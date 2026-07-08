Vì sao "kẻ hủy diệt" Erling Haaland thích ăn tim bò?

Thực đơn của Erling Haaland khiến nhiều người phải... sốc nặng khi cầu thủ này tiết lộ ăn tới 6.000 calo một ngày. Đặc biệt, trong danh sách các món ăn quen thuộc của "kẻ hủy diệt", tim bò là thứ gây tranh cãi.

Tiền đạo trẻ Erling Haaland hiện là "cỗ máy săn bàn" chủ lực của câu lạc bộ Manchester City. Chàng trai 25 tuổi này sở hữu một vóc dáng vạm vỡ và sức mạnh thể chất được ví như một “kẻ hủy diệt”. Nền tảng thể lực của Haaland đến từ một chế độ dinh dưỡng rất đặc biệt và gây bất ngờ với nhiều người.

Erling Haaland được người hâm mộ bóng đá đặt rất nhiều biệt danh như "quái vật", kẻ hủy diệt", "cỗ máy ghi bàn"...

Siêu tiền đạo Haaland tiêu thụ một lượng calo khổng lồ lên tới 6.000 calo mỗi ngày, gần gấp đôi mức năng lượng của một người bình thường. Thực đơn một ngày của Haaland bao gồm bít tết khổng lồ, bít tết Tomahawk, mật ong nguyên chất, cá vược, măng tây, nội tạng động vật, cơm chiên trứng và rất nhiều sữa tươi nguyên chất. Nổi bật và độc lạ nhất trong danh sách này chính là tim bò và gan bò ăn cỏ béo ngậy, thứ mà rất ít vận động viên thêm vào thực đơn, cũng thường bị gắn mác không tốt cho sức khỏe.

"Kẻ hủy diệt" không tìm đến các loại thực phẩm bổ sung chế biến sẵn để lấp đầy cái bụng đói, anh trung thành với các loại thực phẩm thô tự nhiên hằng ngày. Trong bộ phim tài liệu "Haaland: Quyết Định Lớn", anh đã thẳng thắn chia sẻ về thói quen này.

Tiêu thụ tới 6000 calo một ngày nhưng cơ thể "kẻ hủy diệt" vẫn vô cùng săn chắc

Haaland quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bằng nguồn thực phẩm chất lượng cao từ địa phương. Haaland nói không với các loại đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ công nghiệp. Thực đơn 6.000 calo với sự xuất hiện độc lạ của tim bò chính là bí quyết giúp Haaland nạp năng lượng thô nguyên bản, phục hồi cơ thể thần tốc sau các trận đấu va chạm nảy lửa.

Trí tuệ cổ xưa và góc nhìn gây tranh cãi của y học hiện đại

Dưới góc độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống của Haaland thực chất đang tái hiện lại lối sống của tổ tiên chúng ta. Từ xa xưa, tim của các loài động vật mạnh mẽ luôn được dành riêng cho những thợ săn khỏe mạnh nhất để tăng cường sinh lực và sức bền.

Lập luận thịt đỏ và nội tạng gây bệnh tim từng bị thách thức bởi chế độ ăn của các bộ lạc ăn thịt thuần túy. Người Inuit, người Chukotka, người Masai hay người Guchos ở Brazil chủ yếu ăn nội tạng động vật. Tuy nhiên, theo trang Feedstuffs, các cuộc điều tra y tế cho thấy họ vẫn có tỷ lệ mắc bệnh tim rất thấp cùng mức chất béo xấu triglyceride tối thiểu. Điều này tạo nên nguồn cảm hứng cho những người theo đuổi chế độ ăn thô giàu năng lượng giống như Haaland.

Tim bò thực chất rất giàu dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Còn y học hiện đại ngày nay lại nhìn nhận vấn đề này dưới một lăng kính khắt khe hơn thông qua các chỉ số sinh hóa máu. Điển hình là cuộc tranh luận xung quanh nồng độ trimethylamine N-oxide (TMAO), một chỉ số sinh học cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhiều chuyên gia lo ngại việc ăn lượng lớn thịt và nội tạng sẽ làm tăng nồng độ chất này trong máu.

Để làm rõ mối quan hệ này, một nghiên cứu mới của Đại học Penn State (Mỹ) được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã mang lại một góc nhìn toàn diện. Phó giáo sư khoa học dinh dưỡng Kristina Petersen chỉ ra rằng nồng độ TMAO cao có liên quan đến nguy cơ tim mạch. Nhưng nghiên cứu lâm sàng của nhóm cho thấy, việc tiêu thụ từ 0,5 đến 2,5 ounce thịt bò nạc (chứa dưới 10% chất béo) mỗi ngày không hề làm trầm trọng thêm các yếu tố nguy cơ tim mạch, MIỄN LÀ nó được đặt trong bối cảnh của một chế độ ăn Địa Trung Hải lành mạnh, giàu trái cây, rau củ và chất béo tốt từ dầu ô liu.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Zachary DiMattia đồng tình và khẳng định chất lượng toàn diện của chế độ ăn và độ nạc của miếng thịt mới là yếu tố quyết định, chứ không phải bản thân việc ăn thịt bò sẽ gây hại.

