. đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng nghĩ mình mắc bệnh dạ dày thông thường nên đến một phòng khám gần nhà kiểm tra. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, cơn đau của ông không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội, lan ra sau lưng, kèm theo tình trạng mệt mỏi, vẻ mặt đừ.

Ngày 1/7, người đàn ông này được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu và các chỉ số viêm tăng cao, khả năng nhiễm trùng nặng.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng phát hiện một dị vật cản quang dạng đường xuyên qua thành sau vùng hang vị dạ dày, gây tụ khí, tụ dịch xung quanh và hình thành áp xe trong ổ bụng. Bệnh nhân cho biết trước đó ăn má lợn và bị hóc xương.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu ngay trong đêm với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, áp xe ổ bụng do dị vật xuyên thủng mặt sau hang vị dạ dày.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện một ổ áp xe kích thước khoảng 3 x 4 cm chứa nhiều mủ.

Dị vật là một mảnh xương dài khoảng 4 cm, đường kính khoảng 3 mm, đầu sắc nhọn. Một đầu mảnh xương đã xuyên thủng mặt sau dạ dày, đầu còn lại nằm sát nhiều cấu trúc quan trọng như tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa, động mạch lách và đầu tụy.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển tốt. Sau 6 ngày điều trị, người bệnh hồi phục, vết mổ khô, ăn uống bình thường và xuất viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Nam - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết dị vật đường tiêu hóa thường gặp nhất là xương cá, gà, vịt, lợn hoặc tăm tre. Phần lớn các dị vật sẽ tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng. Tuy nhiên, đối với những dị vật dài và sắc nhọn, nguy cơ gây tổn thương thành dạ dày hoặc ruột rất cao, có thể gây thủng đường tiêu hóa, hình thành ổ áp xe, viêm phúc mạc, dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt khi ăn các món có nhiều xương; tránh vừa ăn vừa nói chuyện, sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác để hạn chế nguy cơ nuốt phải dị vật. Người cao tuổi mang răng giả cần đặc biệt lưu ý vì khả năng cảm nhận xương trong thức ăn thường giảm.

Khi nghi ngờ nuốt phải xương hoặc dị vật sắc nhọn, dù chưa có triệu chứng rõ ràng, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt rau hoặc cố ăn thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn vào thành đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ thủng dạ dày, thủng ruột và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.



