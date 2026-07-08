Chị em nào hay thức đêm xem bóng đá thì đừng bỏ qua 5 việc này nếu không muốn sáng ra da "xuống cấp", vừa xỉn màu lại quầng thâm

Thức khuya xem World Cup dễ khiến da xuống sắc, 5 mẹo giúp hạn chế mệt mỏi, giữ làn da tươi tắn sau một đêm mất ngủ.

Có những trận cầu khiến bạn chẳng nỡ rời mắt, dù đồng hồ đã điểm 2-3 giờ sáng. Thế nhưng, sau một đêm thức trắng để cổ vũ đội bóng yêu thích, điều khiến nhiều người "vỡ mộng" lại là gương mặt trong gương vào sáng hôm sau: Da xỉn màu, mắt thâm quầng, môi khô, gương mặt thiếu sức sống, cơ thể uể oải như chưa kịp tỉnh ngủ.

Thực tế, thức khuya không chỉ làm bạn buồn ngủ vào ngày hôm sau. Khi giấc ngủ bị cắt ngắn, đồng hồ sinh học bị xáo trộn, lại thêm việc ăn đêm, uống nhiều cà phê hoặc nước tăng lực, ngồi liên tục hàng giờ và quên uống nước, cơ thể sẽ phải "trả giá" bằng cảm giác mệt mỏi cùng một làn da kém tươi tắn.

Nếu vẫn muốn theo dõi trọn vẹn các trận đấu mà không quá xuống sức hay xuống sắc, hãy thử áp dụng 5 mẹo dưới đây.

1. Ăn tối đầy đủ trước trận đấu, đừng để mì tôm hay gà rán thành bữa chính

Đồ chiên rán, khoai tây chiên, mì ăn liền hay bia gần như là "combo quen thuộc" của nhiều người khi xem bóng đá. Tuy nhiên, những thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và calo này có thể khiến cơ thể giữ nước, dễ đầy bụng, khát nước và mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau.

Thay vì để bụng đói rồi ăn uống mất kiểm soát lúc nửa đêm, hãy ăn một bữa tối đầy đủ trước giờ bóng lăn. Một bữa ăn có protein (ức gà, cá, trứng, đậu phụ...), rau xanh và tinh bột tốt như khoai lang hoặc gạo lứt sẽ giúp bạn no lâu và hạn chế cảm giác thèm đồ ăn vặt.

Nếu vẫn muốn nhâm nhi trong lúc xem trận đấu, hãy ưu tiên sữa chua không đường, trái cây hoặc các loại hạt không tẩm gia vị.

2. Đừng uống cà phê đến gần sáng, hãy nhớ bổ sung nước

Nhiều người chọn cà phê hoặc nước tăng lực để chống buồn ngủ. Tuy nhiên, uống quá nhiều caffeine, đặc biệt vào nửa đêm hoặc gần sáng, có thể khiến bạn khó ngủ hơn ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

Điều này tạo thành vòng luẩn quẩn: Thức khuya - uống cà phê - mất ngủ - tiếp tục mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Nếu cần dùng đồ uống chứa caffeine, hãy sử dụng với lượng vừa phải và không quá muộn. Quan trọng hơn, đừng quên uống nước lọc trong suốt thời gian xem bóng đá. Ngồi lâu trong phòng điều hòa khiến cơ thể mất nước nhiều hơn bạn nghĩ, dẫn đến cảm giác khô da, môi nứt nẻ và gương mặt kém sức sống.

3. Sau khi thức khuya, chăm sóc da càng đơn giản càng tốt

Thấy da xấu đi sau một đêm mất ngủ, nhiều chị em lập tức dùng các sản phẩm tẩy da chết, serum hoạt tính mạnh hoặc đắp nhiều loại mặt nạ với hy vọng "cấp cứu" làn da.

Tuy nhiên, khi cơ thể thiếu ngủ, hàng rào bảo vệ da cũng trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này, điều làn da cần nhất là được làm sạch nhẹ nhàng và cấp đủ độ ẩm.

Hãy rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ, sau đó dùng serum cấp ẩm và kem dưỡng để giúp da phục hồi. Nếu phải đi làm hoặc ra ngoài vào sáng hôm sau, đừng quên thoa kem chống nắng. Một lớp kem chống nắng có nâng tông hoặc kem lót nhẹ cũng giúp gương mặt trông tươi tắn hơn mà không cần trang điểm quá nhiều.

4. Nghỉ giữa hiệp cũng là lúc cơ thể cần được "khởi động"

Một trận bóng có thể kéo dài gần hai tiếng, chưa kể thời gian trước và sau trận. Việc ngồi liên tục trước màn hình khiến vai gáy dễ đau mỏi, chân nặng nề, mắt mỏi và đầu óc lơ mơ.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp hoặc lúc quảng cáo, hãy đứng dậy đi lại vài phút, vươn vai, xoay cổ, vận động nhẹ hoặc đi bộ tại chỗ để máu lưu thông tốt hơn.

Bạn cũng nên cho mắt nghỉ bằng cách nhìn xa vài phút thay vì dán liên tục vào màn hình. Nếu cảm thấy buồn ngủ hoặc quá mệt, hãy ưu tiên nghỉ ngơi thay vì cố thức tiếp, bởi không có loại thực phẩm hay thực phẩm bổ sung nào có thể thay thế một giấc ngủ chất lượng.

5. Đừng kỳ vọng vitamin nhóm B hay thực phẩm bổ sung có thể "bù" cho việc thiếu ngủ

Sau nhiều đêm thức khuya liên tiếp, không ít người tìm đến vitamin nhóm B hoặc các sản phẩm hỗ trợ tỉnh táo với hy vọng nhanh lấy lại năng lượng.

Vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần uống vitamin là có thể xóa bỏ những ảnh hưởng của việc thiếu ngủ.

Nếu sử dụng thực phẩm bổ sung, hãy đọc kỹ thành phần và hướng dẫn sử dụng. Với những sản phẩm chứa caffeine, nhân sâm hoặc các chất kích thích khác, càng cần lưu ý không dùng cùng lúc với cà phê hay nước tăng lực để tránh nạp quá nhiều chất kích thích vào cơ thể.

Thức khuya một vài hôm có thể khó tránh, nhưng đừng để thành thói quen

Theo dõi những trận cầu hấp dẫn là niềm vui của nhiều người, nhưng cơ thể luôn cần thời gian để phục hồi sau một đêm ngủ không đủ giấc. Một chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, chăm sóc da đúng cách và tranh thủ ngủ bù khi có thể sẽ giúp bạn giảm cảm giác mệt mỏi và hạn chế phần nào tình trạng "xuống sắc" sau những đêm thức khuya.

Điều quan trọng nhất vẫn là đừng biến việc thức đêm thành thói quen kéo dài. Bởi dù mỹ phẩm hay thực phẩm bổ sung có tốt đến đâu, chúng cũng không thể thay thế được một giấc ngủ đủ và chất lượng.