Tim bò có chất gì mà lại giúp Erling Haaland mạnh đến vậy?

Trên thực tế, rất nhiều người vẫn chưa biết được sự thật về nguồn dinh dưỡng đậm đặc có trong tim bò. Theo Mayo Clinic, 100g thịt tim bò nấu chín chứa 4 dưỡng chất quan trọng:

- Protein: 24 đến 26g (Tương đương bít tết hảo hạng nhưng ít chất béo hơn).

- Coenzyme Q10: 11,3mg (Cao gấp gần 4 lần thịt bít tết thông thường).

- Vitamin B12: Cung cấp hơn 350% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

- Sắt Heme: Đáp ứng 24% lượng sắt cần thiết mỗi ngày cho cơ thể.

Nhờ chế độ ăn uống đặc biệt với sự góp mặt của tim bò, Erling Haaland lúc nào cũng ngập tràn năng lượng khi bước ra sân

Sự khác biệt giúp tim bò vượt trội hơn thịt bò thông thường nằm ở hồ sơ axit amin đậm đặc. Chúng giúp Haaland duy trì hiệu suất săn bàn đáng sợ nhờ cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Nổ bật nư:

- Valine và Leucine kích thích cơ bắp: Bộ đôi này đóng vai trò kích hoạt tổng hợp protein sợi cơ. Valine giúp ngăn ngừa tình trạng dị hóa, chống phân hủy cơ bắp trong điều kiện căng thẳng và tập luyện ở cường độ cao. Leucine trực tiếp sửa chữa các tế bào cơ bị tổn thương sau va chạm.

- Isoleucine gia tăng sức bền: Axit amin này chịu trách nhiệm cấp năng lượng trực tiếp cho các mô cơ. Nó giúp Haaland duy trì những cú bứt tốc cự ly ngắn liên tục mà không bị mỏi cơ.

- Histidine và Lysine tái tạo mô: Histidine hỗ trợ quá trình sản sinh hồng cầu để vận chuyển oxy. Trong khi đó, Lysine thúc đẩy hình thành collagen để bảo vệ hệ cơ xương khớp khỏi chấn thương.

- Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa cực mạnh Coenzyme Q10 trong tim bò chính là "nhà máy năng lượng" của ty thể. Nó giúp hệ tim mạch của Haaland hoạt động bền bỉ, hạ huyết áp tự nhiên và chống lại các gốc tự do sinh ra do vận động nặng.

Tim bò có thể chế biến rất nhiều món ăn đa dạng (Ảnh minh họa)

Có nên ăn theo chế độ của Erling Haaland?

Câu tả lời là KHÔNG nếu bạn chỉ là một người bình thường. Còn nếu muốn học theo chế độ ăn của Haaland, chisng ta cần chắt lọc và dụng các nguyên tắc y khoa một cách linh hoạt dựa trên thể trạng của từng người.

Haaland có thể ăn một lượng lớn nội tạng và thịt mỗi ngày vì anh là vận động viên chuyên nghiệp. Anh có cường độ đốt cháy năng lượng cực khủng. Anh cũng kết hợp các biện pháp can thiệp nghiêm ngặt như tắm nước đá hay liệu pháp ánh sáng đỏ. Đối với người bình thường ít vận động, việc bắt chước máy móc sẽ gây áp lực lớn lên hệ tuần hoàn do lượng cholesterol bão hòa và purin cao. Bạn chỉ nên bổ sung món ăn này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Đồng thời, bạn nên cân bằng tổng thể chế độ ăn với nhiều rau xanh và trái cây theo đúng khuyến nghị từ nghiên cứu của Đại học Penn State.

Nên hạn chế dầu mỡ và gia vị khi chế biến tim bò nếu muốn giữ nhiều dưỡng chất (Ảnh minh họa)

Về cách chế biến, bạn cần sơ chế kỹ, lọc sạch màng mỡ ngoại vi và gân của tim bò. Cách tốt nhất để bảo toàn lượng vitamin nhóm B và chất khoáng là thái lát mỏng áp chảo nhanh trên lửa lớn. Bạn cũng có thể cắt miếng nhỏ rồi ninh trong nồi nấu chậm từ 2 đến 3 tiếng cùng hành tây và tỏi để làm món hầm mềm.

Bạn bắt buộc phải chọn nguồn thịt uy tín có kiểm dịch và nấu chín kỹ. Tuy độ chín tái được những người ăn thô ưa chuộng, nhưng nội tạng sống là môi trường rất dễ nhiễm khuẩn Salmonella và giun sán gây nguy hiểm chí mạng cho hệ tiêu hóa. Những người bị bệnh gút hoặc bệnh nhiễm sắc tố sắt (thừa sắt) cần tránh xa món ăn này dù bổ đến đâu.

Nguồn và ảnh: Hola, Feedstuffs, Nutriest